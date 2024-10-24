"Разве справедливо врать нам в лицо?": Путин объяснил британскому журналисту, с чем борется Россия - 24.10.2024 Украина.ру
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"Разве справедливо врать нам в лицо?": Путин объяснил британскому журналисту, с чем борется Россия
"Разве справедливо врать нам в лицо?": Путин объяснил британскому журналисту, с чем борется Россия - 24.10.2024 Украина.ру
"Разве справедливо врать нам в лицо?": Путин объяснил британскому журналисту, с чем борется Россия
Есть нечто похуже атак дронов – потеря суверенитет государства. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил президент России Владимир Путин
2024-10-24T19:12
2024-10-24T19:24
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Отвечая на вопрос британского журналиста Стива Розенберга, президент России отметил, что существует гораздо более плохая ситуация, чем атаки беспилотников по российской территории. По словам Путина, гораздо опаснее осознавать угрозу государственности и место российского государства в подчинённом положении западной неоколониальной системы.По его словам, Москве "ласково, но ясно" указывали место в западной мир-системе и это место привело бы к скатыванию России к статусу второстепенных государств – сырьевых придатков Запада.Путин отметил, что на обострение ситуации играют западные государства и именно они несут ответственность за эскалацию не только в зоне СВО, но и в других регионах мира.По его мнению, выход из подчинённого состояния в западной системе мироустройства означает укрепление безопасности и создание условий для успешного развития в будущем с теми партнёрами, которые уважают суверенитет и традиции России.Президент России отметил недопустимость поведения западных лидеров, которые игнорировали российские национальные интересы и лгали при обсуждении важных мировых пробелем.Запад проник в "геополитическое подбрюшье" России и устроил госпереворот на Украине, подтолкнув её горячей фазе конфликта с Москвой, сказал Путин. "Никакой справедливости здесь нет и мы попытаемся изменить эту ситуацию", - подчеркнул Путин.По его мнению, СВО будет завершена исходи из реалий, которые складываются на земле.
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новости, россия, запад, москва, владимир путин, нато, геополитика, брикс, сво, украина
Новости, Россия, Запад, Москва, Владимир Путин, НАТО, геополитика, БРИКС, СВО, Украина

"Разве справедливо врать нам в лицо?": Путин объяснил британскому журналисту, с чем борется Россия

19:12 24.10.2024 (обновлено: 19:24 24.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Есть нечто похуже атак дронов – потеря суверенитет государства. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил президент России Владимир Путин
Отвечая на вопрос британского журналиста Стива Розенберга, президент России отметил, что существует гораздо более плохая ситуация, чем атаки беспилотников по российской территории. По словам Путина, гораздо опаснее осознавать угрозу государственности и место российского государства в подчинённом положении западной неоколониальной системы.
По его словам, Москве "ласково, но ясно" указывали место в западной мир-системе и это место привело бы к скатыванию России к статусу второстепенных государств – сырьевых придатков Запада.
Путин отметил, что на обострение ситуации играют западные государства и именно они несут ответственность за эскалацию не только в зоне СВО, но и в других регионах мира.
"Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет", - отметил российский лидер.
По его мнению, выход из подчинённого состояния в западной системе мироустройства означает укрепление безопасности и создание условий для успешного развития в будущем с теми партнёрами, которые уважают суверенитет и традиции России.
Президент России отметил недопустимость поведения западных лидеров, которые игнорировали российские национальные интересы и лгали при обсуждении важных мировых пробелем.
"Разве справедливо врать нам в лицо?", - сказал Путин, напоминая британскому журналисту о расширении НАТО на Восток.
Запад проник в "геополитическое подбрюшье" России и устроил госпереворот на Украине, подтолкнув её горячей фазе конфликта с Москвой, сказал Путин.
"Никакой справедливости здесь нет и мы попытаемся изменить эту ситуацию", - подчеркнул Путин.
По его мнению, СВО будет завершена исходи из реалий, которые складываются на земле.
 
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