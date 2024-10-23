Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину - 23.10.2024 Украина.ру
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Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину
Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину - 23.10.2024 Украина.ру
Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину
В рамках гуманитарной программы ПРООН (Программы развития ООН) литовский аналитический центр подготовил для Украины рекомендации по усилению нацификации общества с целью подготовки его к "вечной" войне с Россией.
2024-10-23T13:35
2024-10-23T13:35
украина
литва
россия
оон
министерство молодежи и спорта
нацизм
украинский неонацизм
денацификация
геноцид
война
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Гуманитарные проекты ООН — в целях нацификацииС января 2023 года по июль 2024 года на Украине действовал финансируемый правительством Японии проект ПРООН "Содействие безопасности человека на Украине путем реагирования на многомерный кризис, причиненный войной".Целью проекта заявлено "усиление безопасности людей путем решения гуманитарных вызовов, проблем развития и мира, которые возникли в результате полномасштабной войны". Если конкретнее, то речь идет о восстановлении объектов критической инфраструктуры для подготовки к зиме; разминировании и помощи пострадавшим от мин; утилизации разрушенных объектов; предоставлении основных услуг населению; доступе к правосудию и реализации прав человека.Действительно, к весне этого года в рамках проекта удалось обеспечить оборудованием для аварийного электропитания несколько сот населенных пунктов, обследовать 120 га земли на предмет мин, провести обучение медиков, социальных работников и сотрудников ГСЧС, оборудовать укрытия в ряде школ, обеспечить оборудованием ряд больниц, вывезти более 80 тысяч тонн отходов и многое другое.Однако оказалось, что средства, направленные ООН на гуманитарные инициативы, также были использованы для анализа процессов нацификации Украины и рекомендаций по усилению эффективности нацификации. "Аудит национальной и гражданской идентичности" по заказу украинского Министерства молодежи и спорта подготовила международная консалтинговая компания Civitta, созданная в Литве одним из бывших партнеров McKinsey. Civitta работает с крупными бизнес-корпорациями и государственными структурами (в основном в Прибалтике).Методология "Аудита" настолько важна и настолько показательна, что обойти ее нельзя. Базой для анализа принята теория самокатегоризации, согласно которой "наша" группа отделяется от "их" групп путем выделения различий.Исследования национальной идентичности на Украине методом вытягивания "этнических отличий" украинцев от русских до Майдана проводилось 3 раза. Вопросы касались чувства принадлежности, происхождения респондента и его семьи, национальной гордости, гордости за национальные особенности, патриотизма, ощущения единства с европейским сообществом и т.д. В частности, исследования (как указано в "Аудите" Civitta) основывались на разработках американского военного аналитического центра RAND Corporation, которые сводятся к трем основным пунктам:Гомогенизировать всехВ работе американского Института анализа и разрешения конфликтов 2013 года (подготовлена в 2011-м) указано, что основной проблемой антироссийской гомогенизации Украины являются противоречия в идентичности между "проевропейским" Западом страны и "пророссийским" Юго-востоком. Выделены пять разных представлений об Украине:После Майдана первые два представления были криминализированы, а последнее стало условно разрешенным оппозиционным. Таким образом началась открытая нацификация Украины.Самое свежее исследование процесса нацификации было проведено в 2023 году и включало "измерение показателей, которые оценивают ключевые индикаторы эффективности реализации государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, как это предусмотрено Законом Украины "Об основных положениях государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности"".Мы уже писали о том, что в этом, разработанном до СВО и принятом после, законе закреплены плановые показатели нацификации Украины (насильственного изменения русской идентичности части населения страны), а проводимые социологические исследования сверяют текущие показатели с плановыми.Основываясь на полученной эмпирике (ознакомиться с ней можно, например, здесь ), а также на изучении опыта декоммунизации, нацификации (в частности, глорификации нацистских коллаборационистов) и перехода под влияние США таких стран, как ФРГ, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и даже Казахстан, Civitta дает рекомендации для Украины — как сделать активную сейчас нацификацию более глубокой и устойчивой. В том числе просчитывается нацификация украинских беженцев за рубежом.