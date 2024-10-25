Тросовые дроны и машинное зрение: Рожин о том, как грамотно выстроенная работа увеличивает потери ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру
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Тросовые дроны и машинное зрение: Рожин о том, как грамотно выстроенная работа увеличивает потери ВСУ
Тросовые дроны и машинное зрение: Рожин о том, как грамотно выстроенная работа увеличивает потери ВСУ - 25.10.2024 Украина.ру
Тросовые дроны и машинное зрение: Рожин о том, как грамотно выстроенная работа увеличивает потери ВСУ
Сейчас армия избавляется от излишних бюрократических цепочек, которые замедляют военную реакцию, растет эффективность ударов оперативно-тактических ракет, высокоточной артиллерии и дальнобойных РСЗО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-10-25T03:45
2024-10-25T03:45
новости
украина
запад
борис рожин
бпла
беспилотники
дроны
курск
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Под Курском российские военные стали чаще применять тросовые дроны. Это эффективное оружие, которое нивелирует фактор РЭБа. Также российским войскам нужно больше самонаводящихся беспилотников с машинным зрением, сообщил эксперт.Он уточнил, что это касается и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), учитывая, что ВСУ тоже используют новые дроны: и с тросами, и для огнеметных задач. Что касается артиллерии, то за последний год повысилась скорость реакции на передаваемые данные, отметил журналист.Таким образом армия избавляется от излишних бюрократических цепочек, которые замедляют военную реакцию, растет эффективность ударов оперативно-тактических ракет, высокоточной артиллерии и дальнобойных РСЗО. Мы все чаще видим кадры объективного контроля, на которых зафиксированы результаты этой работы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, почему использование бронетехники в распутицу обернулось самоубийством для ВСУ — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, борис рожин, бпла, беспилотники, дроны, курск, артиллерия, рэб, детали, сво, спецоперация, война
Новости, Украина, Запад, Борис Рожин, БПЛА, беспилотники, дроны, Курск, артиллерия, РЭБ, детали, СВО, Спецоперация, война

Тросовые дроны и машинное зрение: Рожин о том, как грамотно выстроенная работа увеличивает потери ВСУ

03:45 25.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас армия избавляется от излишних бюрократических цепочек, которые замедляют военную реакцию, растет эффективность ударов оперативно-тактических ракет, высокоточной артиллерии и дальнобойных РСЗО. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Под Курском российские военные стали чаще применять тросовые дроны. Это эффективное оружие, которое нивелирует фактор РЭБа. Также российским войскам нужно больше самонаводящихся беспилотников с машинным зрением, сообщил эксперт.
Он уточнил, что это касается и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), учитывая, что ВСУ тоже используют новые дроны: и с тросами, и для огнеметных задач. Что касается артиллерии, то за последний год повысилась скорость реакции на передаваемые данные, отметил журналист.
"Время между обнаружением цели и ударом сократилось. Да, так не везде. Но там, где работа выстроена правильно (дрон обнаружил цель и наносится удар по позиции без излишних согласований), это увеличивает потери ВСУ", — подчеркнул Рожин.
Таким образом армия избавляется от излишних бюрократических цепочек, которые замедляют военную реакцию, растет эффективность ударов оперативно-тактических ракет, высокоточной артиллерии и дальнобойных РСЗО. Мы все чаще видим кадры объективного контроля, на которых зафиксированы результаты этой работы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
О том, почему использование бронетехники в распутицу обернулось самоубийством для ВСУ — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада на сайте Украина.ру
Евгений Ким интервью
23 октября, 19:30
Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракетыИстория показывает, что России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. А Запад сейчас специально запускает эту информационную кампанию, чтобы показать: "Смотрите, Россия слабая. Она никак не может справиться с Украиной, поэтому посылает на фронт страшных северокорейских спецназовцев".
 
НовостиУкраинаЗападБорис РожинБПЛАбеспилотникидроныКурскартиллерияРЭБдеталиСВОСпецоперациявойна
 
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