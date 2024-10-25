Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин - 25.10.2024 Украина.ру
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Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин
Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин - 25.10.2024 Украина.ру
Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин
Украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин
2024-10-25T10:38
2024-10-25T10:38
новости
курская область
киев
украина
владимир путин
владимир зеленский
ольга скабеева
вооруженные силы украины
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Накануне, на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на Курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники. Российский президент подытожил, что Украине следовало бы начать мирные переговоры, однако Киев этого не хочет.Реагируя на слова Путина о курских потерях ВСУ ирландский журналист Чей Боуз написал в своих соцсетях, что киевский режим попросту жертвует украинцами, потому что "Зеленский знает, что с наступлением мира проведут выборы и настанет конец его диктатуре".Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой."Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.Еще по теме: Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ.
https://ukraina.ru/20241024/1058343915.html
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новости, курская область, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, ольга скабеева, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Киев, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ольга Скабеева, Вооруженные силы Украины

Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин

10:38 25.10.2024
 
© Оперативное командование ВСУ "Запад" Оперативное командование ВСУ "Запад"
Оперативное командование ВСУ Запад
© Оперативное командование ВСУ "Запад"
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Украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин

"В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении", - сказал российский лидер, ранее уточнивший, что в Курской области блокированы российскими войсками порядка двух тысяч украинских солдат.

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Реагируя на слова Путина о курских потерях ВСУ ирландский журналист Чей Боуз написал в своих соцсетях, что киевский режим попросту жертвует украинцами, потому что "Зеленский знает, что с наступлением мира проведут выборы и настанет конец его диктатуре".
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой.
"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
21 октября, 17:23
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Еще по теме: Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ.
 
НовостиКурская областьКиевУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийОльга СкабееваВооруженные силы Украины
 
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