Нацификация гражданственностиАналитики Civitta предлагают сделать следующее:Последний пункт выглядит мало реалистично, поскольку современная Украина, тем более во время войны, не является интересным местом для переезда. Но налаживание связей с диаспорой и беженцами, конечно, может дать бесконечные возможности для пропагандистской и агентурной работы.Нацификация языковой политикиНацификация образовательной политикиНацификация военно-патриотического воспитанияНацификация культурной политикиНацификация исторической памятиРеализация этих программ должна, согласно закону Украины "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности", который был разработан в 2021 году и вступил в силу в начале 2023 года, лишить русских Украины их национально-культурной памяти и превратить их в украинцев. Причем украинцы понимаются исключительно как идейные наследники нацистских коллаборационистов времен Второй мировой войны и люди, которые должны "вечно" бороться с Россией. Нормы ООН говорят о такой политике, как об этноциде. Тем не менее, доклад литовского аналитического центра был подготовлен в рамках (и на деньги) проекта ПРООН "Содействие безопасности человека на Украине путем реагирования на многомерный кризис, причиненный войной". Вполне ли понимают сотрудники международной организации, что именно они проспонсировали, неизвестно. Хотя совершенно очевидно, что всё, что делается в этом направлении под эгидой ООН никакой безопасности и мирному разрешению национального кризиса не способствует.О практической реализации плана нацификации страны — в материале "Нацификация Украины. Омбудсмен докладывает о достижении плановых показателей"
https://ukraina.ru/20241016/1058120046.html
https://ukraina.ru/20240606/1038976064.html
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украина, литва, россия, оон, министерство молодежи и спорта, нацизм, украинский неонацизм, денацификация, геноцид, война, бандеровцы, эксклюзив
Украина, Литва, Россия, ООН, Министерство молодежи и спорта, нацизм, украинский неонацизм, денацификация, геноцид, война, бандеровцы, Эксклюзив

Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину

13:35 23.10.2024
 
Коллаж: нацификация Украины
Коллаж: нацификация Украины
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
В рамках гуманитарной программы ПРООН (Программы развития ООН) литовский аналитический центр подготовил для Украины рекомендации по усилению нацификации общества с целью подготовки его к "вечной" войне с Россией.
Гуманитарные проекты ООН — в целях нацификации
С января 2023 года по июль 2024 года на Украине действовал финансируемый правительством Японии проект ПРООН "Содействие безопасности человека на Украине путем реагирования на многомерный кризис, причиненный войной".
Целью проекта заявлено "усиление безопасности людей путем решения гуманитарных вызовов, проблем развития и мира, которые возникли в результате полномасштабной войны". Если конкретнее, то речь идет о восстановлении объектов критической инфраструктуры для подготовки к зиме; разминировании и помощи пострадавшим от мин; утилизации разрушенных объектов; предоставлении основных услуг населению; доступе к правосудию и реализации прав человека.
Действительно, к весне этого года в рамках проекта удалось обеспечить оборудованием для аварийного электропитания несколько сот населенных пунктов, обследовать 120 га земли на предмет мин, провести обучение медиков, социальных работников и сотрудников ГСЧС, оборудовать укрытия в ряде школ, обеспечить оборудованием ряд больниц, вывезти более 80 тысяч тонн отходов и многое другое.
Однако оказалось, что средства, направленные ООН на гуманитарные инициативы, также были использованы для анализа процессов нацификации Украины и рекомендаций по усилению эффективности нацификации. "Аудит национальной и гражданской идентичности" по заказу украинского Министерства молодежи и спорта подготовила международная консалтинговая компания Civitta, созданная в Литве одним из бывших партнеров McKinsey. Civitta работает с крупными бизнес-корпорациями и государственными структурами (в основном в Прибалтике).
Аудит состояния нацификации украинского общества от литовской фирмы Civitta
Аудит состояния нацификации украинского общества от литовской фирмы Civitta
Аудит состояния нацификации украинского общества от литовской фирмы Civitta
Методология "Аудита" настолько важна и настолько показательна, что обойти ее нельзя. Базой для анализа принята теория самокатегоризации, согласно которой "наша" группа отделяется от "их" групп путем выделения различий.
