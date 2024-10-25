Борис Рожин: Бойцы прощупывают оборону ВСУ на востоке Курахово, но говорить о боях за город еще рано
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
После освобождения Максимильяновки ВС РФ расширили зону контроля к югу от населенного пункта и прощупывают оборону ВСУ на восточных окраинах Курахово. Но говорить о боях за само Курахово пока рано. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее стали поступать сообщения, что российские войска на Красноармейско-Кураховском направлении начали штурм поселка Горняк, который находится на ключевой высоте, также бойцы завершают окружение Курахово.
После освобождения Угледара российские войска ведут бои в направлении Богоявленки. Также ВС РФ продвигаются к югу от Катериновки и ведут бои на окраинах самого поселка, сообщил эксперт.
Задача российских военных простая – прорвать линию Катериновка-Богоявленка, освободить эти населенные пункты и двигаться к Курахово с юго-востока, отметил журналист.
"Также после освобождения Максимильяновки наши войска расширили зону контроля к югу от населенного пункта и прощупывают оборону ВСУ на восточных окраинах Курахово. Но говорить о боях за само Курахово пока преждевременно", — сказал Рожин.
Также российские части пытаются выйти к Кураховскому водохранилищу с севера. Манипулируя этой угрозой, ВС РФ вынуждают противника, который сосредоточен в районе Кураховки и Александрополя, также откатываться назад, заключил собеседник издания.
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