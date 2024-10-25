Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войну - 25.10.2024 Украина.ру
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Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войну
Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войну - 25.10.2024 Украина.ру
Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войну
НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но якобы "только потому что Запад не хотел ядерной войны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2024-10-25T04:45
2024-10-25T04:45
новости
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британия
война
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На Западе не осознают риск ядерной эскалации. Ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия только в случае угрозы для существования Российского государства, отметил эксперт.Но сейчас НАТО ничего не может сделать с Россией. Она может выиграть эту войну без использования ядерного оружия. И на Западе это прекрасно понимают, отметил он.Ранее Британия заявила, что подпишет "исторический оборонный пакт" с Германией, в большей степени это политический ход. НАТО показало себя как неэффективный военный альянс, констатировал эксперт.Но сейчас для США и Британии важно сохранить НАТО, потому что это политический инструмент. Если Альянс отправить войска в какую-либо страну, она потеряет суверенитет, отметил он."Поэтому для Лондона установить жесткие отношения с Германией значит сохранить Альянс. Им нужно найти причину, чтобы Альянс продолжил существовать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, какова сейчас обстановка на Корейском полуострове — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, украина, ксавье моро, нато, сша, британия, война, альянс, детали, сво, спецоперация, ядерная война
Новости, Россия, Запад, Украина, Ксавье Моро, НАТО, США, Британия, война, альянс, детали, СВО, Спецоперация, ядерная война

Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войну

04:45 25.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Вручение госнаград военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но якобы "только потому что Запад не хотел ядерной войны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
На Западе не осознают риск ядерной эскалации. Ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия только в случае угрозы для существования Российского государства, отметил эксперт.
Но сейчас НАТО ничего не может сделать с Россией. Она может выиграть эту войну без использования ядерного оружия. И на Западе это прекрасно понимают, отметил он.
"Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но только потому что Запад не хотел ядерной войны. Или Россия взяла большой кусок территории Украины, но не Львов, поэтому это не полная победа", — подчеркнул Моро.
Ранее Британия заявила, что подпишет "исторический оборонный пакт" с Германией, в большей степени это политический ход. НАТО показало себя как неэффективный военный альянс, констатировал эксперт.
Но сейчас для США и Британии важно сохранить НАТО, потому что это политический инструмент. Если Альянс отправить войска в какую-либо страну, она потеряет суверенитет, отметил он.
"Поэтому для Лондона установить жесткие отношения с Германией значит сохранить Альянс. Им нужно найти причину, чтобы Альянс продолжил существовать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, какова сейчас обстановка на Корейском полуострове — в интервью Евгения Кима: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты на сайте Украина.ру
Арчил Сихарулидзе интервью
Вчера, 18:00
Арчил Сихарулидзе: Оппозиция в Грузии готова биться с Россией за Украину, но грузинам нужен мир и порядок"Грузинская мечта" во время предвыборной программы четко говорит, что она предлагает. А оппозиция, кроме радикальных заявлений о том, что Грузия должна срочно солидаризироваться с Украиной и делать то, что скажет Запад, ничего не предлагает. Никакой политической, социальной, экономической модели.
 
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