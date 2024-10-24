Путин заявил о необходимости реформировать ООН - 24.10.2024 Украина.ру
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Путин заявил о необходимости реформировать ООН
Путин заявил о необходимости реформировать ООН - 24.10.2024 Украина.ру
Путин заявил о необходимости реформировать ООН
Западные финансовые структуры не отвечают решению актуальных задач мирового большинства, назрела потребность в новых таких структурах и повышении эффективности ООН. Об этом 24 октября заявил президент России Владимир Путин
2024-10-24T13:01
2024-10-24T13:01
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Выступая на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс", Путин указал на весьма полезные инициативы участников межгосударственного объединения."Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии, - сказал Путин. - Речь идёт о том, чтобы общими усилиями надёжно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте".Путин указал на символичность нынешнего заседания в день Организации Объединённых Наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. Организация почти 80 лет демонстрирует принципы, на которых зиждется фундамент межгосударственных отношений и международного права.Президент России убеждён: ООН призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, содействии устойчивому и поступательному росту. При этом важным для её эффективного функционирования является адаптация её структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совбезе и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки.Он напомнил: отцы-основатели ООН видели её центром согласования действий наций. Путин разделил уверенность в том, что сообща возможно отвечать на глобальные вызовы и угрозы, а также решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. Также возможно обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всеобщего развития и процветания, отметил он.По мнению президента России, следующая волна глобального экономического подъёма зарождается именно в странах мирового большинства. Он уверен, что настало время обсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик БРИКС. Целью является наращивание инвестиций в страны этого объедения, а также Глобального Юга и Востока с акцентом на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты.Ранее на эту тему: Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел актуальные проблемы в публикации Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину
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новости, россия, евразия, азия, владимир путин, оон, брикс, совбез оон, финансы, мвф, международные отношения, международное право, международная политика
Новости, Россия, Евразия, Азия, Владимир Путин, ООН, БРИКС, Совбез ООН, финансы, МВФ, международные отношения, международное право, Международная политика

Путин заявил о необходимости реформировать ООН

13:01 24.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
Перейти в фотобанк
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Западные финансовые структуры не отвечают решению актуальных задач мирового большинства, назрела потребность в новых таких структурах и повышении эффективности ООН. Об этом 24 октября заявил президент России Владимир Путин
Выступая на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс", Путин указал на весьма полезные инициативы участников межгосударственного объединения.
"Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии, - сказал Путин. - Речь идёт о том, чтобы общими усилиями надёжно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте".
Путин указал на символичность нынешнего заседания в день Организации Объединённых Наций. Именно 24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. Организация почти 80 лет демонстрирует принципы, на которых зиждется фундамент межгосударственных отношений и международного права.
Президент России убеждён: ООН призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, содействии устойчивому и поступательному росту. При этом важным для её эффективного функционирования является адаптация её структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совбезе и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки.
"Давно назрело и реформирование ооновских институтов развития и глобальных финансовых структур. Вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последние десятилетия. Но это, в частности, не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития", - констатировал российский лидер.
Он напомнил: отцы-основатели ООН видели её центром согласования действий наций. Путин разделил уверенность в том, что сообща возможно отвечать на глобальные вызовы и угрозы, а также решать такие задачи, как борьба с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, организованной преступностью, включая криминальное использование информационных технологий. Также возможно обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всеобщего развития и процветания, отметил он.
По мнению президента России, следующая волна глобального экономического подъёма зарождается именно в странах мирового большинства. Он уверен, что настало время обсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик БРИКС. Целью является наращивание инвестиций в страны этого объедения, а также Глобального Юга и Востока с акцентом на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты.
Ранее на эту тему: Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября
автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел актуальные проблемы в публикации Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину
 
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