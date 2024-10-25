Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин
© Оперативное командование ВСУ "Запад" Оперативное командование ВСУ "Запад"
© Оперативное командование ВСУ "Запад"
Украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин
"В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении", - сказал российский лидер, ранее уточнивший, что в Курской области блокированы российскими войсками порядка двух тысяч украинских солдат.
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Реагируя на слова Путина о курских потерях ВСУ ирландский журналист Чей Боуз написал в своих соцсетях, что киевский режим попросту жертвует украинцами, потому что "Зеленский знает, что с наступлением мира проведут выборы и настанет конец его диктатуре".
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой.
"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.
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