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Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ

Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ - 24.10.2024 Украина.ру

Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ

Российские войска нанесли поражение аэродромной инфраструктуре Украины. Об этом 24 октября сообщили в Минобороны РФ

2024-10-24T14:00

2024-10-24T14:00

2024-10-24T14:00

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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - перечислили в ведомстве.Там указали, что средства ПВО также сбили шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.В Министерстве добавили, что российская авиация и артиллерия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, курская область, минобороны, министерство