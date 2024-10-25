"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру
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"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ
"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру
"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ
Российские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев
2024-10-25T11:16
2024-10-25T11:16
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иностранные наемники
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Польские наемники одни из самых многочисленных "диких гусей", воюющих на стороне ВСУ. Они также "прославились" бесчинствами и зверствами в отношении мирных жителей.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что мотивом службы поляков в рядах ВСУ чаще всего является идеологическая составляющая: "они считают, что это их земля", поэтому "польские наемники сражаются не за украинцев, а за себя".Передача посланий - нередкое явление на фронте. Так, накануне канал Battle_Z_Sailor опубликовал фото военного билета российского солдата, на котором боец записал стихотворение, обращенное к ВСУ."Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы. Тебе еще среди трусливых морд с культями рваными вжиматься по окопам. Я мертв - но даже в см*рти зол и горд. Всем мир! России слава! См*рть укропам!" - написал боец на странице "Особые отметки" своего военного билета.Ранее украинские саперы оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано "Русские, простите".Другие темы: Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин.
https://ukraina.ru/20240915/1057457448.html
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новости, киев, украина, всу, иностранные наемники, польша
Новости, Киев, Украина, ВСУ, иностранные наемники, Польша

"Предали, оставив нас умирать здесь": погибший польский наемник проклял побратимов из ВСУ

11:16 25.10.2024
 
© Daniel Silva / unsplash.com
© Daniel Silva / unsplash.com
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Российские бойцы нашли у ликвидированного польского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, записку с проклятиями в адрес его украинских сослуживцев
"Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на..." - говорится в записке, написанной на простом тетрадном листе в клетку.
Польские наемники одни из самых многочисленных "диких гусей", воюющих на стороне ВСУ. Они также "прославились" бесчинствами и зверствами в отношении мирных жителей.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что мотивом службы поляков в рядах ВСУ чаще всего является идеологическая составляющая: "они считают, что это их земля", поэтому "польские наемники сражаются не за украинцев, а за себя".
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Передача посланий - нередкое явление на фронте. Так, накануне канал Battle_Z_Sailor опубликовал фото военного билета российского солдата, на котором боец записал стихотворение, обращенное к ВСУ.
"Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы. Тебе еще среди трусливых морд с культями рваными вжиматься по окопам. Я мертв - но даже в см*рти зол и горд. Всем мир! России слава! См*рть укропам!" - написал боец на странице "Особые отметки" своего военного билета.
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Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минахУкраинские саперы оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано "Русские, простите". Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум
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