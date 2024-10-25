https://ukraina.ru/20241025/1058344763.html

Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войну

Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войну - 25.10.2024 Украина.ру

Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войну

НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но якобы "только потому что Запад не хотел ядерной войны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2024-10-25T04:45

2024-10-25T04:45

2024-10-25T04:45

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На Западе не осознают риск ядерной эскалации. Ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия только в случае угрозы для существования Российского государства, отметил эксперт.Но сейчас НАТО ничего не может сделать с Россией. Она может выиграть эту войну без использования ядерного оружия. И на Западе это прекрасно понимают, отметил он.Ранее Британия заявила, что подпишет "исторический оборонный пакт" с Германией, в большей степени это политический ход. НАТО показало себя как неэффективный военный альянс, констатировал эксперт.Но сейчас для США и Британии важно сохранить НАТО, потому что это политический инструмент. Если Альянс отправить войска в какую-либо страну, она потеряет суверенитет, отметил он."Поэтому для Лондона установить жесткие отношения с Германией значит сохранить Альянс. Им нужно найти причину, чтобы Альянс продолжил существовать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, какова сейчас обстановка на Корейском полуострове — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру

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