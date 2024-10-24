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Приговор не нужен. Как меняли Анатолия Бая и почему политзэкам на Украине не следует признавать вину

Приговор не нужен. Как меняли Анатолия Бая и почему политзэкам на Украине не следует признавать вину - 24.10.2024 Украина.ру

Приговор не нужен. Как меняли Анатолия Бая и почему политзэкам на Украине не следует признавать вину

Как известно, в конце июня 2024 года в рамках очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной, стороны передали друг другу и нескольких гражданских.

2024-10-24T17:53

2024-10-24T17:53

2024-10-24T17:53

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Украина получила десять человек: задержанного в Крыму в 2021 году зампреда Меджлиса*; двоих священников УГКЦ, которых взяли в 2022 году в Бердянске с оружием и взрывчаткой; двоих осужденных в ДНР за шпионаж в 2017-2018 гг. жителей Донбасса и пятерых граждан Украины, осужденных в Белоруссии за шпионаж и диверсию на аэродроме под Минском. Об этих людях Киев заявлял очень громко, интервью с ними публиковались на всевозможных медиаресурсах. К сожалению, того же нельзя сказать о прибывших в Россию.Во-первых, официально были озвучены только фамилии троих священников УПЦ: главы Тульчинской и Брацлавской епархии Ионафана, Николай Закройца из Сумской области и Александра Лунегова из Днепропетровской. Из этих троих широкой общественности был известен только митрополит Ионафан и все надеялись, что он расскажет о репрессивной машине на Украине. Важность такого рассказа в том, что гражданских заложников, вырвавшихся из украинского плена почти нет и каждое их свидетельство на вес золота. Ионафан промолчал. Остальные священники тоже.Общественность же задавалась вопросом — как так вышло, что за троих "своих" (которых мы не бросаем) отдали аж десять "чужих"? Впрочем, после обмена Медведчука на толпу азовцев произошедшее не выглядит чем-то совсем несоразмерным. Тем более митрополит… Но России передали не троих. Были еще двое, о которых до сих пор вообще ничего не было слышно, хотя кому надо фамилии, конечно, известны.Одну из них сегодня можно назвать, поскольку она уже появилась в украинской прессе (снова сначала там, а лишь потом в России). Среди тех, кто участвовал в обмене заключенными, был бывший главный специалист департамента по безопасности, обороне и деятельности органов юстиции секретариата украинского Кабмина Анатолий Бай.СБУ схватила Бая сразу после начала СВО — в марте 2022 года. В обвинительном акте написали обычный бред о том, что он "исповедовал идеи пророссийской направленности" (что это такое и в каких нормативных документах Украины установлен перечень таких идей, неизвестно), хотел получить российское гражданство и переехать в Россию. Откуда СБУ стало известно о том, что хотел Бай, тоже непонятно. Обвинение считает, что в ноябре 2015 года Анатолий был завербован ФСБ в Брянске, получил агентурные имена "Киреев" и "Канатоходец", а также задание передавать служебные документы и другие данные в сферах обороны, промышленности, энергетики и правоохранительных органов. Ларчик с данной информацией, как обычно, открывался просто —летом 2022 года СБУ опубликовала видео, на котором Бай признает вину. И, снова же, как обычно, на суде в январе 2023 года обвиняемый отказался от самооговора, заявив, что сделал это под давлением и пытками.По словам Бая, его задержали 4 марта 2022 года на даче в селе Гатное в Киевской области, куда он с женой и ребенком поехал после начала СВО, но подозрение в госизмене предъявили только 14 марта. Это значит, что целых десять дней он был без процессуального статуса, а значит по факту просто являлся похищенным и незаконно удерживаемым в подвале СБУ на улице Владимирской в Киеве. Также Анатолий утверждает, что его избивали и пытали током. Свидетельств того, что в подвалах СБУ такое часто практикуют, множество еще со времен до 2022 года. Как только Бай записал видео с признанием, его официально оформили, назначили меру пресечения и отправили в СИЗО. Правда, меру назначили тоже незаконно, поскольку сделал это не следственный судья, а заместитель генпрокурора. Да, в 2022 году Зеленский изменил УПК, дав прокурорам власть самим отправлять подозреваемых под стражу. Но это касается только тех случаев, когда меру пресечения не может рассмотреть суд, находящийся в зоне боевых действий. В Киеве все суды в тот момент работали.Жена Анатолия Наталья, которая присутствовала при похищении мужа (а до 14 марта это было именно похищением), свидетельствовала, что сотрудники СБУ при обыске ограбили дом, забрав пять тысяч долларов, банковскую карту и ключи от принадлежавших семье трех квартир, которые они тоже обыскали, но без какого-либо процессуального оформления. Все десять дней, пока Бая пытали в подвале СБУ, женщина не знала, где он находится.После предъявления подозрения Баю предложили сделку со следствием: восемь лет без конфискации (вместо десяти лет с конфискацией) за признание на суде. Обычно сделки предлагают, когда очень не хотят разбора доказательств в судебном процессе, когда с доказательствами что-то не то.