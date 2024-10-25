https://ukraina.ru/20241025/1058359866.html

Главный нацист Одессы, глумившийся над сгоревшими в Доме профсоюзов земляками, сделал "папино кенгуру"

Главный нацист Одессы, глумившийся над сгоревшими в Доме профсоюзов земляками, сделал "папино кенгуру" - 25.10.2024 Украина.ру

Главный нацист Одессы, глумившийся над сгоревшими в Доме профсоюзов земляками, сделал "папино кенгуру"

Украинский неонацист, один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов в Одессе - Демьян Ганул - попал в скандал, после того, как выложил в сеть снимок, где он приложил новорожденную дочь к своей голой груди с татуировками в виде украинских флага и тризуба

2024-10-25T12:20

2024-10-25T12:20

2024-10-25T12:20

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Обычно новорожденных детей прикладывают к груди матери, однако в редких случаях, чаще всего, когда роды прошли через кесарево сечение, используется метод "папино кенгуру", в этом случае ребенка кладут на грудь к отцу.Однако в украинском информационном пространстве не оценили нежностей нациста, жарившего шашлыки в Доме профсоюзов. Во время трагедии 2 мая 2014 года в эфире "5 канала" радикалы глумились над погибшими, называя их "майским шашлыком"."Ганул стал мамой! отец пока неизвестен, видимо кто-то [из боевиков] "Азова"*, "Ганул, гоняющийся с ТЦК (военкомат. - Ред.) за людьми в Одессе, сегодня родил. Кто отец пока не раскрывают", - такие комментарии оставили под публикацией Ганула о рождении его дочери.Нацист обиделся на такую реакцию и написал, что его новорожденная дочь уже портит жизнь русским.Демьян Ганул - одесский радикал, участник "Правого сектора*", снискавший "славу" "главного нациста Одессы". Он причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, а также тем, что на годовщину трагедии он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.Весной прошлого года Ганул пожаловался в соцсетях, что его избили военнослужащие ВСУ, которым он якобы помогал в качестве волонтера. На деле оказалось, что нацист купил себе дорогой внедорожник на деньги, предназначенные для покупки автомобилей для ВСУ. В соцсетях появилась информация, что от Ганула якобы потребовали отдать деньги, но вместо этого нацист обратился в правоохранительные органы.Сразу после этого происшествия оскорбленный Ганул начал "разбираться" с теми, кто слабее его физически. Первым стал пожилой человек, сорвавший украинский флаг в одном из дворов города. От него нацист потребовал извинений, иначе угрожал "приехать в гости с друзьями, которые сейчас в лучшей форме".Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России.Другие новости: "Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230629/1047677982.html

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