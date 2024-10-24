Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ - 24.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241024/1058304347.html
Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ
Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ - 24.10.2024 Украина.ру
Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ
В Курской области превратить оперативно-тактический прорыв в стратегический у ВСУ не получилось. Выйти за пределы приграничного сражения у противника не удалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-10-24T05:00
2024-10-24T05:00
новости
курская область
украина
россия
всу
курск
starlink
прорыв
ликвидация
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426509_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_a67fc133c5e392dbeb92252cafb9da4c.jpg
Военкор Александр Сладков утверждает, что ВСУ испытывают трудности при ведении сетецентрической войны в Курской области, поскольку на территории России не работает система "Старлинк". А в классическом формате противостояния российская армия сильнее.По мнению историка, вряд ли трудности ВСУ в Курской области напрямую связаны со "Старлинком". Выйти за пределы приграничного сражения противнику не удалось, отметил он.То есть превратить оперативно-тактический прорыв в стратегический у ВСУ не получилось. В таком случае, прорвавшуюся группировку противника стараются окружить, разрезать на части и ликвидировать, уточнил публицист.Погода препятствует активным боевым действиям в Курской области, там установилось затишье. Бои идут в районе Любимовки, Дарьино. Причем любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему на Украине стремительно уменьшатся население и вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241023/1058300864.html
курская область
украина
россия
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426509_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_aefd50cd1e1b15a6a4a6382e15898b07.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, россия, всу, курск, starlink, прорыв, ликвидация, детали, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Украина, Россия, ВСУ, Курск, Starlink, прорыв, ликвидация, детали, СВО, Спецоперация

Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ

05:00 24.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
В Курской области превратить оперативно-тактический прорыв в стратегический у ВСУ не получилось. Выйти за пределы приграничного сражения у противника не удалось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Военкор Александр Сладков утверждает, что ВСУ испытывают трудности при ведении сетецентрической войны в Курской области, поскольку на территории России не работает система "Старлинк". А в классическом формате противостояния российская армия сильнее.
По мнению историка, вряд ли трудности ВСУ в Курской области напрямую связаны со "Старлинком". Выйти за пределы приграничного сражения противнику не удалось, отметил он.
То есть превратить оперативно-тактический прорыв в стратегический у ВСУ не получилось. В таком случае, прорвавшуюся группировку противника стараются окружить, разрезать на части и ликвидировать, уточнил публицист.
"Начало этого мы уже наблюдаем. Уже появились кадры попыток прорыва частей ВСУ. Деблокирующий удар противника в районе Толстого Луга провалился", — указал Сазонов.
Погода препятствует активным боевым действиям в Курской области, там установилось затишье. Бои идут в районе Любимовки, Дарьино. Причем любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
О том, почему на Украине стремительно уменьшатся население и вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
Вчера, 14:37
Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДРЛюбая остановка боевых действий с отменой запрета на выезд из Украины приведет к повальной эмиграции. Даже если мы не увидим полной капитуляции киевского режима, украинские граждане будут понимать, что через несколько лет война все равно возобновится, поэтому они постараются уехать, чтобы снова не попасть в этот капкан
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияВСУКурскStarlinkпрорывликвидациядеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Это военная глупость: эксперт рассказал, как ВСУ похоронили под Курском свою 50-тысячную группировку
05:50Россия и цветные революции. Как противостоять геополитическим провокациям Запада
05:45Прокрутили через мясорубку больше миллиона: Ищенко объяснил, почему не бунтует украинская армия
05:40Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте
05:30"Они пошли ва-банк": Сазонов раскрыл, что будет, если ВСУ захотят быстро выскочить из Курской области
05:15На руках миллионы стволов: Ищенко объяснил, почему вместо бунта украинцы "как лемминги идут на убой"
05:00Окружить и ликвидировать: Сазонов о том, что будет с прорвавшейся в Курскую область группировкой ВСУ
04:58Украинизаторы и уклонисты. Украинские эксперты о том, как они разрушают Украину
04:45Ищенко: Поляки захлёбываются в бандеровщине, поэтому пытаются отправить украинцев на войну с Россией
04:44Воюет под Запорожьем и хочет под Курск. Чем занимается украинский нацист Олег Тягнибок
04:30Все бунтари сбежали или погибли на фронте: Ищенко о вероятности общегосударственного мятежа на Украине
04:15Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"
04:00Политолог о том, что значат "пышные заявления" Парижа о размещении сил неядерного сдерживания на Украине
03:45Другой земли у них нет: Ищенко о проблемах украинских беженцев и граждан России на новых территориях
03:30Политолог: Запад хочет разрешить противоречия мирового масштаба мировой войной, которая станет ядерной
03:15Ищенко о том, почему на Украине сажают за российские флаги, но за нелюбовь к Зеленскому статья не грозит
03:02Более 130 военнослужащих Украины подозреваются в преступлениях на территории Курской области
03:00"Рабы дорог": эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУ
19:30Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты
18:29Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября
Лента новостейМолния