Первый адвокат, по словам Анатолия, не реагировал на жалобы о пытках и советовал подписать соглашение с прокурором. В мае 2022 года Бай заявил о своей невиновности, а новый адвокат подал в Госбюро расследований заявления о похищении и пытках, а также о том, что предыдущий защитник был соучастником заявленных преступлений.С тех пор вина Анатолия Бая доказана так и не была — приговора нет, что вновь намекает на сомнительность собранных следствием доказательств. Летом же 2024 года, как было сказано, Бай отправился в Россию в рамках обмена гражданских лиц. Адвокат справедливо утверждает, что это нельзя считать подтверждением вины его клиента — когда человек после пыток в подвале СБУ два с половиной года сидит в СИЗО с перспективой получить десять лет, он просто хочет любым способом оказаться на свободе.Теперь суд будет проходить заочно — без присутствия подсудимого. На Украине, якобы строящей "демократию", это возможно, в России, которую обвиняют в полной судебной несвободе — нет. Но дело даже не в этом, а в том, что ситуация с Баем на практике доказывает — для обмена не нужен приговор.Всем без исключения политическим заключенным на Украине говорят, что единственный шанс быть обменянным в Россию (иначе 10-15 лет с конфискацией) — это признать вину и получить приговор без рассмотрения судом доказательств по делу. И очень многие подписывают ради этого самооговор, который является единственным доказательством их вины.А подписи под желанием уехать в Россию достаточно для того, чтобы прокурор в суде показал письменное доказательство желания обвиняемого скрыться от правосудия. Это основание для продления меры пресечения в виде содержания под стражей и дополнительное доказательство вины.После такого судья, на которого и так давит всё на свете (от пропаганды до угрозы насилия со стороны праворадикалов и собранного прокуратурой коррупционного компромата), умывает руки. Раз уж подсудимый сам признался, то какие претензии к суду? С большинством адвокатов та же история — кто не работает на СБУ, тот просто боится. Соответственно они сами предлагают подзащитным подписать самооговор и заявление на обмен. Это прямой обман.В 2022 году Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины дополнили положениями "об урегулировании процедуры освобождения от отбывания наказания лицами, подлежащими обмену как военнопленные". В УК появилась статья 84-1 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного". Она предусматривает освобождение от отбывания наказания осужденного, в отношении которого уполномоченным органом принято решение о его передаче для обмена "как военнопленного" и которым дано согласие на проведение такого обмена.Сам процесс происходит согласно статье 201-1 УПК (и изменениям к статье 152 УИК) — следственный судья по ходатайству прокурора отменяет меру пресечения и передает подсудимого под надзор органа, который производит обмен. Если обмен состоялся, то, согласно изменениям в статью 323 УПК, судебное рассмотрение продолжится, но без личного присутствия обвиняемого.Законность перевода гражданского лица, обвиняемого по уголовной статье, в статус "как военнопленный" под большим сомнением, не говоря уже о морально-нравственной стороне вопроса. Но здесь нас интересует другое — украинское законодательство не требует признания вины и наличия приговора для обмена. Законодательство не требует, но СБУ, прокуроры и адвокаты обманывают людей, утверждая, что это необходимо для включения в обменные списки.Обмен Анатолия Бая уже на практике доказывает, что самооговоры не нужны. 10 июня украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными включил Бая в список "военнопленных врагов, которые планируются для передачи государству-агрессору" (отличное название списка, учитывая, что в нем — не бравшие в руки оружие граждане Украины), а 12 июня 2022 года Шевченковский районный суда Киева освободил его из-под стражи и передал СБУ для обмена. И никакого приговора, а слушания по делу продолжаются.Некоторые политзаключенные, которые подписали сделку и получили по 10-15 лет еще в начале СВО, уже поняли, что их обманули, и начали подавать апелляционные жалобы на основании обмана со стороны следственных органов при подписании сделки. И, что интересно, апелляционные суды начинают возвращать "обменные" дела на перерассмотрение в первую инстанцию. Или замораживают — просто не рассматривают, постоянно перенося заседания из-за, например, "воздушной тревоги". Смысл в том, что апелляционный суд не может освободить узников совести по политическим мотивам, но и не хочет мараться, подтверждая очевидно незаконные приговоры. Судьи как никто понимают, что рано или поздно придется нести ответственность. Там, где есть признание — они прикрыты, там, где человек пытается бороться — им становится гораздо сложнее. И уже есть примеры, когда немногочисленные честные адвокаты за пару лет вытаскивают обвиняемых по политическим делам из СИЗО на домашний арест или под залог.Самооговор лишает человека шанса на борьбу и он не нужен для внесения в списки на обмен. Иными словами, он не нужен вообще. Не стоит своими руками помогать следователям СБУ и прокурорам, у них и так все хорошо. До поры до времени.* запрещенная в РФ организацияПодробнее о положении гражданских заложников на Украине — в материале "Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы"

https://ukraina.ru/20230816/1048714669.html

https://ukraina.ru/20240328/1054169086.html

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