https://ukraina.ru/20241022/1058285534.html

Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72

Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 - 22.10.2024 Украина.ру

Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72

Американские журналисты словили биполярку: то кошмар для российских Т-72 на Украине не заканчивается из-за превосходства натовского вооружения, то высокотехнологичная западная техника проигрывает старым советским основным боевым танкам. Дилемма открывает путь к дискуссии о роли человека и техники в вооруженных конфликтах.

2024-10-22T18:25

2024-10-22T18:25

2024-10-22T18:25

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Старый советский танк Т-72 – лучший в мире танк на поле боя в 2024 году, заявили журналисты американского журнала The National Interest. Несмотря на то, что танк Т-14 "Армата" превосходит его по характеристикам и технологиям, он слишком дорог для массового производства и, тем более, применения в вооруженных конфликтах.Т-72 прост в эксплуатации, несложен в производстве, Россия может с легкостью и дешево восполнять танковые потери в зоне специальной военной операции на Украине."Т-72, ​​несмотря на беспилотники и другие трудности, которые он перенес, выигрывает войну против Украины для России. Это не делается с изяществом. Но он выполняет свою работу. Вот почему это лучший танк в мире сегодня", - пишет 20 октября автор NI Брэндон Дж. Вайхерт.Хотя еще в апреле его коллега Майя Карлин утверждала на страницах NI, что "Кошмар российского Т-72 на Украине не закончится". Танки Т-72, по ее мнению, плохо себя показали против натовских FGM-148 Javelin и РСЗО HIMARS. Западная военная техника, предоставленная Киеву, значительно их превосходит, утверждала Карлин. Она подчёркивала, что против более современных технологий Россия выставила технику "времен Холодной войны и Второй мировой войны", оснастив ее приспособлениями и средствами радиоэлектронной борьбы.Применение танков в современных условиях и разработка перспективных образцов - часть дискуссии специалистов о новых технологиях в производстве военной техники. Как и в случае с летательными аппаратами, экспертное сообщество обсуждает роль человека при ведении боевых действий. Старая концепция подразумевает, что человек воюет при поддержке техники. Новая концепция, по направлению к которой движутся страны Запада, говорит о противоположном: воюет роботизированная техника, обслуживает ее человек. Однако исключить человеческий фактор при ведении боевых действий полностью не получается как минимум из-за неформальных решений, на которые машина не способна.Танк - это высокотехнологичная машина, ее обслуживание трудозатратно. В состав современных танковых экипажей обычно включают от трех до пяти человек. Чаще всего это водитель-механик, командир и наводчик.Опорный каток советского основного боевого танка Т-72 весит около 200 кг, направляющее колесо - свыше 200 кг, гладкоствольная 125-мм пушка 2А46М - около двух с половиной тонн. Один человек не справится с починкой какой-либо поломки в ходовой части. Для ремонта бортовой коробки передач потребуются несколько пар рук и дополнительная техника – кран. Снять ведущее колесо, достать при необходимости коробку, поставить… И это только механика. Сокращение экипажа танка означает необходимость увеличения численности технического персонала, а изначальная задача, которую решали инженеры – соблюдение баланса.Полковник в отставке Валерий Лесин, который несколько десятков лет работал в 38 НИИ бронетанковой техники и написал 74 научные работы, в статье "Танки будущего" ("Военная мысль", №9 - 2023г.) рассматривает эту проблему. Он пишет о двух подходах при создании танков: конструирование универсальных образцов для решения широкого круга задач (основные боевые танки, ОБТ) и узкопрофильных образцов (городские танки, танк прорыва обороны, танк сопровождения пехоты и другие).Танкостроение приближается к технологическому потолку, а для качественного скачка при развитии отдельного свойства танка необходимо освоение прорывных технологий, добавляет он. Перспектива рывка подталкивает инженеров к созданию все более мощных двигателей для бронетехники.