Исследования национальной идентичности на Украине методом вытягивания "этнических отличий" украинцев от русских до Майдана проводилось 3 раза. Вопросы касались чувства принадлежности, происхождения респондента и его семьи, национальной гордости, гордости за национальные особенности, патриотизма, ощущения единства с европейским сообществом и т.д. В частности, исследования (как указано в "Аудите" Civitta) основывались на разработках американского военного аналитического центра RAND Corporation, которые сводятся к трем основным пунктам:
  • содержание национальной идентичности (украинский язык, украинские культурные нормы, политические убеждения);
  • целостность представлений группы о себе (до Майдана существовали значительные споры по поводу языка, но после Майдана, а особенно после 2022 года, гораздо больше граждан считают украинский язык ключевым элементом своей национальной идентичности);
  • степень единства группы по коллективным чертам.
Гомогенизировать всех
В работе американского Института анализа и разрешения конфликтов 2013 года (подготовлена в 2011-м) указано, что основной проблемой антироссийской гомогенизации Украины являются противоречия в идентичности между "проевропейским" Западом страны и "пророссийским" Юго-востоком. Выделены пять разных представлений об Украине:
  • двойная идентичность — представление об Украине как стране с двумя равноправными национальными группами, что выражается в обвинениях националистов в росте напряжения в стране, и выступлениях за статус государственного для русского языка;
  • советская идентичность — Украина как мультикультурная страна, где конфликты провоцируются националистами, "либеральное" отношение к использованию русского языка;
  • борьба за украинскую идентичность — угроза "гомогенной культуре этнических украинцев" со стороны просоветского и пророссийского населения;
  • признание украинской идентичности — гомогенизация нацменьшинств в украинской культуре несмотря на региональные отличия;
  • мультикультурно-гражданская идентичность — равноправные национальные группы, выстраивающие гражданскую, а не этническую нацидентичность, с украинским языком как объединяющим фактором, но без принуждения.
После Майдана первые два представления были криминализированы, а последнее стало условно разрешенным оппозиционным. Таким образом началась открытая нацификация Украины.
Самое свежее исследование процесса нацификации было проведено в 2023 году и включало "измерение показателей, которые оценивают ключевые индикаторы эффективности реализации государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, как это предусмотрено Законом Украины "Об основных положениях государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности"".
Мы уже писали о том, что в этом, разработанном до СВО и принятом после, законе закреплены плановые показатели нацификации Украины (насильственного изменения русской идентичности части населения страны), а проводимые социологические исследования сверяют текущие показатели с плановыми.
Основываясь на полученной эмпирике (ознакомиться с ней можно, например, здесь ), а также на изучении опыта декоммунизации, нацификации (в частности, глорификации нацистских коллаборационистов) и перехода под влияние США таких стран, как ФРГ, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и даже Казахстан, Civitta дает рекомендации для Украины — как сделать активную сейчас нацификацию более глубокой и устойчивой. В том числе просчитывается нацификация украинских беженцев за рубежом.
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября, 05:39
Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучиБолее 40% поляков выступают против приёма украинских беженцев, а 44% считают, что Украине придётся отказаться от части своей территории. При этом польские политики всё чаще высказывают претензии к украинцам.
Нацификация гражданственности
Аналитики Civitta предлагают сделать следующее:
  1. 1
    Лиц украинского происхождение нужно вернуть на Украину или для начала хотя бы организовать с ними тесные связи. Для этого предлагается как "особо важное" признать украинцами лиц и их потомков, которые были "насильственно депортированы, репрессированы или вынуждены эвакуироваться в другие страны". То есть речь идет о радикальных националистах (в т.ч. гитлеровских коллаборационистах) и их потомках, которые живут за рубежом. Под признанием имеется в виду упрощенное получение гражданства Украины без необходимости отказываться от паспортов других государств.
  2. 2
    Вторая категория — это современные беженцы. Civitta указывает, что Кабмин Украины инициировал изменения в законе "О зарубежных украинцах", в которых предложил обязательно подавать документы, которые подтверждают "этническое украинское происхождение" или "происхождение из Украины", а также расширить перечень оснований для отказа в данном статусе "в целях национальной безопасности". Удостоверение "зарубежного украинца" гипотетически дает право получения высшего образования на Украине бесплатно, право на оформление бесплатной многоразовой визы (для ЕС уже неактуально, поскольку безвиз) и возможность репатриации без квот.
