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Уволенный Ермак продолжает контактировать с верхушкой СБУ

Уволенный Ермак продолжает контактировать с верхушкой СБУ - 01.09.2026 Украина.ру

Уволенный Ермак продолжает контактировать с верхушкой СБУ

Бывший глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сохраняет регулярные контакты с временно исполняющим обязанности руководителя СБУ Александром Покладом, сообщил в YouTube руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко

2026-09-01T07:23

2026-09-01T07:23

2026-09-01T07:23

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андрей ермак

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сап

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Глава антикоррупционного ведомства уточнил, что сейчас бывший чиновник и руководитель спецслужбы контактируют исключительно в телефонном режиме. Формат общения изменился после того, как их личные встречи ранее зафиксировали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По оценке руководителя САП, после ухода с должности в Офисе президента влияние Ермака на государственные процессы частично снизилось, однако он все еще сохраняет определенные рычаги воздействия и продолжает коммуницировать с отдельными действующими руководителями правоохранительных структур.В мае САП официально предъявила Ермаку обвинения в легализации денежных средств, полученных преступным путем, при возведении элитного жилого комплекса в Киевской области. Высший антикоррупционный суд Украины назначил бывшему главе ОП меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 140 миллионов гривен (почти 272 миллиона рублей). Ермак воспользовался возможностью уплаты данной суммы и покинул следственный изолятор.О коррупционных скандалах на Украине – в материале Коррупция как основа государства. Почему взяточников на Украине отпускают с миром

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новости, украина, киевская область, андрей ермак, владимир зеленский, сбу, сап