Ведущие танкостроительные страны уделяют повышенное внимание разработке электрической или электромеханической трансмиссии для образцов бронетанковой техники. Электроприводы в сочетании с мощными дизельными или газотурбинными двигателями образуют гибридную силовую установку, благодаря которой повышаются следующие характеристики:Например, первым в мире серийным танком с газотурбинным двигателем (ГТД) считают советский Т-80 (принят на вооружение в 1976 году, прототип создан в 1964 году). На российских модификациях этого ОБТ также установлены ГТД, когда самый массовый танк второго поколения Т-72 оснащен дизельным двигателем. А первым в мире танком с комбинированной установкой (ГТД плюс дизельный двигатель "Роллс-Ройс") называют шведский обезбашенный ОБТ Strv 103 или S-Tank (1966-1971).Больших успехов в разработках и создании ГСУ добились инженеры британской оборонной компании BAE Systems. Специалисты разработали:Мощные ГСУ для танков придают импульс для создания пушек новых типов. Лесин обращает внимание на зарубежные разработки электромагнитных танковых пушек катушечного и рельсового типов, электротермохимических и электротермических пушек. Для последних двух и требуется импульс тока большой силы."В отечественном и зарубежном танкостроении сохраняется стремление увеличить средние скорости движения танков при ведении огня с ходу, - отмечает Лесин. - На текущем этапе разработчики танков приблизились к применении в конструкции перспективных образцов гидропневматический подвески, которая дает возможность изменять клиренс и дифферент машины на месте и при движении по пересеченной местности".Однако пока что технология гидропневматической подвязки не нашла широкого применения в танкостроении из-за отсутствия единого варианта для всего диапазона скоростей и условий движения гусеничного образца бронетанкового вооружения.Классически, буквально по учебнику, боевая эффективность танка определяется огневой мощью, передвижением и защищенностью (см. учебное пособие Ю.Н. Зайчикова "Трансмиссия и ходовая часть танка Т-72", Южно-Уральский государственный университет Кафедра "Танковые войска", 2011 год). Так что броня – а именно снижение ущерба - следующая задача инженеров.Советская система смогла выстроить систему разработки и производства танков таким образом, что отечественные машины лидировали вплоть до конца 1980-х годов, подчеркивает Лесин. Каждый новый танк имел принципиально новые конструкторские решения, многие из которых перенимали мировые танкостроители. Однако в конце 1990-х лидерство не получило дальнейшего развития из-за отставания в развитии критических военных технологий, дезориентации в целях и временных рубежах развития танков, деградации системы опережающих научных исследований и танкостроительной отрасли в целом, отметил эксперт.В НАТО, в отличии от советской модели, избрали путь последовательной модернизации вплоть до 2040 года вместо создания новых машин. Такой подход обусловлен западной точкой зрения о достигнутом превосходстве.Самый новый американский танк - M1A2 SEP V3 Abrams. При разработке отечественного Т-90, как заявляют многие эксперты, упор был сделан именно на противостояние с этим "Абрамсом". Победителя в гипотетическом столкновении пытаются определить с 2021 года. И среди западных СМИ - журналисты того же The National Interest в статье "Российский Т-90 — опасное оружие. Сможет ли он победить лучший американский танк в бою?" от 2018 года.Старому М1 "Абрамс" авторы NI отвели второе место в рейтинге воюющих танков после Т-72. Модернизированные AbramsX более сложны из-за бортовой системы с искусственным интеллектом, которая есть и у нового израильского танка, но большего значения на поле боя это им не придаёт. Боевые действия на Украине показали эффективность беспилотников, пишут американские журналисты, а ОПК США находится в слишком запущенном состоянии для производства новейших танков."Более того, обещанные Украине "Абрамсы" (около 30 штук) не были полностью развернуты и не будут иметь того тактического значения, которого от них ожидает Украина", - пишут журналисты.А на некоторых российских заводах, тем временем, с вероятностью в 99,9% уже перебрали западную трофейную технику по косточкам, выявили самые больные места, и знания эти передали, в том числе, и тем, кто, возможно, из старого Т-72 скомандует "бронебойным, прямо, танк".Германия завершила поставки тяжелой техники на Украину, но оптимизма это не прибавляет. Территорию соседнего государства западные корпорации ускоренно интегрируют в оборонно-промышленный комплекс НАТО. Подробнее - в статье Алексея Туманова Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки Украины

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новости, украина, россия, сша, нато, опк, т-72 "урал", т-90 "владимир", т-80