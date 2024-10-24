Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ
Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины. Об этом 24 октября сообщили в Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - перечислили в ведомстве.
Там указали, что средства ПВО также сбили шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.
В Министерстве добавили, что российская авиация и артиллерия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.
О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.