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"Вокруг Булгакова": Осаф Литовский и "булгаковщина"

"Вокруг Булгакова": Осаф Литовский и "булгаковщина" - 27.10.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Осаф Литовский и "булгаковщина"

Есть определённая категория литераторов и художественных критиков, которые остались в памяти поколений исключительно за счёт совершённых ими (или приписываемых им) злодейств. О Сальери мы помним благодаря тому, что он отравил Моцарта, хотя и знаем, что никого он не травил, а сам был неплохим (но, увы, не гениальным) композитором

2024-10-27T12:00

2024-10-27T12:00

2024-10-27T12:00

"вокруг булгакова"

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Целая плеяда таких деятелей осталась в истории благодаря травле Булгакова, причём сам Михаил Афанасьевич сыграл решающую роль в сохранении памяти об этих геростратах."Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор её предполагал ударить, и крепко ударить, по Пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) её в печать.Остолбенев от этого слова "Пилатчина", я развернул третью газету. Здесь было две статьи: одна – Латунского, а другая – подписанная буквами "Н.Э.". Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что называлась статья Латунского "Воинствующий старообрядец".Позже Маргарита устраивает погром в квартире Латунского, причём тут писатель, как мне кажется, подходит вплотную к границе преображения фантастики в документальный текст: номер квартиры Латунского – 84, именно в квартире под этим номером в писательском доме в Лаврушинском переулке проживал театральный критик Осаф Литовский. Скорее всего, при дальнейшем редактировании эта демаскирующая подробность была бы сокращена, но Булгаков этого не сделал, а собиравшая текст из черновиков Елена Сергеевна не сочла нужным убирать этот намёк.Считается, что именно Литовский ввёл в оборот слово "булгаковщина" – слова "пилатчина" он ввести не мог, хотя дожил до первого издания "Мастера и Маргариты", был свидетелем бешеного успеха романа, узнал себя в Латунском и Лавровиче (с Лавровичем он даже внешне был схож) и многословно объяснял свою пристрастность к творчеству Булгакова в вышедшей в 1963 году книге воспоминаний.Осаф Семёнович Литовский (Каган) родился 6 июня 1892 года.Окончил гимназию и музыкальное училище в Тамбове, учился в Петроградском Институте высших коммерческих знаний (в таких учебных заведениях большинство студентов были иудеями). Работал страховым агентом. Член ВКП(б) с 1918 года.С 1918 года работал в газете "Известия", был секретарём редакции.Владимир Маяковский даже посвятил ему несколько строк:"Из всех газетных китов, из когоСостоят "Известия" нонича,Пренежно люблю ЛитовскогоОсафа Семёныча".Позже был редактором и автором публикаций в журналах "Театр и драматургия", "Советский театр", "Рабочий и искусство", газетах "Правда", "Советское искусство", "Рабочий край", "Беднота" и других.В 1920 году вошёл в общество "Литературный фронт", в которое входили также Луначарский, Серафимович, Мейерхольд и другие. В декларации ЛФ говорилось, что его целью является "углубление и расширение влияния революционного марксизма в искусстве".Естественно он критиковал МХАТ и Большой театр за приверженность традиционному репертуару.В 1928 году вошёл в состав художественного Совета МХАТа от Ассоциации Театральных критиков. С октября 1929 по январь 1930 года — заместитель председателя правления Издательства по театру и кино.С 1930 года – заместитель председателя Главного репертуарного комитета Наркомпроса РСФСР. С февраля 1932 года по июнь 1937 года – председатель Главреперткома, одновременно руководитель театральной и музыкальной секцией (в 1934-35 годах). Главрепертком – основная цензурная инстанция для театров, именно он определял, какие пьесы будут, а какие не будут ставиться. При этом он нередко был просто орудием для проведения решений, принимающихся на более высоком уровне – вопросы относительно репертуара МХАТа решались даже в Политбюро ЦК ВКП(б).В октябре 1937 – октябре 1941 года работал в Московском театре Ленсовета (был ликвидирован в 1941 году, его помещение на Большой Ордынке используется сейчас Малым театром) заведующим литературной частью и режиссёром.С октября 1941 по март 1942 года в эвакуации в Кирове, после чего к административной работе не возвращался. Был автором нескольких пьес и инсценировок, в которых, очевидно, "большевистская идейность, пролетарское мировоззрение сочетались с блестящим мастерством, разнообразной формой", но которых, тем не менее, сейчас никто не помнит. Впрочем, Владимир Лакшин приводит воспоминание некоего "старого литератора", который рассказал, что во время разбора одной из ранних пьес Литовского (он тогда уже возглавлял Главрепертком) Булгаков ему в лицо сказал: "если это комедия, то крематорий – это кафешантан".