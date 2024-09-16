Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times - 16.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240916/1057472317.html
Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times
Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times - 16.09.2024 Украина.ру
Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times
Представители Центра управления Военно-морскими силами Украины рассказали как Киев пытается защитить суда после отмены зерновой сделки с РФ, передает Times
2024-09-16T11:29
2024-09-16T11:29
новости
россия
киев
украина
суда
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101998/83/1019988336_0:240:2787:1808_1920x0_80_0_0_77cbf9d848cd6c2de213a69cbf6376bf.jpg.webp
Теперь как только грузовые суда выходят из украинских вод, они "должны держаться побережий, которые контролируются странами НАТО, пройти через Босфор в Мраморное море и после этого оказаться в Средиземном". Командир дивизии "Варан" рассказал о происшествии, когда морская мина оказалась слишком близко к порту. По его словам, один из водолазов прыгнул за борт, "поплыл к мине и столкнулся с ней лицом к лицу, чтобы осторожно прикрепить к ней буксировочный трос"."Водолазу приходится держать её аккуратно в руках, искать место, чтобы привязать трос. Они всегда в смертельной опасности. Это просто ужасно. Нам пришлось медленно тянуть её на расстояние пяти миль от порта. Это заняло час. Мы вывели её на чистую воду, водолаз снова погрузился, отвязал трос, установил взрыватель и вернулся на борт. Как только корабль отплыл на безопасное расстояние, произошёл красивый взрыв", — сказал командир.Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. По словам Путина, Запад вывозил большую часть украинского зерна не в нуждающиеся страны Африки, а в свои государства.О возможном возобновлении сделки с РФ - в материале Реанимировать возможно: Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101998/83/1019988336_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_11da754fcea53c01e76b805510bcebd1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, суда, владимир путин
Новости, Россия, Киев, Украина, суда, Владимир Путин

Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times

11:29 16.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Представители Центра управления Военно-морскими силами Украины рассказали как Киев пытается защитить суда после отмены зерновой сделки с РФ, передает Times
Теперь как только грузовые суда выходят из украинских вод, они "должны держаться побережий, которые контролируются странами НАТО, пройти через Босфор в Мраморное море и после этого оказаться в Средиземном".
"Журналисты сообщают, что, чтобы зерновые суда вошли в "коридор", они собираются в конвой, а потом украинский флот предоставляет им эскорт", - говорится в материале.
Командир дивизии "Варан" рассказал о происшествии, когда морская мина оказалась слишком близко к порту. По его словам, один из водолазов прыгнул за борт, "поплыл к мине и столкнулся с ней лицом к лицу, чтобы осторожно прикрепить к ней буксировочный трос".
"Водолазу приходится держать её аккуратно в руках, искать место, чтобы привязать трос. Они всегда в смертельной опасности. Это просто ужасно. Нам пришлось медленно тянуть её на расстояние пяти миль от порта. Это заняло час. Мы вывели её на чистую воду, водолаз снова погрузился, отвязал трос, установил взрыватель и вернулся на борт. Как только корабль отплыл на безопасное расстояние, произошёл красивый взрыв", — сказал командир.
Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. По словам Путина, Запад вывозил большую часть украинского зерна не в нуждающиеся страны Африки, а в свои государства.
О возможном возобновлении сделки с РФ - в материале Реанимировать возможно: Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКиевУкраинасудаВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
13:22Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины
13:02"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа
13:02Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область
13:01Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября
13:00Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении
12:42Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую
12:36На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области
12:35Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
12:28Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару
12:23Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк
12:05Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник
11:32Благодаря Украине: ВПК Британии обогатится на $440 млн, а США - на 200 Bradley
11:30RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область
11:29Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times
11:02Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
11:00Белгород в огне, украинофил едва не убил Трампа, Украина вербует террористов. Главное на утро 16 сентября
10:59Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms
10:32Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками"
10:30Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа
Лента новостейМолния