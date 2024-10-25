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Ксавье Моро: Если Франция разрешит Украине бить "Скальпами" вглубь РФ, это ничего не изменит на поле боя

Ксавье Моро: Если Франция разрешит Украине бить "Скальпами" вглубь РФ, это ничего не изменит на поле боя - 25.10.2024 Украина.ру

Ксавье Моро: Если Франция разрешит Украине бить "Скальпами" вглубь РФ, это ничего не изменит на поле боя

Если Франция даст Украине разрешение бить своими ракетами вглубь России, то Москва может передать хуситам противокорабельное оружие. Это будет очень опасная ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2024-10-25T03:30

2024-10-25T03:30

2024-10-25T03:30

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Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, комментируя так называемый "план победы" Владимира Зеленского, что "пришло время заняться" вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.Эксперт отметил, что Лекорню говорит о "белых касках", которых действуют под мандатом ООН. Не думаю, что он имел в виду войска НАТО. Но в любом случае, речь идет о том, что будет после перемирия, добавил он.Также в плане Зеленского есть пункт о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России.Ракеты SCALP могут наносить удары на расстоянии до 300 км, поэтому даже если Франция даст такое разрешение, это ничего не изменит на поле боя, подчеркнул Моро."Сейчас в Красном море находится эсминец ВМС Франции Chevalier Paul. Если мы дадим Украине такое разрешение, то Россия может передать хуситам противокорабельное оружие, и это будет очень опасно для нас. И я сомневаюсь, что Париж даст такое разрешение по этой причине", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.руО грабительской сущности англосаксов и замороженных на Западе активах России и Афганистана — в интервью "Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада на сайте Украина.ру

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