С июня 1951 года член Союза писателей СССР.Умер 14 декабря 1971 года.Относительно вклада Литовского в булгаковедение можно сказать, что автором термина "булгаковщина" был скорее всего не он.Термин он, конечно, использовал:"Произведения Булгакова, начиная от его откровенно контрреволюционной прозы и кончая „Мольером“, занимают место не в художественной, а в политической истории нашей страны, как наиболее яркое и выразительное проявление внутренней эмиграции, хорошо известной под нарицательным именем „булгаковщины“" (это из его позднейших мемуаров).Но статью в "Рабочей газете" "Против булгаковщины: „Белая гвардия“ сквозь розовые очки", которая вышла 7 октября 1926 года (т.е., через два дня после премьеры "Дней Турбиных"), написал всё же не он, а критик Александр Орлинский. Не смотря на сходство фамилий и единство взглядов, это всё же разные люди. Эмилий Миндлин, в то время – журналист "Огонька", позже вспоминал о встрече Булгакова именно с Орлинским.Статья Литовского в "Комсомольской правде" появилась уже несколько дней спустя, называлась она "На неверном пути („Дни Турбиных“ Булгакова в Художественном театре)" и слова "булгаковщина" в ней не было. Было там другое:"Белая гвардия” – “Вишнёвый сад” белого движения. Какое дело советскому зрителю до страданий помещицы Раневской, у которой безжалостно вырубают вишнёвый сад? Какое дело советскому зрителю до страданий внешних и внутренних эмигрантов о безвременно погибшем белом движении? Ровным счётом никакого. Нам этого не нужно".В статье "Бег назад должен быть приостановлен" ("Комсомольская правда" за 23 октября 1928 года) Литовский назвал Булгакова "посредственным богомазом".Тов. Сталин, как известно, придерживался другого мнения, но, что интересно, Литовский под мнение тов. Сталина не подстроился. Хотя это не говорит о его принципиальности – просто мнение тов. Сталина по этому вопросу стало известно уже после войны, а тогда дискуссии вокруг Булгакова были неактуальны. Мемуары же он писал после разоблачения "культа личности".Позже Булгаков жаловался на компанию травли в письме правительству и на страницах "Мастера и Маргариты", но кампания эта имела и обратную сторону, на которую указывал осведомитель ОГПУ в записке от 18 октября (её текст приводит Алексей Варламов):"Пьеса сама по себе ничем бы не выделялась из ряда современных пьес и при нормальном к ней отношении прошла бы как обычная премьера. Но кому-то понадобилось, чтобы о ней заговорили на заводах, по окраинам, в самой гуще – и вот результат: билета на эту пьесу не достать. Неспроста молчали несколько дней после премьеры, а потом сразу начали такую бомбардировку, что заинтересовали всю Москву. Мало того, начали дискуссию в Доме печати, а отчёт напечатали по всем газетам. Одним словом, всё проведено так организованно, что не подточишь и булавки, а все это – вода на мельницу автора и I МХАТа“.При всей параноидальности оценки неизвестного сексота он прав – кампании осуждения зачастую делают для привлечения внимания к нежелательному явлению больше, чем прямая реклама. Сейчас это у нас на глазах происходит с движением квадроберов.Литовский, впрочем, не будучи знаком с оценкой сексота (незнаком ли? Сексот ведь передавал суждения, которые слышал в околотеатральных кругах…), ответил ему в журнале "Новый зритель" от 19 октября:"Пьеса(…) незначительна. Но беда не в том. Беда в том, что пьеса лжива и тенденциозна в сторону симпатии к белым. Это попытка задним числом оправдать белое движение".Булгаков взглянуть на эту ситуацию отстранённо и счесть, что реклама всё, кроме некролога, не мог – критиковали ведь не кого-то вообще, а его произведения и его лично. К тому же времена были такие, что за критической статьей в газете человек мог исчезнуть безо всякого некролога.Так или иначе, но Булгаковым Литовский запомнился и его минимум упоминает в дневнике Елена Сергеевна:- 6 февраля 1936 года: "Вчера, после многочисленных мучений, была первая генеральная “Мольера”, черновая. Без начальства. Я видела только Аркадьева, секретаря ВЦИК Акулова, да этого мерзавца Литовского".- 5 июня 1937 года: "В “Советском искусстве” сообщение, что Литовский уволен с поста председателя Главреперткома. Гнусная гадина. Сколько зла он натворил на этом месте".Удивительно ли, что квартира 84 осталась в окончательном тексте романа?

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