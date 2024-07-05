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Эрдоган верит в восстановление зерновой сделки и мир на Украине

Эрдоган верит в восстановление зерновой сделки и мир на Украине - 05.07.2024 Украина.ру

Эрдоган верит в восстановление зерновой сделки и мир на Украине

Турция поможет восстановить работу Черноморской зерновой инициативы, благодаря которой удалось перевести 30 миллионов тонн зерна. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане

2024-07-05T15:03

2024-07-05T15:03

2024-07-05T15:15

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Как передает портал Trt Haber, в ходе встречи оба лидера обсудили возможности Стамбула повлиять на решение этого вопроса. "Мы снова обсудили вопрос о посредничестве во время моей встречи с президентом России господином Путиным. У нас было очень хорошее начало, особенно в отношении Черноморского зернового коридора. (...) Господин Путин ответил: "Я полностью поддерживаю цель Стамбульской зерновой инициативы в этом отношении", – сказал Эрдоган журналистами. Турецкий лидер верит, что Стамбул мог бы вновь помочь сторонам в ходе переговоров, как и в 2022 году.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о схожести взглядов КНР и Турции по украинскому кризису.Подробнее о том, почему Турция призывает к новым переговорам в Стамбуле читайте в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович.

https://ukraina.ru/20240606/1055507677.html

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новости, эрдоган, турция, украина, шос, переговоры, сво