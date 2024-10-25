"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ
© Daniel Silva / unsplash.com
© Daniel Silva / unsplash.com
Российские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев
"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на..." - говорится в записке, написанной на простом тетрадном листе в клетку.
Польские наемники одни из самых многочисленных "диких гусей", воюющих на стороне ВСУ. Они также "прославились" бесчинствами и зверствами в отношении мирных жителей.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что мотивом службы поляков в рядах ВСУ чаще всего является идеологическая составляющая: "они считают, что это их земля", поэтому "польские наемники сражаются не за украинцев, а за себя".
Передача посланий - нередкое явление на фронте. Так, накануне канал Battle_Z_Sailor опубликовал фото военного билета российского солдата, на котором боец записал стихотворение, обращенное к ВСУ.
"Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы. Тебе еще среди трусливых морд с культями рваными вжиматься по окопам. Я мертв - но даже в см*рти зол и горд. Всем мир! России слава! См*рть укропам!" - написал боец на странице "Особые отметки" своего военного билета.
Ранее украинские саперы оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано "Русские, простите".
3 октября, 09:41Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минахУкраинские саперы оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано "Русские, простите". Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум