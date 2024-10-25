Борис Рожин: Бойцы прощупывают оборону ВСУ на востоке Курахово, но говорить о боях за город еще рано - 25.10.2024 Украина.ру
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Борис Рожин: Бойцы прощупывают оборону ВСУ на востоке Курахово, но говорить о боях за город еще рано
Борис Рожин: Бойцы прощупывают оборону ВСУ на востоке Курахово, но говорить о боях за город еще рано - 25.10.2024 Украина.ру
Борис Рожин: Бойцы прощупывают оборону ВСУ на востоке Курахово, но говорить о боях за город еще рано
После освобождения Максимильяновки ВС РФ расширили зону контроля к югу от населенного пункта и прощупывают оборону ВСУ на восточных окраинах Курахово. Но говорить о боях за само Курахово пока рано. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-10-25T03:00
2024-10-25T03:00
новости
курахово
россия
украина
борис рожин
ростислав ищенко
донбасс
покровск/красноармейск
наступление
детали
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Ранее стали поступать сообщения, что российские войска на Красноармейско-Кураховском направлении начали штурм поселка Горняк, который находится на ключевой высоте, также бойцы завершают окружение Курахово.После освобождения Угледара российские войска ведут бои в направлении Богоявленки. Также ВС РФ продвигаются к югу от Катериновки и ведут бои на окраинах самого поселка, сообщил эксперт.Задача российских военных простая – прорвать линию Катериновка-Богоявленка, освободить эти населенные пункты и двигаться к Курахово с юго-востока, отметил журналист.Также российские части пытаются выйти к Кураховскому водохранилищу с севера. Манипулируя этой угрозой, ВС РФ вынуждают противника, который сосредоточен в районе Кураховки и Александрополя, также откатываться назад, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, почему на Украине стремительно уменьшается вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241024/1058329320.html
курахово
россия
украина
донбасс
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, курахово, россия, украина, борис рожин, ростислав ищенко, донбасс, покровск/красноармейск, наступление, детали, сво, спецоперация, война
Новости, Курахово, Россия, Украина, Борис Рожин, Ростислав Ищенко, Донбасс, Покровск/Красноармейск, наступление, детали, СВО, Спецоперация, война

Борис Рожин: Бойцы прощупывают оборону ВСУ на востоке Курахово, но говорить о боях за город еще рано

03:00 25.10.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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После освобождения Максимильяновки ВС РФ расширили зону контроля к югу от населенного пункта и прощупывают оборону ВСУ на восточных окраинах Курахово. Но говорить о боях за само Курахово пока рано. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее стали поступать сообщения, что российские войска на Красноармейско-Кураховском направлении начали штурм поселка Горняк, который находится на ключевой высоте, также бойцы завершают окружение Курахово.
После освобождения Угледара российские войска ведут бои в направлении Богоявленки. Также ВС РФ продвигаются к югу от Катериновки и ведут бои на окраинах самого поселка, сообщил эксперт.
Задача российских военных простая – прорвать линию Катериновка-Богоявленка, освободить эти населенные пункты и двигаться к Курахово с юго-востока, отметил журналист.
"Также после освобождения Максимильяновки наши войска расширили зону контроля к югу от населенного пункта и прощупывают оборону ВСУ на восточных окраинах Курахово. Но говорить о боях за само Курахово пока преждевременно", — сказал Рожин.
Также российские части пытаются выйти к Кураховскому водохранилищу с севера. Манипулируя этой угрозой, ВС РФ вынуждают противника, который сосредоточен в районе Кураховки и Александрополя, также откатываться назад, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
О том, почему на Украине стремительно уменьшается вероятность общегосударственного бунта — в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
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