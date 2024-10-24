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Путин заявил о необходимости реформировать ООН

Путин заявил о необходимости реформировать ООН - 24.10.2024 Украина.ру

Путин заявил о необходимости реформировать ООН

Западные финансовые структуры не отвечают решению актуальных задач мирового большинства, назрела потребность в новых таких структурах и повышении эффективности ООН. Об этом 24 октября заявил президент России Владимир Путин

2024-10-24T13:01

2024-10-24T13:01

2024-10-24T13:01

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Выступая на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс", Путин указал на весьма полезные инициативы участников межгосударственного объединения."Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии, - сказал Путин. - Речь идёт о том, чтобы общими усилиями надёжно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте".Путин указал на символичность нынешнего заседания в день Организации Объединённых Наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. Организация почти 80 лет демонстрирует принципы, на которых зиждется фундамент межгосударственных отношений и международного права.Президент России убеждён: ООН призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, содействии устойчивому и поступательному росту. При этом важным для её эффективного функционирования является адаптация её структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совбезе и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки.Он напомнил: отцы-основатели ООН видели её центром согласования действий наций. Путин разделил уверенность в том, что сообща возможно отвечать на глобальные вызовы и угрозы, а также решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. Также возможно обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всеобщего развития и процветания, отметил он.По мнению президента России, следующая волна глобального экономического подъёма зарождается именно в странах мирового большинства. Он уверен, что настало время обсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик БРИКС. Целью является наращивание инвестиций в страны этого объедения, а также Глобального Юга и Востока с акцентом на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты.Ранее на эту тему: Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел актуальные проблемы в публикации Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину

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