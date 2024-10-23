https://ukraina.ru/20241023/1058312295.html

Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября

Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября - 23.10.2024 Украина.ру

Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября

Экономические и политические выводы саммита БРИКС в Казани, преследование певицы Повалий

2024-10-23T18:29

2024-10-23T18:29

2024-10-23T18:29

эксклюзив

хроники

украина

казань

россия

повалий

владимир путин

ильхам алиев

брикс

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/17/1058303286_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_b6462dd9c6fc7a9ff1830727ecb45b9e.jpg

Второй день саммита БРИКСВ Казани продолжается саммит стран БРИКС, в Татарстан прибыли президенты Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Турции, Венесуэлы, Ирана – Ильхам Алиев, Касым-Жомрат Токаев, Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Николас Мадуро, Масуд Пезешкиан.По итогам саммита принята "Казанская декларация: Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", ее публикует сайт Кремля.В декларации 134 пункта, они касаются и повестки стран-участниц БРИКС, и международной повестки, в том числе и конфликтов на Украине, и на Ближнем Востоке, и в Судане."Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", – сказано в 36 пункте документа.Устав ООН упоминается и в других пунктах. Утром к мероприятию присоединился генсек организации Антониу Гутерриш, а его фото с "целовальной группой" – встречающими хлебом-солью девушками в народных костюмах – вызвали огромное количество негодования и юмора в украинских соцсетях.Положения декларации по военным конфликтам:– Отмечены предложения о посредничестве для мирного урегулирования украинского конфликта через диалог;– Страны БРИКС осудили теракт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте;– Выражена тревога в связи с ситуацией в Южном Ливане, страны призвали к незамедлительному прекращению военных действий в стране;– Выражена обеспокоенность эскалацией насилия и усугублением гуманитарного кризиса в Судане, страны призвали к прекращению огня;– Лидеры стран БРИКС осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности и призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия;– Страны БРИКС поддерживают принятие Палестины в качестве полноправного члена в ООН;– Отмечена необходимость реформ Бреттон-Вудских институтов с учетом расширения представленности развивающихся стран;Президент России Владимир Путин внес ряд предложение по экономике, в частности:– Центры активности сейчас смещаются в сторону развивающихся рынков, а в развитых странах растет долговая нагрузка. Реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития "буксует";– Запуск механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО поможет выработать общую позицию стран по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы;– В БРИКС появится специальная "зерновая биржа", которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире, а впоследствии может быть трансформирована в полноценную товарную биржу;– Предлагается создать в БРИКС новую инвестиционную платформу, запустить платформу по справедливой конкуренции, отдельную платформу по драгоценным металлам и алмазам.Предложенная Путиным инвестиционная платформа БРИКС не станет альтернативой системе платежей SWIFT, отметил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.МИД Украины опубликовал заявление, комментирующее саммит и декларацию:"Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на смену мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности через агрессию против Украины. Попытки Москвы навязать представления о якобы альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" потерпели очередное фиаско". Декларация продемонстрировала, что БРИКС не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины."Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.Авторские праваНа Украине лишили авторских прав певицу Таисию Повалий.Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел иском Минюста о применении новых санкций в отношении певицы. Повалий на Украине обвиняют в измене родине, СБУ заочно предъявила ей подозрение еще в феврале 2023 года.Согласно материалам суда, у Повалий конфискуют автомобиль немецкой марки, а также некие устройства украинского производства для отстрела патронов, снаряжённых резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.Ее также лишили прав на девять песен - "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Обниму тебя", "Доброе утро" и других.Кроме того, у артистки отнимут семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3095 га, жилой дом площадью 442,8 кв. м и домовладение площадью 101 кв. м. Также наложен арест на еще один автомобиль немецкой марки и три устройства для отстрела.Певица родилась в Шамраевке Киевской области. В России живет с 2022 года, поддерживает российских военных и главу государства.Повалий была удостоена звания Народная артистка Украины, но в 2015 году лишилась его одновременно с Ани Лорак (Каролина Куек), Иосифом Кобзоном и Николаем Басковым, так как не поддержала Майдан, но поддержала воссоединение Крыма с Россией.О саммите БРИКС в Казани - в материале корреспондентов Украина.ру Анны Черкасовой и Евгении Кондаковой с места событий: "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала

https://ukraina.ru/20241023/1058309395.html

https://ukraina.ru/20240310/1053795631.html

украина

казань

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, казань, россия, повалий, владимир путин, ильхам алиев, брикс, оон, вто