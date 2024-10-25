Отправили в Новомосковск на пополнение: Рожин о судьбе 72-й бригады ВСУ, которую разбили под Угледаром - 25.10.2024 Украина.ру
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Отправили в Новомосковск на пополнение: Рожин о судьбе 72-й бригады ВСУ, которую разбили под Угледаром
Отправили в Новомосковск на пополнение: Рожин о судьбе 72-й бригады ВСУ, которую разбили под Угледаром - 25.10.2024 Украина.ру
Отправили в Новомосковск на пополнение: Рожин о судьбе 72-й бригады ВСУ, которую разбили под Угледаром
Часть 72-й бригады, которая до этого сидела в Угледаре, сняли на оборону Красноармейска и Селидово. После понесенных потерь ее должны были отправить в тыл в район Новомосковска для восстановления. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-10-25T05:00
2024-10-25T05:00
новости
селидово
угледар
борис рожин
нацгвардия
бригада
всу
украинская армия
потери всу
детали
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Российские военные хотят повторить в Селидово сценарий Угледара. Чтобы этого избежать, противник пытается контратаковать, но за последнюю неделю положение противника только ухудшилось, сообщил журналист.Вот и сейчас российское командование по образцу Угледара наносит удары по флангам, где у противника находятся уязвимые части, что позволяет бойцам добиваться успехов.По словам эксперта, часть 72-й бригады снимали на оборону Красноармейска и Селидово. После понесенных потерь ее должны были отправить в тыл в район Новомосковска для восстановления, добавил он.Но ранее уже бывали ситуации, когда украинское командование отправляло в бой невосстановленные части, чтобы залатать дыры на фронте. Такая практика учащается из-за нарастающих проблем. Вполне возможно, что 72-й бригаде тоже дадут сколько-то людей и техники и снова бросят на передовую, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру
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селидово
угледар
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, селидово, угледар, борис рожин, нацгвардия, бригада, всу, украинская армия, потери всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Селидово, Угледар, Борис Рожин, Нацгвардия, бригада, ВСУ, украинская армия, потери ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

Отправили в Новомосковск на пополнение: Рожин о судьбе 72-й бригады ВСУ, которую разбили под Угледаром

05:00 25.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Часть 72-й бригады, которая до этого сидела в Угледаре, сняли на оборону Красноармейска и Селидово. После понесенных потерь ее должны были отправить в тыл в район Новомосковска для восстановления. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Российские военные хотят повторить в Селидово сценарий Угледара. Чтобы этого избежать, противник пытается контратаковать, но за последнюю неделю положение противника только ухудшилось, сообщил журналист.

"В самом Селидово сидит 15-я бригада Нацгвардии Украины, и повторяет судьбу 72-й бригады, которая сидела в Угледаре, когда у нее тогда просто-напросто рухнули фланги", — подчеркнул Рожин.

Вот и сейчас российское командование по образцу Угледара наносит удары по флангам, где у противника находятся уязвимые части, что позволяет бойцам добиваться успехов.
По словам эксперта, часть 72-й бригады снимали на оборону Красноармейска и Селидово. После понесенных потерь ее должны были отправить в тыл в район Новомосковска для восстановления, добавил он.
Но ранее уже бывали ситуации, когда украинское командование отправляло в бой невосстановленные части, чтобы залатать дыры на фронте. Такая практика учащается из-за нарастающих проблем. Вполне возможно, что 72-й бригаде тоже дадут сколько-то людей и техники и снова бросят на передовую, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
О том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру
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НовостиСелидовоУгледарБорис РожинНацгвардиябригадаВСУукраинская армияпотери ВСУдеталиСВОСпецоперация
 
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