https://ukraina.ru/20241023/1058295746.html

Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину

Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину - 23.10.2024 Украина.ру

Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину

В рамках гуманитарной программы ПРООН (Программы развития ООН) литовский аналитический центр подготовил для Украины рекомендации по усилению нацификации общества с целью подготовки его к "вечной" войне с Россией.

2024-10-23T13:35

2024-10-23T13:35

2024-10-23T13:35

украина

литва

россия

оон

министерство молодежи и спорта

нацизм

украинский неонацизм

денацификация

геноцид

война

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Гуманитарные проекты ООН — в целях нацификацииС января 2023 года по июль 2024 года на Украине действовал финансируемый правительством Японии проект ПРООН "Содействие безопасности человека на Украине путем реагирования на многомерный кризис, причиненный войной".Целью проекта заявлено "усиление безопасности людей путем решения гуманитарных вызовов, проблем развития и мира, которые возникли в результате полномасштабной войны". Если конкретнее, то речь идет о восстановлении объектов критической инфраструктуры для подготовки к зиме; разминировании и помощи пострадавшим от мин; утилизации разрушенных объектов; предоставлении основных услуг населению; доступе к правосудию и реализации прав человека.Действительно, к весне этого года в рамках проекта удалось обеспечить оборудованием для аварийного электропитания несколько сот населенных пунктов, обследовать 120 га земли на предмет мин, провести обучение медиков, социальных работников и сотрудников ГСЧС, оборудовать укрытия в ряде школ, обеспечить оборудованием ряд больниц, вывезти более 80 тысяч тонн отходов и многое другое.Однако оказалось, что средства, направленные ООН на гуманитарные инициативы, также были использованы для анализа процессов нацификации Украины и рекомендаций по усилению эффективности нацификации. "Аудит национальной и гражданской идентичности" по заказу украинского Министерства молодежи и спорта подготовила международная консалтинговая компания Civitta, созданная в Литве одним из бывших партнеров McKinsey. Civitta работает с крупными бизнес-корпорациями и государственными структурами (в основном в Прибалтике).Методология "Аудита" настолько важна и настолько показательна, что обойти ее нельзя. Базой для анализа принята теория самокатегоризации, согласно которой "наша" группа отделяется от "их" групп путем выделения различий.Исследования национальной идентичности на Украине методом вытягивания "этнических отличий" украинцев от русских до Майдана проводилось 3 раза. Вопросы касались чувства принадлежности, происхождения респондента и его семьи, национальной гордости, гордости за национальные особенности, патриотизма, ощущения единства с европейским сообществом и т.д. В частности, исследования (как указано в "Аудите" Civitta) основывались на разработках американского военного аналитического центра RAND Corporation, которые сводятся к трем основным пунктам:Гомогенизировать всехВ работе американского Института анализа и разрешения конфликтов 2013 года (подготовлена в 2011-м) указано, что основной проблемой антироссийской гомогенизации Украины являются противоречия в идентичности между "проевропейским" Западом страны и "пророссийским" Юго-востоком. Выделены пять разных представлений об Украине:После Майдана первые два представления были криминализированы, а последнее стало условно разрешенным оппозиционным. Таким образом началась открытая нацификация Украины.Самое свежее исследование процесса нацификации было проведено в 2023 году и включало "измерение показателей, которые оценивают ключевые индикаторы эффективности реализации государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, как это предусмотрено Законом Украины "Об основных положениях государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности"".Мы уже писали о том, что в этом, разработанном до СВО и принятом после, законе закреплены плановые показатели нацификации Украины (насильственного изменения русской идентичности части населения страны), а проводимые социологические исследования сверяют текущие показатели с плановыми.Основываясь на полученной эмпирике (ознакомиться с ней можно, например, здесь ), а также на изучении опыта декоммунизации, нацификации (в частности, глорификации нацистских коллаборационистов) и перехода под влияние США таких стран, как ФРГ, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и даже Казахстан, Civitta дает рекомендации для Украины — как сделать активную сейчас нацификацию более глубокой и устойчивой. В том числе просчитывается нацификация украинских беженцев за рубежом.Нацификация гражданственностиАналитики Civitta предлагают сделать следующее:Последний пункт выглядит мало реалистично, поскольку современная Украина, тем более во время войны, не является интересным местом для переезда. Но налаживание связей с диаспорой и беженцами, конечно, может дать бесконечные возможности для пропагандистской и агентурной работы.Нацификация языковой политикиНацификация образовательной политикиНацификация военно-патриотического воспитанияНацификация культурной политикиНацификация исторической памятиРеализация этих программ должна, согласно закону Украины "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности", который был разработан в 2021 году и вступил в силу в начале 2023 года, лишить русских Украины их национально-культурной памяти и превратить их в украинцев. Причем украинцы понимаются исключительно как идейные наследники нацистских коллаборационистов времен Второй мировой войны и люди, которые должны "вечно" бороться с Россией. Нормы ООН говорят о такой политике, как об этноциде. Тем не менее, доклад литовского аналитического центра был подготовлен в рамках (и на деньги) проекта ПРООН "Содействие безопасности человека на Украине путем реагирования на многомерный кризис, причиненный войной". Вполне ли понимают сотрудники международной организации, что именно они проспонсировали, неизвестно. Хотя совершенно очевидно, что всё, что делается в этом направлении под эгидой ООН никакой безопасности и мирному разрешению национального кризиса не способствует.О практической реализации плана нацификации страны — в материале "Нацификация Украины. Омбудсмен докладывает о достижении плановых показателей"

https://ukraina.ru/20241016/1058120046.html

https://ukraina.ru/20240606/1038976064.html

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