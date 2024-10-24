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"Разве справедливо врать нам в лицо?": Путин объяснил британскому журналисту, с чем борется Россия

"Разве справедливо врать нам в лицо?": Путин объяснил британскому журналисту, с чем борется Россия - 24.10.2024 Украина.ру

"Разве справедливо врать нам в лицо?": Путин объяснил британскому журналисту, с чем борется Россия

Есть нечто похуже атак дронов – потеря суверенитет государства. Об этом на пресс-конференции 24 октября заявил президент России Владимир Путин

2024-10-24T19:12

2024-10-24T19:12

2024-10-24T19:24

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Отвечая на вопрос британского журналиста Стива Розенберга, президент России отметил, что существует гораздо более плохая ситуация, чем атаки беспилотников по российской территории. По словам Путина, гораздо опаснее осознавать угрозу государственности и место российского государства в подчинённом положении западной неоколониальной системы.По его словам, Москве "ласково, но ясно" указывали место в западной мир-системе и это место привело бы к скатыванию России к статусу второстепенных государств – сырьевых придатков Запада.Путин отметил, что на обострение ситуации играют западные государства и именно они несут ответственность за эскалацию не только в зоне СВО, но и в других регионах мира.По его мнению, выход из подчинённого состояния в западной системе мироустройства означает укрепление безопасности и создание условий для успешного развития в будущем с теми партнёрами, которые уважают суверенитет и традиции России.Президент России отметил недопустимость поведения западных лидеров, которые игнорировали российские национальные интересы и лгали при обсуждении важных мировых пробелем.Запад проник в "геополитическое подбрюшье" России и устроил госпереворот на Украине, подтолкнув её горячей фазе конфликта с Москвой, сказал Путин. "Никакой справедливости здесь нет и мы попытаемся изменить эту ситуацию", - подчеркнул Путин.По его мнению, СВО будет завершена исходи из реалий, которые складываются на земле.

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новости, россия, запад, москва, владимир путин, нато, геополитика, брикс, сво, украина