https://ukraina.ru/20241025/1058355079.html

Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин

Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин - 25.10.2024 Украина.ру

Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин

Украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин

2024-10-25T10:38

2024-10-25T10:38

2024-10-25T10:38

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Накануне, на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на Курском направлении 26 тысяч человек и 19 тысяч единиц техники. Российский президент подытожил, что Украине следовало бы начать мирные переговоры, однако Киев этого не хочет.Реагируя на слова Путина о курских потерях ВСУ ирландский журналист Чей Боуз написал в своих соцсетях, что киевский режим попросту жертвует украинцами, потому что "Зеленский знает, что с наступлением мира проведут выборы и настанет конец его диктатуре".Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой."Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.Еще по теме: Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ.

https://ukraina.ru/20241024/1058343915.html

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новости, курская область, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, ольга скабеева, вооруженные силы украины