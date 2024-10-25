"Это полный ноль": эксперт раскрыл, зачем Франция поставляет Киеву танки для Африки и "опасные" VABы - 25.10.2024 Украина.ру
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"Это полный ноль": эксперт раскрыл, зачем Франция поставляет Киеву танки для Африки и "опасные" VABы
"Это полный ноль": эксперт раскрыл, зачем Франция поставляет Киеву танки для Африки и "опасные" VABы - 25.10.2024 Украина.ру
"Это полный ноль": эксперт раскрыл, зачем Франция поставляет Киеву танки для Африки и "опасные" VABы
Французская САУ Caesar — неплохое оружие, но их производится мало. При этом бронетранспортеры VAB — это "полный ноль", а колесные танки AMX-10RC вообще были созданы для войны в Африке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2024-10-25T03:15
2024-10-25T03:15
новости
франция
африка
украина
ксавье моро
впк
вооружения
военная техника
танки
бронетранспортеры
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Объемы производства французского ВПК не очень большие. Несколько месяцев назад министр обороны Франции Себастьян Лекорню сказал, что Париж готов поставлять Украине три тысячи снарядов в месяц, сообщил эксперт.Он отметил, что французская САУ Caesar — неплохое оружие, но их производится мало. При этом бронетранспортеры VAB — это "полный ноль", они очень опасны, даже когда нет войны, подчеркнул специалист.Колесные танки AMX-10RC вообще были созданы для войны в Африке. Они слабо защищены, а калибр орудия в 105-мм есть только у Франции. Поэтому неизвестно, хватит ли таких боеприпасов, чтобы передать на Украину, констатировал эксперт."Все это декорация. У [президента Франции Эммануэля] Макрона большие проблемы внутри страны. Он потерял контроль над правительством. Но в Пятой республике у него еще есть две области, в которых он может себя проявить. Это иностранные дела и оборона", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.руО том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущества перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
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новости, франция, африка, украина, ксавье моро, впк, вооружения, военная техника, танки, бронетранспортеры, сау, детали, сво, спецоперация, снаряды, поставки
Новости, Франция, Африка, Украина, Ксавье Моро, ВПК, вооружения, военная техника, танки, бронетранспортеры, САУ, детали, СВО, Спецоперация, снаряды, поставки

"Это полный ноль": эксперт раскрыл, зачем Франция поставляет Киеву танки для Африки и "опасные" VABы

03:15 25.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународная выставка вооружений и военной техники Eurosatory 2014. День третий
Международная выставка вооружений и военной техники Eurosatory 2014. День третий - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Французская САУ Caesar — неплохое оружие, но их производится мало. При этом бронетранспортеры VAB — это "полный ноль", а колесные танки AMX-10RC вообще были созданы для войны в Африке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Объемы производства французского ВПК не очень большие. Несколько месяцев назад министр обороны Франции Себастьян Лекорню сказал, что Париж готов поставлять Украине три тысячи снарядов в месяц, сообщил эксперт.

"Раньше это была тысяча. Но такое количество боеприпасов Россия расстреливает на завтрак", — отметил Моро.

Он отметил, что французская САУ Caesar — неплохое оружие, но их производится мало. При этом бронетранспортеры VAB — это "полный ноль", они очень опасны, даже когда нет войны, подчеркнул специалист.
Колесные танки AMX-10RC вообще были созданы для войны в Африке. Они слабо защищены, а калибр орудия в 105-мм есть только у Франции. Поэтому неизвестно, хватит ли таких боеприпасов, чтобы передать на Украину, констатировал эксперт.
"Все это декорация. У [президента Франции Эммануэля] Макрона большие проблемы внутри страны. Он потерял контроль над правительством. Но в Пятой республике у него еще есть две области, в которых он может себя проявить. Это иностранные дела и оборона", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.ру
О том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущества перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
Владимир Евсеев интервью
18 октября, 07:03
Владимир Евсеев: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье Сейчас у Украины еще есть силы, которые можно снимать и перебрасывать под Курск. Но ведь все фронты слабеют. Их нельзя снимать до бесконечности. Особенно для противника сейчас опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона
 
НовостиФранцияАфрикаУкраинаКсавье МороВПКвооружениявоенная техникатанкибронетранспортерыСАУдеталиСВОСпецоперацияснарядыпоставки
 
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