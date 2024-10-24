https://ukraina.ru/20241024/1058304347.html

Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ

Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ - 24.10.2024 Украина.ру

Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ

В Курской области превратить оперативно-тактический прорыв в стратегический у ВСУ не получилось. Выйти за пределы приграничного сражения у противника не удалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-10-24T05:00

2024-10-24T05:00

2024-10-24T05:00

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Военкор Александр Сладков утверждает, что ВСУ испытывают трудности при ведении сетецентрической войны в Курской области, поскольку на территории России не работает система "Старлинк". А в классическом формате противостояния российская армия сильнее.По мнению историка, вряд ли трудности ВСУ в Курской области напрямую связаны со "Старлинком". Выйти за пределы приграничного сражения противнику не удалось, отметил он.То есть превратить оперативно-тактический прорыв в стратегический у ВСУ не получилось. В таком случае, прорвавшуюся группировку противника стараются окружить, разрезать на части и ликвидировать, уточнил публицист.Погода препятствует активным боевым действиям в Курской области, там установилось затишье. Бои идут в районе Любимовки, Дарьино. Причем любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему на Украине стремительно уменьшатся население и вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241023/1058300864.html

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новости, курская область, украина, россия, всу, курск, starlink, прорыв, ликвидация, детали, сво, спецоперация