https://ukraina.ru/20241025/1058357879.html

"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ

"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру

"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ

Российские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев

2024-10-25T11:16

2024-10-25T11:16

2024-10-25T11:16

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Польские наемники одни из самых многочисленных "диких гусей", воюющих на стороне ВСУ. Они также "прославились" бесчинствами и зверствами в отношении мирных жителей.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что мотивом службы поляков в рядах ВСУ чаще всего является идеологическая составляющая: "они считают, что это их земля", поэтому "польские наемники сражаются не за украинцев, а за себя".Передача посланий - нередкое явление на фронте. Так, накануне канал Battle_Z_Sailor опубликовал фото военного билета российского солдата, на котором боец записал стихотворение, обращенное к ВСУ."Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы. Тебе еще среди трусливых морд с культями рваными вжиматься по окопам. Я мертв - но даже в см*рти зол и горд. Всем мир! России слава! См*рть укропам!" - написал боец на странице "Особые отметки" своего военного билета.Ранее украинские саперы оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано "Русские, простите".Другие темы: Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин.

https://ukraina.ru/20240915/1057457448.html

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