https://ukraina.ru/20241025/1058337205.html

Отправили в Новомосковск на пополнение: Рожин о судьбе 72-й бригады ВСУ, которую разбили под Угледаром

Отправили в Новомосковск на пополнение: Рожин о судьбе 72-й бригады ВСУ, которую разбили под Угледаром - 25.10.2024 Украина.ру

Отправили в Новомосковск на пополнение: Рожин о судьбе 72-й бригады ВСУ, которую разбили под Угледаром

Часть 72-й бригады, которая до этого сидела в Угледаре, сняли на оборону Красноармейска и Селидово. После понесенных потерь ее должны были отправить в тыл в район Новомосковска для восстановления. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-10-25T05:00

2024-10-25T05:00

2024-10-25T05:00

новости

селидово

угледар

борис рожин

нацгвардия

бригада

всу

украинская армия

потери всу

детали

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Российские военные хотят повторить в Селидово сценарий Угледара. Чтобы этого избежать, противник пытается контратаковать, но за последнюю неделю положение противника только ухудшилось, сообщил журналист.Вот и сейчас российское командование по образцу Угледара наносит удары по флангам, где у противника находятся уязвимые части, что позволяет бойцам добиваться успехов.По словам эксперта, часть 72-й бригады снимали на оборону Красноармейска и Селидово. После понесенных потерь ее должны были отправить в тыл в район Новомосковска для восстановления, добавил он.Но ранее уже бывали ситуации, когда украинское командование отправляло в бой невосстановленные части, чтобы залатать дыры на фронте. Такая практика учащается из-за нарастающих проблем. Вполне возможно, что 72-й бригаде тоже дадут сколько-то людей и техники и снова бросят на передовую, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241024/1058335726.html

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новости, селидово, угледар, борис рожин, нацгвардия, бригада, всу, украинская армия, потери всу, детали, сво, спецоперация