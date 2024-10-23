https://ukraina.ru/20241023/1058312295.html
Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября
Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября - 23.10.2024 Украина.ру
Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября
Экономические и политические выводы саммита БРИКС в Казани, преследование певицы Повалий
2024-10-23T18:29
2024-10-23T18:29
2024-10-23T18:29
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Второй день саммита БРИКСВ Казани продолжается саммит стран БРИКС, в Татарстан прибыли президенты Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Турции, Венесуэлы, Ирана – Ильхам Алиев, Касым-Жомрат Токаев, Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Николас Мадуро, Масуд Пезешкиан.По итогам саммита принята "Казанская декларация: Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", ее публикует сайт Кремля.В декларации 134 пункта, они касаются и повестки стран-участниц БРИКС, и международной повестки, в том числе и конфликтов на Украине, и на Ближнем Востоке, и в Судане."Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", – сказано в 36 пункте документа.Устав ООН упоминается и в других пунктах. Утром к мероприятию присоединился генсек организации Антониу Гутерриш, а его фото с "целовальной группой" – встречающими хлебом-солью девушками в народных костюмах – вызвали огромное количество негодования и юмора в украинских соцсетях.Положения декларации по военным конфликтам:– Отмечены предложения о посредничестве для мирного урегулирования украинского конфликта через диалог;– Страны БРИКС осудили теракт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте;– Выражена тревога в связи с ситуацией в Южном Ливане, страны призвали к незамедлительному прекращению военных действий в стране;– Выражена обеспокоенность эскалацией насилия и усугублением гуманитарного кризиса в Судане, страны призвали к прекращению огня;– Лидеры стран БРИКС осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности и призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия;– Страны БРИКС поддерживают принятие Палестины в качестве полноправного члена в ООН;– Отмечена необходимость реформ Бреттон-Вудских институтов с учетом расширения представленности развивающихся стран;Президент России Владимир Путин внес ряд предложение по экономике, в частности:– Центры активности сейчас смещаются в сторону развивающихся рынков, а в развитых странах растет долговая нагрузка. Реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития "буксует";– Запуск механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО поможет выработать общую позицию стран по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы;– В БРИКС появится специальная "зерновая биржа", которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире, а впоследствии может быть трансформирована в полноценную товарную биржу;– Предлагается создать в БРИКС новую инвестиционную платформу, запустить платформу по справедливой конкуренции, отдельную платформу по драгоценным металлам и алмазам.Предложенная Путиным инвестиционная платформа БРИКС не станет альтернативой системе платежей SWIFT, отметил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.МИД Украины опубликовал заявление, комментирующее саммит и декларацию:"Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на смену мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности через агрессию против Украины. Попытки Москвы навязать представления о якобы альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" потерпели очередное фиаско". Декларация продемонстрировала, что БРИКС не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины."Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.Авторские праваНа Украине лишили авторских прав певицу Таисию Повалий.Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел иском Минюста о применении новых санкций в отношении певицы. Повалий на Украине обвиняют в измене родине, СБУ заочно предъявила ей подозрение еще в феврале 2023 года.Согласно материалам суда, у Повалий конфискуют автомобиль немецкой марки, а также некие устройства украинского производства для отстрела патронов, снаряжённых резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.Ее также лишили прав на девять песен - "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Обниму тебя", "Доброе утро" и других.Кроме того, у артистки отнимут семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3095 га, жилой дом площадью 442,8 кв. м и домовладение площадью 101 кв. м. Также наложен арест на еще один автомобиль немецкой марки и три устройства для отстрела.Певица родилась в Шамраевке Киевской области. В России живет с 2022 года, поддерживает российских военных и главу государства.Повалий была удостоена звания Народная артистка Украины, но в 2015 году лишилась его одновременно с Ани Лорак (Каролина Куек), Иосифом Кобзоном и Николаем Басковым, так как не поддержала Майдан, но поддержала воссоединение Крыма с Россией.О саммите БРИКС в Казани - в материале корреспондентов Украина.ру Анны Черкасовой и Евгении Кондаковой с места событий: "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
https://ukraina.ru/20241023/1058309395.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, украина, казань, россия, повалий, владимир путин, ильхам алиев, брикс, оон, вто
Декларация БРИКС, украденные права Таисии Повалий. Итоги 23 октября
Экономические и политические выводы саммита БРИКС в Казани, преследование певицы Повалий
Второй день саммита БРИКС
В Казани продолжается саммит стран БРИКС, в Татарстан прибыли президенты Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Турции, Венесуэлы, Ирана – Ильхам Алиев, Касым-Жомрат Токаев, Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Николас Мадуро, Масуд Пезешкиан.
