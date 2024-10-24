Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
В Курской области превратить оперативно-тактический прорыв в стратегический у ВСУ не получилось. Выйти за пределы приграничного сражения у противника не удалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Военкор Александр Сладков утверждает, что ВСУ испытывают трудности при ведении сетецентрической войны в Курской области, поскольку на территории России не работает система "Старлинк". А в классическом формате противостояния российская армия сильнее.
По мнению историка, вряд ли трудности ВСУ в Курской области напрямую связаны со "Старлинком". Выйти за пределы приграничного сражения противнику не удалось, отметил он.
То есть превратить оперативно-тактический прорыв в стратегический у ВСУ не получилось. В таком случае, прорвавшуюся группировку противника стараются окружить, разрезать на части и ликвидировать, уточнил публицист.
"Начало этого мы уже наблюдаем. Уже появились кадры попыток прорыва частей ВСУ. Деблокирующий удар противника в районе Толстого Луга провалился", — указал Сазонов.
Погода препятствует активным боевым действиям в Курской области, там установилось затишье. Бои идут в районе Любимовки, Дарьино. Причем любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
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