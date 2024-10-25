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Главное за ночь 25 октября

Главное за ночь 25 октября - 25.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 25 октября

Российские военнослужащие за минувшие сутки продвинулись на два километра у Стельмаховки в Луганской Народной Республике, заняв более выгодные позиции. Об этом... Украина.ру, 25.10.2024

2024-10-25T08:11

2024-10-25T08:11

2024-10-25T08:18

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Российские военнослужащие за минувшие сутки продвинулись на два километра у Стельмаховки в Луганской Народной Республике, заняв более выгодные позиции. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Обстановку с фронтов докладывают "Два майора":- в Курской области идет продвижение ВС России в районе н.п. Новоивановка и Плехово;- в Глушковском районе враг предпринял новую попытку прорыва в направлении н.п. Новый Путь. Так, из района н.п. Павловка колонна ВСУ из танка и 2 ББМ пересекла границу и обстреляла лесополосы у Нового Пути. Одна ББМ ВСУ уничтожена FPV-дронами. Сообщали об успехах ВС России в Дарьино;- на Купянском направлении на фоне продвижения наших войск к реке Оскол ВКС России уничтожает вражеские переправы для лишения противника снабжения и манёвра;- на Покровском направлении ВС России решительным броском продвинулись к центру Селидово. Развивается успех наших войск в Новоселидовке. Противник применяет сотни дронов в сутки чтобы остановить продвижение Армии России;- севернее Угледара продолжается постепенное продвижение к Богоявленке. Западнее Старомайорского сообщили о расширении нашей зоны контроля.США стали для мира "мусорным баком" из-за миграционной политики демократов, заявил Трамп перед своими сторонниками в Аризоне, передаёт СNN. Политик подчеркнул, что каждый раз, когда перечисляет меры, предпринятые нынешними американскими властями, становится "всё злее и злее".Путин суммарно работал около 40 часов на саммите БРИКС в течение трех дней. За это время он провел 22 мероприятия.Подробнее о саммите - в материале Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС на сайте Украина.ру.

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новости, россия, луганская народная республика, курская область, андрей марочко, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, брикс