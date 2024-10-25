Отправили в Новомосковск на пополнение: Рожин о судьбе 72-й бригады ВСУ, которую разбили под Угледаром
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Часть 72-й бригады, которая до этого сидела в Угледаре, сняли на оборону Красноармейска и Селидово. После понесенных потерь ее должны были отправить в тыл в район Новомосковска для восстановления. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Российские военные хотят повторить в Селидово сценарий Угледара. Чтобы этого избежать, противник пытается контратаковать, но за последнюю неделю положение противника только ухудшилось, сообщил журналист.
"В самом Селидово сидит 15-я бригада Нацгвардии Украины, и повторяет судьбу 72-й бригады, которая сидела в Угледаре, когда у нее тогда просто-напросто рухнули фланги", — подчеркнул Рожин.
Вот и сейчас российское командование по образцу Угледара наносит удары по флангам, где у противника находятся уязвимые части, что позволяет бойцам добиваться успехов.
По словам эксперта, часть 72-й бригады снимали на оборону Красноармейска и Селидово. После понесенных потерь ее должны были отправить в тыл в район Новомосковска для восстановления, добавил он.
Но ранее уже бывали ситуации, когда украинское командование отправляло в бой невосстановленные части, чтобы залатать дыры на фронте. Такая практика учащается из-за нарастающих проблем. Вполне возможно, что 72-й бригаде тоже дадут сколько-то людей и техники и снова бросят на передовую, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
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