https://ukraina.ru/20241024/1058327274.html

В БРИКС оценили Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 октября

В БРИКС оценили Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 октября - 24.10.2024 Украина.ру

В БРИКС оценили Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 октября

Лидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин прокомментировали происходящее на Украине Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-24T13:00

2024-10-24T13:00

2024-10-24T13:00

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Украину используют для создания критических угроз безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС."Один из этих примеров этого - Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируют при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - отметил Путин.Он указал, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, а также не принимают во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплочённость.Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации на Украине и проложить путь к урегулированию кризиса."Мы должны как можно скорее способствовать деэскалации кризисной ситуации на Украине и проложить путь к политическому урегулированию", - сказал Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в Казани.Ранее, 23 октября, в совместной декларации страны БРИКС совместно выступили с единой позиции по поводу конфликта на Украине."Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН", - указывалось в пункте №36 декларации.Там подчёркивалось, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН."Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", - указывалось в декларации.Тема Украины активно обсуждалась на полях саммита. Помимо лидеров России и Китая высказывался и премьер-министр Индии Нарендра Моди."По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности", - отметил Моди на встрече с Путиным 22 октября.Таким образом, на саммите БРИКС в Казани тема конфликта на Украине активно обсуждалась.Обстрелы и налётыУтром 24 октября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БпЛА над акваторией Чёрного моря и четыре украинских БпЛА над территорией Курской области", - указывалось в сообщении в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 22 удара.Все удары наносились на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 67 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм и 2 сброса ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 57 снарядов по территории этого региона России. "ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 4; Великая Лепетиха — 8; Новая Каховка — 6; Таврийск — 6; Корсунка — 5; Днепряны — 8; Новые Лагеря — 3; Масловка — 6; Райское — 4", - указывалось в публикации канала. В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Каховка и Корсунка.Также в администрации Горностаевского муниципального округа сообщили о том, что за минувшие сутки ВСУ нанесли по территории округа 29 ударов. "За сутки зафиксировано 29 ударов вражескими дронами: пгт. Горностаевка - 8 ударов, с. Каиры - 21 удар. Также были зафиксированы 12 атак БпЛА: пгт. Горностаевка - 5 атак, с. Каиры - 4 атаки, с. Заводовка - 3 атаки. В результате одной атаки БПЛА было повреждено частное домовладение в н.п. Горностаевка по ул. Ходоса дом 31", - указывалось в телеграм-канале администрации округа.Утром 24 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. В Белгородском районе посёлок Октябрьский, сёла Журавлёвка, Нечаевка, Репное и Щетиновка подверглись атакам с помощью 23 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 5 БпЛА, из которых 3 были сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский ранен мирный житель. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и стопы госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены частный дом и газовая труба", - писал Гладков.В Борисовском районе село Грузское подверглось атакам 4 беспилотников. Был овреждён инфраструктурный объект связи.Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО был сбит БпЛА. Пострадавших и разрушений нет.В Волоконовском районе по хуторам Давыдкин и Шаховка выпущены 7 беспилотников. Повреждены три автомобиля.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая и Рождественка выпущены 21 боеприпас в ходе 6 обстрелов и 2 БпЛА. Повреждён один частный дом."В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Демидовка и Колотиловка выпущены 18 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 9 беспилотников, из которых три сбиты системой ПВО. Без повреждений", - также сообщил губернатор.Над Прохоровским районом нашей системой ПВО были сбиты 2 БпЛА самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, хуторам Балки, Марьино и Мухин выпущены 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 14 беспилотников, из которых 3 были сбиты. Повреждены 6 автомобилей, 8 частных домов и 5 надворных построек", - писал Гладков.Утром 24 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил подробности о последствиях украинской ночной и утренней атак."Утром украинская ракета сбита в небе Курской области. Ночью было сбито ещё 4 БпЛА самолетного типа противника. Часть обломков упало в Железногорске", - писал Смирнов в 08:44.В самой области идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими военными.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об отношении к Украине в мире - в статье Татьяны Стоянович "Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте"

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, вячеслав гладков, брикс, оон, вооруженные силы украины