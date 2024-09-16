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Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times

Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times - 16.09.2024 Украина.ру

Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times

Представители Центра управления Военно-морскими силами Украины рассказали как Киев пытается защитить суда после отмены зерновой сделки с РФ, передает Times

2024-09-16T11:29

2024-09-16T11:29

2024-09-16T11:29

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Теперь как только грузовые суда выходят из украинских вод, они "должны держаться побережий, которые контролируются странами НАТО, пройти через Босфор в Мраморное море и после этого оказаться в Средиземном". Командир дивизии "Варан" рассказал о происшествии, когда морская мина оказалась слишком близко к порту. По его словам, один из водолазов прыгнул за борт, "поплыл к мине и столкнулся с ней лицом к лицу, чтобы осторожно прикрепить к ней буксировочный трос"."Водолазу приходится держать её аккуратно в руках, искать место, чтобы привязать трос. Они всегда в смертельной опасности. Это просто ужасно. Нам пришлось медленно тянуть её на расстояние пяти миль от порта. Это заняло час. Мы вывели её на чистую воду, водолаз снова погрузился, отвязал трос, установил взрыватель и вернулся на борт. Как только корабль отплыл на безопасное расстояние, произошёл красивый взрыв", — сказал командир.Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. По словам Путина, Запад вывозил большую часть украинского зерна не в нуждающиеся страны Африки, а в свои государства.О возможном возобновлении сделки с РФ - в материале Реанимировать возможно: Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, суда, владимир путин