По итогам саммита принята "Казанская декларация: Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", ее публикует сайт Кремля.
В декларации 134 пункта, они касаются и повестки стран-участниц БРИКС, и международной повестки, в том числе и конфликтов на Украине, и на Ближнем Востоке, и в Судане.
"Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", – сказано в 36 пункте документа.
Устав ООН упоминается и в других пунктах. Утром к мероприятию присоединился генсек организации Антониу Гутерриш, а его фото с "целовальной группой" – встречающими хлебом-солью девушками в народных костюмах – вызвали огромное количество негодования и юмора в украинских соцсетях.
Положения декларации по военным конфликтам:
– Отмечены предложения о посредничестве для мирного урегулирования украинского конфликта через диалог;
– Страны БРИКС осудили теракт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте;
– Выражена тревога в связи с ситуацией в Южном Ливане, страны призвали к незамедлительному прекращению военных действий в стране;
– Выражена обеспокоенность эскалацией насилия и усугублением гуманитарного кризиса в Судане, страны призвали к прекращению огня;
– Лидеры стран БРИКС осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности и призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия;
– Страны БРИКС поддерживают принятие Палестины в качестве полноправного члена в ООН;
– Отмечена необходимость реформ Бреттон-Вудских институтов с учетом расширения представленности развивающихся стран;
Президент России Владимир Путин внес ряд предложение по экономике, в частности:
– Центры активности сейчас смещаются в сторону развивающихся рынков, а в развитых странах растет долговая нагрузка. Реализация повестки дня ООН в области устойчивого развития "буксует";
– Запуск механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО поможет выработать общую позицию стран по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы;
– В БРИКС появится специальная "зерновая биржа", которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире, а впоследствии может быть трансформирована в полноценную товарную биржу;
– Предлагается создать в БРИКС новую инвестиционную платформу, запустить платформу по справедливой конкуренции, отдельную платформу по драгоценным металлам и алмазам.
Предложенная Путиным инвестиционная платформа БРИКС не станет альтернативой системе платежей SWIFT, отметил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
МИД Украины опубликовал заявление, комментирующее саммит и декларацию:
"Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на смену мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности через агрессию против Украины. Попытки Москвы навязать представления о якобы альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" потерпели очередное фиаско". Декларация продемонстрировала, что БРИКС не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины."
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди,
министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра,
возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва,
а также председатель КНР Си Цзиньпин
.
На Украине лишили авторских прав певицу Таисию Повалий.
Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел иском Минюста о применении новых санкций в отношении певицы. Повалий на Украине обвиняют в измене родине, СБУ заочно предъявила ей подозрение еще в феврале 2023 года.
Согласно материалам суда, у Повалий конфискуют автомобиль немецкой марки, а также некие устройства украинского производства для отстрела патронов, снаряжённых резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.
Ее также лишили прав на девять песен - "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Обниму тебя", "Доброе утро" и других.
Кроме того, у артистки отнимут семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3095 га, жилой дом площадью 442,8 кв. м и домовладение площадью 101 кв. м. Также наложен арест на еще один автомобиль немецкой марки и три устройства для отстрела.
Певица родилась в Шамраевке Киевской области. В России живет с 2022 года, поддерживает российских военных и главу государства.
Повалий была удостоена звания Народная артистка Украины, но в 2015 году лишилась его одновременно с Ани Лорак (Каролина Куек), Иосифом Кобзоном и Николаем Басковым, так как не поддержала Майдан, но поддержала воссоединение Крыма с Россией.
О саммите БРИКС в Казани - в материале корреспондентов Украина.ру Анны Черкасовой и Евгении Кондаковой с места событий: "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала