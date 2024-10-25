https://ukraina.ru/20241025/1058339990.html

Тросовые дроны и машинное зрение: Рожин о том, как грамотно выстроенная работа увеличивает потери ВСУ

Тросовые дроны и машинное зрение: Рожин о том, как грамотно выстроенная работа увеличивает потери ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру

Тросовые дроны и машинное зрение: Рожин о том, как грамотно выстроенная работа увеличивает потери ВСУ

Сейчас армия избавляется от излишних бюрократических цепочек, которые замедляют военную реакцию, растет эффективность ударов оперативно-тактических ракет, высокоточной артиллерии и дальнобойных РСЗО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-10-25T03:45

2024-10-25T03:45

2024-10-25T03:45

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Под Курском российские военные стали чаще применять тросовые дроны. Это эффективное оружие, которое нивелирует фактор РЭБа. Также российским войскам нужно больше самонаводящихся беспилотников с машинным зрением, сообщил эксперт.Он уточнил, что это касается и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), учитывая, что ВСУ тоже используют новые дроны: и с тросами, и для огнеметных задач. Что касается артиллерии, то за последний год повысилась скорость реакции на передаваемые данные, отметил журналист.Таким образом армия избавляется от излишних бюрократических цепочек, которые замедляют военную реакцию, растет эффективность ударов оперативно-тактических ракет, высокоточной артиллерии и дальнобойных РСЗО. Мы все чаще видим кадры объективного контроля, на которых зафиксированы результаты этой работы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, почему использование бронетехники в распутицу обернулось самоубийством для ВСУ — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241023/1058310609.html

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