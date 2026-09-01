Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Петербург и Ленобласть - 01.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Петербург и Ленобласть
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Петербург и Ленобласть - 01.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Петербург и Ленобласть
Силы ПВО в ходе отражения атаки ВСУ на Ленинградскую область сбили более полусотни украинских беспилотников, жертв нет. Об этом губернатор Александр Дрозденко утром 1 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-01T06:57
2026-09-01T07:01
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В Ленинградской области более четырёх часов действовал режим опасности по БПЛА, объявленный в регионе в 2:02 мск. Всё это время силы ПВО отражали атаку вражеских дронов на подступах к Северной столице и важнейшим объектам."Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбиты 52 БПЛА противника. Жертв нет, последствия атаки уточняются", — написал Дрозденко в 6:12 мск.По предварительным данным, в результате атаки зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. На месте работают экстренные службы.Росавиация в 2:20 мск закрывала для полётов аэропорт Пулково. В 2:34 мск он возобновил полноценную работу.Расположенный на 260 километров юго-западнее Санкт-Петербурга аэропорт Пскова вводил ограничения на взлёт и посадку на большее время — с 1:04 мск до 5:55 мск.Ранее сообщалось, что в ходе отражения ночной атаки силы ПВО сбили на подступах к Москве более 20 вражеских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ленинградская область, санкт-петербург, порт, пво, вс рф, псков, аэропорт, аэропорты, росавиация, атака бпла, атака, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
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Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Петербург и Ленобласть

06:57 01.09.2026 (обновлено: 07:01 01.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Силы ПВО в ходе отражения атаки ВСУ на Ленинградскую область сбили более полусотни украинских беспилотников, жертв нет. Об этом губернатор Александр Дрозденко утром 1 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Ленинградской области более четырёх часов действовал режим опасности по БПЛА, объявленный в регионе в 2:02 мск. Всё это время силы ПВО отражали атаку вражеских дронов на подступах к Северной столице и важнейшим объектам.
"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбиты 52 БПЛА противника. Жертв нет, последствия атаки уточняются", — написал Дрозденко в 6:12 мск.
По предварительным данным, в результате атаки зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. На месте работают экстренные службы.
Росавиация в 2:20 мск закрывала для полётов аэропорт Пулково. В 2:34 мск он возобновил полноценную работу.
Расположенный на 260 километров юго-западнее Санкт-Петербурга аэропорт Пскова вводил ограничения на взлёт и посадку на большее время — с 1:04 мск до 5:55 мск.
Ранее сообщалось, что в ходе отражения ночной атаки силы ПВО сбили на подступах к Москве более 20 вражеских БПЛА.
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