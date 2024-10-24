Украинский сельхозэкспорт в обход "зерновой сделки" сократится, несмотря на усилия НАТО - 24.10.2024 Украина.ру
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Украинский сельхозэкспорт в обход "зерновой сделки" сократится, несмотря на усилия НАТО
Украинский сельхозэкспорт в обход "зерновой сделки" сократится, несмотря на усилия НАТО - 24.10.2024 Украина.ру
Украинский сельхозэкспорт в обход "зерновой сделки" сократится, несмотря на усилия НАТО
Ситуация в украинских портах негативно отражается на мировом рынке экспорта и морских перевозок. Об этом пишет деловой журнал для судовладельцев ShipManagement International
2024-10-24T13:59
2024-10-24T14:00
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"С сентября 2024 года пять торговых судов были поражены российскими ракетами, находясь в украинских портах или водах", — констатировал Филип Гувейя, аналитик по судоходству Балтийского и Международного Морского Совета (Baltic and International Maritime Council – BIMCO).Гувейя отметил, что этот факт может поставить под угрозу 1% мирового экспорта сухих грузов, если не повысить уровень безопасности. Он также отметил, что объемы экспорта пока не ограничены при выросшей стоимости страхования от военных рисков.В 2024 года Украина экспортировала сухие грузы из своих портов в Одессе через коридор близ побережья постсоветской республики. Коридор пришёл на смену соглашению, заключённому при посредничестве ООН, разрешающему экспорт зерна и другого продовольствия в ходе СВО. Действие этого соглашения прекратилось в июле 2023 года.За 10 месяцев 2024 года поставки сухих грузов из Украины выросли в три раза по сравнению с предыдущим годом."Новый коридор позволил увеличить поставки зерна и возобновить поставки железной руды. Несмотря на улучшение, поставки по-прежнему на 27% ниже довоенного уровня", - констатировало издание.По его оценкам, новый коридор поддержал 15%-ное снижение индекса цен на зерновые ФАО в годовом исчислении в 2024 году. На долю Украины приходится 7% мирового экспорта зерна по морю.Гувейя признал, что зависимость глобального рынка от украинского зерна за время СВО снизилась.Суда класса panamax и handysize перевозят 2/3 украинских грузов и больше всего пострадают от сбоев. Большинство украинских грузов, перевозимых судами panamax, handysize и supramax — это зерно. На судах сapesize в основном перевозят железную руду, которую легко могут заменить Австралия или Бразилия."Независимо от условий безопасности для торговых судов, экспорт сухих грузов из Украины, скорее всего, сократится в 2025 году. Ожидается, что продолжающийся сбор кукурузы приведет к снижению урожайности на 19% в годовом исчислении, ослабив экспорт. Это будет способствовать ожидаемой стагнации мировых поставок зерна в 2025 году", — констатировал аналитик BIMCO.При этом Эрдоган верит в восстановление зерновой сделки и мир на Украине Ранее в новостях: Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times Таже сообщалось, что Украина заработала на черноморском коридоре почти 29 млн долларов — Шмыгаль
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новости, украина, одесса, нато, оон, сельхозпродукция, экспорт, продовольствие, зерновая сделка, зерновозы, порт, сво
Новости, Украина, Одесса, НАТО, ООН, сельхозпродукция, экспорт, продовольствие, зерновая сделка, зерновозы, порт, СВО

Украинский сельхозэкспорт в обход "зерновой сделки" сократится, несмотря на усилия НАТО

13:59 24.10.2024 (обновлено: 14:00 24.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Ситуация в украинских портах негативно отражается на мировом рынке экспорта и морских перевозок. Об этом пишет деловой журнал для судовладельцев ShipManagement International
"С сентября 2024 года пять торговых судов были поражены российскими ракетами, находясь в украинских портах или водах", — констатировал Филип Гувейя, аналитик по судоходству Балтийского и Международного Морского Совета (Baltic and International Maritime Council – BIMCO).
Гувейя отметил, что этот факт может поставить под угрозу 1% мирового экспорта сухих грузов, если не повысить уровень безопасности. Он также отметил, что объемы экспорта пока не ограничены при выросшей стоимости страхования от военных рисков.
В 2024 года Украина экспортировала сухие грузы из своих портов в Одессе через коридор близ побережья постсоветской республики. Коридор пришёл на смену соглашению, заключённому при посредничестве ООН, разрешающему экспорт зерна и другого продовольствия в ходе СВО. Действие этого соглашения прекратилось в июле 2023 года.
За 10 месяцев 2024 года поставки сухих грузов из Украины выросли в три раза по сравнению с предыдущим годом.
"Новый коридор позволил увеличить поставки зерна и возобновить поставки железной руды. Несмотря на улучшение, поставки по-прежнему на 27% ниже довоенного уровня", - констатировало издание.
По его оценкам, новый коридор поддержал 15%-ное снижение индекса цен на зерновые ФАО в годовом исчислении в 2024 году. На долю Украины приходится 7% мирового экспорта зерна по морю.
Гувейя признал, что зависимость глобального рынка от украинского зерна за время СВО снизилась.
Суда класса panamax и handysize перевозят 2/3 украинских грузов и больше всего пострадают от сбоев. Большинство украинских грузов, перевозимых судами panamax, handysize и supramax — это зерно. На судах сapesize в основном перевозят железную руду, которую легко могут заменить Австралия или Бразилия.
"Независимо от условий безопасности для торговых судов, экспорт сухих грузов из Украины, скорее всего, сократится в 2025 году. Ожидается, что продолжающийся сбор кукурузы приведет к снижению урожайности на 19% в годовом исчислении, ослабив экспорт. Это будет способствовать ожидаемой стагнации мировых поставок зерна в 2025 году", — констатировал аналитик BIMCO.
При этом Эрдоган верит в восстановление зерновой сделки и мир на Украине
Ранее в новостях: Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times
Таже сообщалось, что Украина заработала на черноморском коридоре почти 29 млн долларов — Шмыгаль
 
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