  3. 3
    Третья — предприниматели и инвесторы любого происхождения. Для них предлагают упростить процедуру открытия бизнеса на Украине, а также получения гражданства.
Последний пункт выглядит мало реалистично, поскольку современная Украина, тем более во время войны, не является интересным местом для переезда. Но налаживание связей с диаспорой и беженцами, конечно, может дать бесконечные возможности для пропагандистской и агентурной работы.
Нацификация языковой политики
  1. 1
    Расширить сеть центров украинистики за рубежом. Помимо продвижения украинской культуры, такие центры могут стать "способом привлечения зарубежных украинцев". Правда не сказано, привлечения к чему.
  2. 2
    Организовать изучение украинского языка и украиноязычных предметов в школах за рубежом и внешкольных занятий для "украинцев-мигрантов" с целью изучения языка, истории и культуры Украины. Естественно, в том виде, в котором это все подается сейчас.
  3. 3
    Украинизировать информационное пространство. "Из-за отсутствия качественной локализации на украинском языке, пользователи продолжают выбирать русскоязычные версии (программ и игр — прим. ред.) или другой доступный иностранный язык". Здесь интересно, что русский назван иностранным языком, хотя даже современные исследования показывают, что на нем говорит половина Украины. Предлагается обратить внимание на опыт Литвы по дерусификации программного обеспечения.
  4. 4
    Расширить аппарата Уполномоченного по защите государственного языка (по примеру деятельности языковых инспекторов Литвы). Нынешних полномочий у "языкового омбудсмена", который штрафует за использование русского языка в публичных местах, по мнению аналитиков Civitta, недостаточно.
Нацификация образовательной политики
  1. 1
    Модернизировать школьные программы в существующих украинских школах за рубежом, чтобы "ускорить процесс формирования национальной идентичности среди молодежи украинского происхождения".
  2. 2
    Открыть учреждение вроде Центрального агентства школ за границей ФРГ, которое обеспечит организацию и финансовую поддержку украинских школ в мире, а также подготовку учителей украинского языка за границей.
  3. 3
    Расширить проекты по популяризации Украины за рубежом.
  4. 4
    Увеличить часы преподавания истории и расширить список литературы об истории Украины. По этому поводу у МОН уже готов проект Концептуальных основ реформирования исторического образования.
  5. 5
    Увеличить доступность спортивного воспитания, поскольку оно "поднимает уровень патриотизма и национальной гордости".
Нацификация военно-патриотического воспитания
  1. 1
    Ввести в школьную программу предмет по "оборонному образованию", который охватит сферы национальной безопасности, организации спасательных работ, основы медицины и первой помощи. На сегодняшний день Министерство образования Украины рекомендует подобную программу в рамках предмета "Защита Отечества" для старшеклассников, но для младших классов, пишут аналитики Civitta, ничего подобного не предусмотрено, а должно быть.
  2. 2
    Организовать студенческую программу (вроде "Академического легиона" в Польше) с целью создания сержантского и офицерского резерва. Практическую часть программы проводить на базе военных частей.
  3. 3
    Включить тему обороны в содержание разных школьных программ: обществознания, географии, истории и охраны здоровья. Преподавание должно осуществляться специалистами Министерства обороны.
  4. 4
    Организовывать интерактивные мероприятия для учащихся начальных и старших классов: конкурсы на тему подготовки гражданина к защите государства, презентации безопасной военной техники (особенно робототехники и беспилотников), спортивных турниров и соревнований. Стоит проанализировать материально-техническую базу игры "Сокол" ("Джура") для того, чтобы больше заинтересовать учеников.
  5. 5
    Предоставить средства НКО для реализации проектов в сфере обеспечения военной, спортивной и технической деятельности всех возрастных категорий населения.
Нацификация культурной политики
  1. 1
    Увеличить количество украинских культурных центров за рубежом и расширить их задачи, поскольку сейчас имеющиеся центры ограничиваются чисто представительными мероприятиями или информационной работой в контексте туризма.
  2. 2
    Создать отдельный орган для управления и контроля в сфере защиты материального культурного наследия в условиях войны (на примере чешского Национального Института народной культуры).
