https://ukraina.ru/20241025/1058362163.html
Командир "Волков да Винчи"*, мечтавший убивать десятки тысяч людей в месяц, сбежал из Покровска в Австрию
Командир "Волков да Винчи"*, мечтавший убивать десятки тысяч людей в месяц, сбежал из Покровска в Австрию - 25.10.2024 Украина.ру
Командир "Волков да Винчи"*, мечтавший убивать десятки тысяч людей в месяц, сбежал из Покровска в Австрию
Командир батальона "Волки да Винчи"* Сергей Филимонов с позывным "Филя" в самый разгар сражений сбежал с позиций ВСУ под Покровском (Красноармейске) и отправился на отдых в Альпы
2024-10-25T12:45
2024-10-25T12:45
2024-10-25T12:45
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Об этом стало известно на фоне публикации свежей статьи в американском журнале Forbes, где упоминается о "героическом" противостоянии батальона Филимонова русским.Параллельно супруга "волка" "случайно" выложила в своих социальных сетях фотографии с места отдыха с мужем, где оба они одеты в брендовые вещи. Это привело к громкому скандалу на Украине.При этом в статье Forbes указывается, что Филимонов постоянно публикует в социальных сетях сборы на нужды своего батальона, прося у подписчиков денег на дроны и обмундирование.В феврале прошлого года Филлимонов объявил, что возглавил батальон ВСУ "Волки Да Винчи"*, созданный боевиком "Правого сектора"* Дмитрием Коцюбайло. Последний был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск. Ему было 27 лет.Актер Сенцова и друг Коцюбайло: в батальоне "Волки Да Винчи" новый командирЧуть позже Филимонов объявил, что для победы Украине необходимо мобилизовать еще минимум 250 тысяч мужчин, а также категорически исключил заморозку конфликта.“Тот, кто говорит, что перемирие, про остановку войны, боевых действий, тот предатель. У нас одна дорога: убивать их. Нам нужно убивать хотя бы 10 тысяч в месяц. Если меньше, то будут проблемы”, - заявил "Филя".Новый командир нацбатальона "Волки да Винчи" посчитал, сколько ВСУ должны убить, чтобы "избежать проблем"До того, как Филимонов подался в нацисты, он успел сняться в фильме беглого режиссера Олега Сенцова "Носорог", сыграв там главную роль. Как уточнял сам Сенцов, он списал идею с реальной жизни Украины 1990-х годов, посвятив ленту бывшему бандиту, который в силу жизненных обстоятельств должен быть безжалостным и сильным, как главный тяжеловес саванны.Другие темы: Главный нацист Одессы, глумившийся над сгоревшими в Доме профсоюзов земляками, сделал "папино кенгуру".*-Организации, признанные в РФ террористическими, их деятельность запрещена в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, австрия, олег сенцов, нацисты, вооруженные силы украины, правый сектор
Командир "Волков да Винчи"*, мечтавший убивать десятки тысяч людей в месяц, сбежал из Покровска в Австрию
Командир батальона "Волки да Винчи"* Сергей Филимонов с позывным "Филя" в самый разгар сражений сбежал с позиций ВСУ под Покровском (Красноармейске) и отправился на отдых в Альпы
Об этом стало известно на фоне публикации свежей статьи в американском журнале Forbes, где упоминается о "героическом" противостоянии батальона Филимонова русским.
"Forbes пообщался с Филимоновым по мессенджеру Signal, поскольку его батальон с середины июня на самом горячем направлении - под Покровском", - говорится в материале журнала.
Параллельно супруга "волка" "случайно" выложила в своих социальных сетях фотографии с места отдыха с мужем, где оба они одеты в брендовые вещи. Это привело к громкому скандалу на Украине
.
При этом в статье Forbes указывается, что Филимонов постоянно публикует в социальных сетях сборы на нужды своего батальона, прося у подписчиков денег на дроны и обмундирование.
В феврале прошлого года Филлимонов объявил, что возглавил батальон ВСУ "Волки Да Винчи"*, созданный боевиком "Правого сектора
"* Дмитрием Коцюбайло. Последний был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск
. Ему было 27 лет.
Чуть позже Филимонов объявил, что для победы Украине необходимо мобилизовать еще минимум 250 тысяч мужчин, а также категорически исключил заморозку конфликта.
“Тот, кто говорит, что перемирие, про остановку войны, боевых действий, тот предатель. У нас одна дорога: убивать их. Нам нужно убивать хотя бы 10 тысяч в месяц. Если меньше, то будут проблемы”, - заявил "Филя".
До того, как Филимонов подался в нацисты, он успел сняться в фильме беглого режиссера Олега Сенцова "Носорог", сыграв там главную роль. Как уточнял сам Сенцов, он списал идею с реальной жизни Украины 1990-х годов, посвятив ленту бывшему бандиту, который в силу жизненных обстоятельств должен быть безжалостным и сильным, как главный тяжеловес саванны.
*-Организации, признанные в РФ террористическими, их деятельность запрещена в России.