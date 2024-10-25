"Это полный ноль": эксперт раскрыл, зачем Франция поставляет Киеву танки для Африки и "опасные" VABы
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународная выставка вооружений и военной техники Eurosatory 2014. День третий
Французская САУ Caesar — неплохое оружие, но их производится мало. При этом бронетранспортеры VAB — это "полный ноль", а колесные танки AMX-10RC вообще были созданы для войны в Африке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Объемы производства французского ВПК не очень большие. Несколько месяцев назад министр обороны Франции Себастьян Лекорню сказал, что Париж готов поставлять Украине три тысячи снарядов в месяц, сообщил эксперт.
"Раньше это была тысяча. Но такое количество боеприпасов Россия расстреливает на завтрак", — отметил Моро.
Он отметил, что французская САУ Caesar — неплохое оружие, но их производится мало. При этом бронетранспортеры VAB — это "полный ноль", они очень опасны, даже когда нет войны, подчеркнул специалист.
Колесные танки AMX-10RC вообще были созданы для войны в Африке. Они слабо защищены, а калибр орудия в 105-мм есть только у Франции. Поэтому неизвестно, хватит ли таких боеприпасов, чтобы передать на Украину, констатировал эксперт.
"Все это декорация. У [президента Франции Эммануэля] Макрона большие проблемы внутри страны. Он потерял контроль над правительством. Но в Пятой республике у него еще есть две области, в которых он может себя проявить. Это иностранные дела и оборона", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.ру
О том, почему советский основной боевой танк Т-72 не теряет свою актуальность и в чем его преимущества перед западными образцами — в материале Алексея Туманова Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72 на сайте Украина.ру
18 октября, 07:03Владимир Евсеев: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье Сейчас у Украины еще есть силы, которые можно снимать и перебрасывать под Курск. Но ведь все фронты слабеют. Их нельзя снимать до бесконечности. Особенно для противника сейчас опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона