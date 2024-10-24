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Нацполиция Украины в Черновцах помешала заработку на экспорте уклонистов

Нацполиция Украины в Черновцах помешала заработку на экспорте уклонистов - 24.10.2024 Украина.ру

Нацполиция Украины в Черновцах помешала заработку на экспорте уклонистов

Организаторы схемы по переправке украинских уклонистов за границу не заработали 15 000 евро. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

2024-10-24T16:49

2024-10-24T16:49

2024-10-24T16:49

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Украинские полицейские выявили организаторов схемы по спасению соотечественников от мобилизации и отправки в зону СВО. Услуги В приграничной Черновицкой области они были задержаны вместе с клиентами, оплачивавшими услуги по нелегальному переходу границы в иностранной валюте."Бизнесмены" проводили с желающими избежать мобилизации инструктаж, предоставляли геоданные о нахождении автомобиля, на котором их довезут до границы и смогут её пересечь вне пункта пропуска. Суммы "услуг" колебались от 5500 до 9500 евро с человека", - сказано в официальном сообщении.Организаторами и исполнителями схемы заработка на уклонистах были два жителя Черновцов. В ближайшее время они тоже собирались нелегально сбежать за границу, установили украинские полицейские.Украинские правозащитные организации не видят оснований для возмущения. Тем временем Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизацииДо этого стало известно, что Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году

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новости, украина, черновцы, черновицкая область, нацполиция, уклонисты, мобилизация, сво, граница, молдавия, румыния, украина-ес