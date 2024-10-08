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Украина заработала на черноморском коридоре почти 29 млн долларов — Шмыгаль

Украина заработала на черноморском коридоре почти 29 млн долларов — Шмыгаль - 08.10.2024 Украина.ру

Украина заработала на черноморском коридоре почти 29 млн долларов — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 октября в своем телеграм-канале назвал доходы от украинского экспорта одним из главных источников "финансовой устойчивости" страны

2024-10-08T12:46

2024-10-08T12:46

2024-10-08T12:46

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"В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил около 100 миллионов тонн. Это на 36 процентов больше, чем в прошлом году. То есть, за 9 месяцев мы экспортировали столько же, сколько за весь прошлый год. В денежном измерении – это 28,9 млрд долларов", - сказал Шмыгаль.Он указал, что это стало возможным благодаря функционированию Черноморского морского коридора.При этом в сентябре представители Центра управления Военно-морскими силами Украины делились, как Киев пытается защитить суда после отмены зерновой сделки с РФ. Теперь как только грузовые суда выходят из украинских вод, они "должны держаться побережий, которые контролируются странами НАТО, пройти через Босфор в Мраморное море и после этого оказаться в Средиземном".Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. По словам Путина, Запад вывозил большую часть украинского зерна не в нуждающиеся страны Африки, а в свои государства.О возможном возобновлении сделки с РФ - в материале Реанимировать возможно: Захарова назвала условие возобновления зерновой сделки на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, денис шмыгаль, киев, оон, нато