  3. 3
    Разработать учебные программы повышения компетенций по защите культурного наследия в условиях войны учителей, специалистов в сфере сохранения исторического наследия, руководителей учреждений культуры, работников профильных органов власти и других заинтересованных категорий граждан. В качестве успешных проектов приводятся созданный после подрыва Каховской ГЭС межведомственный координационный центр по сохранению культурного наследия и культурных ценностей для противодействия мародерству на территориях, пострадавших в результате разрушения, а также неправительственная инициатива RE:Ukraine.Monuments, направленная на защиту памятников от возможных разрушений или повреждений в результате боевых действий. Защищать, естественно, следует только те памятники, которые не имеют отношения к российскому или советскому наследию.
  4. 4
    Развить туристические маршруты по "выдающимся для становления украинской идентичности местам". Например, государственное агентство развития туризма Украины в 2022 году инициировало разработку стратегии посещения мест памяти, связанных с "военной агрессией России на Украине".
  5. 5
    Финансировать культурную продукцию, которая изображает "период советской оккупации и преступления коммунистического режима против украинцев", а также "события российско-украинской войны". Необходим экспорт такой продукции за границу. Во время войны с финансированием проблемы, поэтому следует привлекать донорские средства от европейских партнеров.
Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
6 июня, 12:05История
Декоммунизация Пушкина в Харькове. Драма в трёх актахНакануне 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина харьковские власти снесли памятник... украинским националистам. Бюст Пушкину на площади Поэзия был демонтирован ещё в 2022 году, но остался постамент, который в 1904 году безуспешно пытались подорвать украинские националисты. Его и снесли. Декоммунизация совершила неожиданный манёвр...
Нацификация исторической памяти
  1. 1
    Организовать "места памяти", где произошли "преступления геноцида, преступления против человечности, совершенные советским оккупационным режимом, а также российской армией во время российско-украинской войны". Успешный пример — виртуальный музей памяти войны, документирующий разрушения в Киевской области.
  2. 2
    Распространять знания о "нынешней национально-освободительной борьбе украинцев" среди молодежи. Аналитики предлагают Институту национальной памяти увеличить свою издательскую деятельность и распространять материалы в школах, университетах, учреждениях культуры.
  3. 3
    Институциализировать чествования памяти украинского диссидентского движения и их вклада в обретение Украиной независимости. Сейчас мемориализация в основном поддерживается общественными инициативами. Усиление этого направления должно закрепить среди широкой общественности "нарратив о постоянной борьбе украинского народа против советской власти и приверженности украинцев ценностям свободы и демократии".
  4. 4
    При формировании политики памяти акцентировать не только на трагических эпизодах прошлого, но и на победных страницах украинской истории — "борьба за вечные ценности личной свободы и человеческого достоинства, а также за государственную независимость Украины должна быть в центре внимания".
  5. 5
    Ввести в публичный дискурс нарратив о том, что советская эпоха в истории Украины была периодом оккупации и порабощения. Делать акцент на истории "украинского освободительного движения двадцатого века" и "сопротивлении украинцев тоталитарному режиму", т.е. героизировать бандеровцев и коллаборационистов, позже работавших в интересах ЦРУ и других западных служб.
Реализация этих программ должна, согласно закону Украины "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности", который был разработан в 2021 году и вступил в силу в начале 2023 года, лишить русских Украины их национально-культурной памяти и превратить их в украинцев.
Причем украинцы понимаются исключительно как идейные наследники нацистских коллаборационистов времен Второй мировой войны и люди, которые должны "вечно" бороться с Россией. Нормы ООН говорят о такой политике, как об этноциде. Тем не менее, доклад литовского аналитического центра был подготовлен в рамках (и на деньги) проекта ПРООН "Содействие безопасности человека на Украине путем реагирования на многомерный кризис, причиненный войной".
Вполне ли понимают сотрудники международной организации, что именно они проспонсировали, неизвестно. Хотя совершенно очевидно, что всё, что делается в этом направлении под эгидой ООН никакой безопасности и мирному разрешению национального кризиса не способствует.
О практической реализации плана нацификации страны — в материале "Нацификация Украины. Омбудсмен докладывает о достижении плановых показателей"
 
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