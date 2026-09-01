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Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Петербург и Ленобласть

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Петербург и Ленобласть - 01.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Петербург и Ленобласть

Силы ПВО в ходе отражения атаки ВСУ на Ленинградскую область сбили более полусотни украинских беспилотников, жертв нет. Об этом губернатор Александр Дрозденко утром 1 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-01T06:57

2026-09-01T06:57

2026-09-01T07:01

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В Ленинградской области более четырёх часов действовал режим опасности по БПЛА, объявленный в регионе в 2:02 мск. Всё это время силы ПВО отражали атаку вражеских дронов на подступах к Северной столице и важнейшим объектам."Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбиты 52 БПЛА противника. Жертв нет, последствия атаки уточняются", — написал Дрозденко в 6:12 мск.По предварительным данным, в результате атаки зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. На месте работают экстренные службы.Росавиация в 2:20 мск закрывала для полётов аэропорт Пулково. В 2:34 мск он возобновил полноценную работу.Расположенный на 260 километров юго-западнее Санкт-Петербурга аэропорт Пскова вводил ограничения на взлёт и посадку на большее время — с 1:04 мск до 5:55 мск.Ранее сообщалось, что в ходе отражения ночной атаки силы ПВО сбили на подступах к Москве более 20 вражеских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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