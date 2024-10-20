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Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана
Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана - 20.10.2024 Украина.ру
Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля продолжают оперативную наземную деятельность на юге Ливана, уничтожая объекты инфраструктуры и членов шиитского движения "Хезболла". Об этом сообщает телеграм-канал израильской армии.
2024-10-20T09:45
2024-10-20T09:45
2024-10-20T09:45
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"ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили более 65 террористов Хезболлы на юге Ливана и поразили десятки террористических целей Хезболлы, включая террористические ячейки, пусковые установки, направленные на израильских граждан, и объекты террористической инфраструктуры", - сказано в заявлении израильской армии.Также отмечено, что войска израильской армии продолжают оперативную деятельность в северной, южной и центральной частях сектора Газа. В"За прошедшие сутки израильские ВВС нанесли удары по примерно 175 террористическим целям в секторе Газа и Ливане. Среди пораженных целей были склады оружия, пусковые установки и объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие террористическим организациям ХАМАС и Хезболла", - констатировали в израильской армии.Накануне, 19 октября в израильском Тель-Авиве состоялся митинг в поддержку сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Как сообщила The Times of Israel, активисты озвучили свои требования напротив штаб-квартиры Армии обороны Израиля. По их мнению, спустя год после обещанного израильским премьер-министром освобождения заложников и уничтожения ХАМАС не сделано ни того, ни другого и убийства находящихся у палестинцев заложников из Израиля продолжаются.Также в ночь на 20 октября шиитские боевики из ливанской организации "Хезболла" нанесли ракетные удары по израильским поселениям в Западной Галилее. Там сосредотачиваются силы и средства израильской армии для "оперативной деятельности" в Ливане.Ранее в новостях: Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, ливан, израиль, газа, биньямин нетаньяху, хезболла, ввс, хамас
Новости, Ливан, Израиль, Газа, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ВВС, ХАМАС
Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля продолжают оперативную наземную деятельность на юге Ливана, уничтожая объекты инфраструктуры и членов шиитского движения "Хезболла". Об этом сообщает телеграм-канал израильской армии.
"ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили более 65 террористов Хезболлы на юге Ливана и поразили десятки террористических целей Хезболлы, включая террористические ячейки, пусковые установки, направленные на израильских граждан, и объекты террористической инфраструктуры", - сказано в заявлении израильской армии.
Также отмечено, что войска израильской армии продолжают оперативную деятельность в северной, южной и центральной частях сектора Газа
. В
"За прошедшие сутки израильские ВВС нанесли удары по примерно 175 террористическим целям в секторе Газа и Ливане. Среди пораженных целей были склады оружия, пусковые установки и объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие террористическим организациям ХАМАС
и Хезболла", - констатировали в израильской армии.
Накануне, 19 октября в израильском Тель-Авиве состоялся митинг в поддержку сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Как сообщила The Times of Israel, активисты озвучили свои требования напротив штаб-квартиры Армии обороны Израиля. По их мнению, спустя год после обещанного израильским премьер-министром освобождения заложников и уничтожения ХАМАС не сделано ни того, ни другого и убийства находящихся у палестинцев заложников из Израиля продолжаются.
Также в ночь на 20 октября шиитские боевики из ливанской организации "Хезболла" нанесли ракетные удары по израильским поселениям в Западной Галилее. Там сосредотачиваются силы и средства израильской армии для "оперативной деятельности" в Ливане.