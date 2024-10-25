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Главное за ночь 25 октября
Главное за ночь 25 октября - 25.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 25 октября
Российские военнослужащие за минувшие сутки продвинулись на два километра у Стельмаховки в Луганской Народной Республике, заняв более выгодные позиции. Об этом... Украина.ру, 25.10.2024
2024-10-25T08:11
2024-10-25T08:11
2024-10-25T08:18
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Российские военнослужащие за минувшие сутки продвинулись на два километра у Стельмаховки в Луганской Народной Республике, заняв более выгодные позиции. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Обстановку с фронтов докладывают "Два майора":- в Курской области идет продвижение ВС России в районе н.п. Новоивановка и Плехово;- в Глушковском районе враг предпринял новую попытку прорыва в направлении н.п. Новый Путь. Так, из района н.п. Павловка колонна ВСУ из танка и 2 ББМ пересекла границу и обстреляла лесополосы у Нового Пути. Одна ББМ ВСУ уничтожена FPV-дронами. Сообщали об успехах ВС России в Дарьино;- на Купянском направлении на фоне продвижения наших войск к реке Оскол ВКС России уничтожает вражеские переправы для лишения противника снабжения и манёвра;- на Покровском направлении ВС России решительным броском продвинулись к центру Селидово. Развивается успех наших войск в Новоселидовке. Противник применяет сотни дронов в сутки чтобы остановить продвижение Армии России;- севернее Угледара продолжается постепенное продвижение к Богоявленке. Западнее Старомайорского сообщили о расширении нашей зоны контроля.США стали для мира "мусорным баком" из-за миграционной политики демократов, заявил Трамп перед своими сторонниками в Аризоне, передаёт СNN. Политик подчеркнул, что каждый раз, когда перечисляет меры, предпринятые нынешними американскими властями, становится "всё злее и злее".Путин суммарно работал около 40 часов на саммите БРИКС в течение трех дней. За это время он провел 22 мероприятия.Подробнее о саммите - в материале Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС на сайте Украина.ру.
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новости, россия, луганская народная республика, курская область, андрей марочко, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, брикс
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Курская область, Андрей Марочко, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, БРИКС