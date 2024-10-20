Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана - 20.10.2024 Украина.ру
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Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана
Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана - 20.10.2024 Украина.ру
Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля продолжают оперативную наземную деятельность на юге Ливана, уничтожая объекты инфраструктуры и членов шиитского движения "Хезболла". Об этом сообщает телеграм-канал израильской армии.
2024-10-20T09:45
2024-10-20T09:45
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"ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили более 65 террористов Хезболлы на юге Ливана и поразили десятки террористических целей Хезболлы, включая террористические ячейки, пусковые установки, направленные на израильских граждан, и объекты террористической инфраструктуры", - сказано в заявлении израильской армии.Также отмечено, что войска израильской армии продолжают оперативную деятельность в северной, южной и центральной частях сектора Газа. В"За прошедшие сутки израильские ВВС нанесли удары по примерно 175 террористическим целям в секторе Газа и Ливане. Среди пораженных целей были склады оружия, пусковые установки и объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие террористическим организациям ХАМАС и Хезболла", - констатировали в израильской армии.Накануне, 19 октября в израильском Тель-Авиве состоялся митинг в поддержку сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Как сообщила The Times of Israel, активисты озвучили свои требования напротив штаб-квартиры Армии обороны Израиля. По их мнению, спустя год после обещанного израильским премьер-министром освобождения заложников и уничтожения ХАМАС не сделано ни того, ни другого и убийства находящихся у палестинцев заложников из Израиля продолжаются.Также в ночь на 20 октября шиитские боевики из ливанской организации "Хезболла" нанесли ракетные удары по израильским поселениям в Западной Галилее. Там сосредотачиваются силы и средства израильской армии для "оперативной деятельности" в Ливане.Ранее в новостях: Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах
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новости, ливан, израиль, газа, биньямин нетаньяху, хезболла, ввс, хамас
Новости, Ливан, Израиль, Газа, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ВВС, ХАМАС

Израильская армия заявила об уничтожении членов "Хезболлы" на юге Ливана

09:45 20.10.2024
 
© AP / Ariel Schalit
- РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP / Ariel Schalit
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Армия обороны Израиля продолжают оперативную наземную деятельность на юге Ливана, уничтожая объекты инфраструктуры и членов шиитского движения "Хезболла". Об этом сообщает телеграм-канал израильской армии.
"ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили более 65 террористов Хезболлы на юге Ливана и поразили десятки террористических целей Хезболлы, включая террористические ячейки, пусковые установки, направленные на израильских граждан, и объекты террористической инфраструктуры", - сказано в заявлении израильской армии.
Также отмечено, что войска израильской армии продолжают оперативную деятельность в северной, южной и центральной частях сектора Газа. В
"За прошедшие сутки израильские ВВС нанесли удары по примерно 175 террористическим целям в секторе Газа и Ливане. Среди пораженных целей были склады оружия, пусковые установки и объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие террористическим организациям ХАМАС и Хезболла", - констатировали в израильской армии.
Накануне, 19 октября в израильском Тель-Авиве состоялся митинг в поддержку сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Как сообщила The Times of Israel, активисты озвучили свои требования напротив штаб-квартиры Армии обороны Израиля. По их мнению, спустя год после обещанного израильским премьер-министром освобождения заложников и уничтожения ХАМАС не сделано ни того, ни другого и убийства находящихся у палестинцев заложников из Израиля продолжаются.
Также в ночь на 20 октября шиитские боевики из ливанской организации "Хезболла" нанесли ракетные удары по израильским поселениям в Западной Галилее. Там сосредотачиваются силы и средства израильской армии для "оперативной деятельности" в Ливане.
Ранее в новостях: Нетаньяху: Израиль воюет на семи фронтах
 
НовостиЛиванИзраильГазаБиньямин НетаньяхуХезболлаВВСХАМАС
 
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