https://ukraina.ru/20241025/1058345675.html

"Это полный ноль": эксперт раскрыл, зачем Франция поставляет Киеву танки для Африки и "опасные" VABы

"Это полный ноль": эксперт раскрыл, зачем Франция поставляет Киеву танки для Африки и "опасные" VABы - 25.10.2024 Украина.ру

"Это полный ноль": эксперт раскрыл, зачем Франция поставляет Киеву танки для Африки и "опасные" VABы

Французская САУ Caesar — неплохое оружие, но их производится мало. При этом бронетранспортеры VAB — это "полный ноль", а колесные танки AMX-10RC вообще были созданы для войны в Африке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2024-10-25T03:15

2024-10-25T03:15

2024-10-25T03:15

новости

франция

африка

украина

ксавье моро

впк

вооружения

военная техника

танки

бронетранспортеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101238/69/1012386932_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e6470e242089be8c53d8984429daa8a2.jpg

Объемы производства французского ВПК не очень большие. Несколько месяцев назад министр обороны Франции Себастьян Лекорню сказал, что Париж готов поставлять Украине три тысячи снарядов в месяц, сообщил эксперт.Он отметил, что французская САУ Caesar — неплохое оружие, но их производится мало. При этом бронетранспортеры VAB — это "полный ноль", они очень опасны, даже когда нет войны, подчеркнул специалист.Колесные танки AMX-10RC вообще были созданы для войны в Африке. Они слабо защищены, а калибр орудия в 105-мм есть только у Франции. Поэтому неизвестно, хватит ли таких боеприпасов, чтобы передать на Украину, констатировал эксперт."Все это декорация. У [президента Франции Эммануэля] Макрона большие проблемы внутри страны. Он потерял контроль над правительством. Но в Пятой республике у него еще есть две области, в которых он может себя проявить. Это иностранные дела и оборона", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.руО том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущества перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241018/1058176558.html

франция

африка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, африка, украина, ксавье моро, впк, вооружения, военная техника, танки, бронетранспортеры, сау, детали, сво, спецоперация, снаряды, поставки