Главный нацист Одессы, глумившийся над сгоревшими в Доме профсоюзов земляками, сделал "папино кенгуру"
Украинский неонацист, один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе - Демьян Ганул - попал в скандал, после того, как выложил в сеть снимок, где он приложил новорожденную дочь к своей голой груди с татуировками в виде украинских флага и тризуба
"Сегодня я стал отцом лучшей девочки на свете. Сарочка, приветствую тебя в Украине, будь здорова и счастлива, я все для этого сделаю. Глаза мокрые от счастья", - подписал снимок нацист, добавив к комментарию смайлики-сердечки.
Обычно новорожденных детей прикладывают к груди матери, однако в редких случаях, чаще всего, когда роды прошли через кесарево сечение, используется метод "папино кенгуру", в этом случае ребенка кладут на грудь к отцу.
Однако в украинском информационном пространстве не оценили нежностей нациста, жарившего шашлыки в Доме профсоюзов. Во время трагедии 2 мая 2014 года в эфире "5 канала" радикалы глумились над погибшими, называя их "майским шашлыком".
"Ганул стал мамой! отец пока неизвестен, видимо кто-то [из боевиков] "Азова"*, "Ганул, гоняющийся с ТЦК (военкомат. - Ред.) за людьми в Одессе, сегодня родил. Кто отец пока не раскрывают", - такие комментарии оставили под публикацией Ганула о рождении его дочери.
Нацист обиделся на такую реакцию и написал, что его новорожденная дочь уже портит жизнь русским.
Демьян Ганул - одесский радикал, участник "Правого сектора*", снискавший "славу" "главного нациста Одессы". Он причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, а также тем, что на годовщину трагедии он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Весной прошлого года Ганул пожаловался в соцсетях, что его избили военнослужащие ВСУ, которым он якобы помогал в качестве волонтера. На деле оказалось, что нацист купил себе дорогой внедорожник на деньги, предназначенные для покупки автомобилей для ВСУ. В соцсетях появилась информация, что от Ганула якобы потребовали отдать деньги, но вместо этого нацист обратился в правоохранительные органы.
Сразу после этого происшествия оскорбленный Ганул начал "разбираться" с теми, кто слабее его физически. Первым стал пожилой человек, сорвавший украинский флаг в одном из дворов города. От него нацист потребовал извинений, иначе угрожал "приехать в гости с друзьями, которые сейчас в лучшей форме".
29 июня 2023, 14:22Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский языкУкраинский нацист Демьян Ганул 29 июня опубликовал в своем Телеграм-канале видео о том, как он "героически" наказал двух одесситок, которые несколько недель назад позволили себе отстаивать право говорить на родном - русском - языке
*Запрещенная в РФ террористическая организация.