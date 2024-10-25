Ксавье Моро: Если Франция разрешит Украине бить "Скальпами" вглубь РФ, это ничего не изменит на поле боя
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow
Если Франция даст Украине разрешение бить своими ракетами вглубь России, то Москва может передать хуситам противокорабельное оружие. Это будет очень опасная ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, комментируя так называемый "план победы" Владимира Зеленского, что "пришло время заняться" вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.
Также в плане Зеленского есть пункт о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России.
Ракеты SCALP могут наносить удары на расстоянии до 300 км, поэтому даже если Франция даст такое разрешение, это ничего не изменит на поле боя, подчеркнул Моро.
"Сейчас в Красном море находится эсминец ВМС Франции Chevalier Paul. Если мы дадим Украине такое разрешение, то Россия может передать хуситам противокорабельное оружие, и это будет очень опасно для нас. И я сомневаюсь, что Париж даст такое разрешение по этой причине", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.ру
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