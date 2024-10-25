Ксавье Моро: НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что уже проиграл эту войну
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
НАТО ничего не может сделать с Россией. Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но якобы "только потому что Запад не хотел ядерной войны". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
На Западе не осознают риск ядерной эскалации. Ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия только в случае угрозы для существования Российского государства, отметил эксперт.
Но сейчас НАТО ничего не может сделать с Россией. Она может выиграть эту войну без использования ядерного оружия. И на Западе это прекрасно понимают, отметил он.
"Запад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но только потому что Запад не хотел ядерной войны. Или Россия взяла большой кусок территории Украины, но не Львов, поэтому это не полная победа", — подчеркнул Моро.
Но сейчас для США и Британии важно сохранить НАТО, потому что это политический инструмент. Если Альянс отправить войска в какую-либо страну, она потеряет суверенитет, отметил он.
"Поэтому для Лондона установить жесткие отношения с Германией значит сохранить Альянс. Им нужно найти причину, чтобы Альянс продолжил существовать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.ру
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