Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ - 24.10.2024 Украина.ру
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Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ
Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ - 24.10.2024 Украина.ру
Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ
Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины. Об этом 24 октября сообщили в Минобороны РФ
2024-10-24T14:00
2024-10-24T14:00
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минобороны
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - перечислили в ведомстве.Там указали, что средства ПВО также сбили шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.В Министерстве добавили, что российская авиация и артиллерия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, курская область, минобороны, министерство
Новости, Украина, Россия, Курская область, Минобороны, министерство

Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ

14:00 24.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины. Об этом 24 октября сообщили в Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - перечислили в ведомстве.
Там указали, что средства ПВО также сбили шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.
В Министерстве добавили, что российская авиация и артиллерия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.
О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.
 
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