Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов - 24.10.2024 Украина.ру
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Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов
Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов - 24.10.2024 Украина.ру
Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов
Работники украинских ТЦК (переименованных военкоматов) перекрыли трассу Винница-Хмельницкий для проверки документов граждан. Об этом сообщил автор видеозаписи с трассы, сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
2024-10-24T10:16
2024-10-24T10:16
новости
украина
хмельницкий (город)
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мобилизация
военком
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"Также паблики пишут, что в самом Хмельницком сегодня с утра усиленные патрули ТЦК, проверяющие документы на улице", - отмечено в публикации телеграм-канала.Ранее сообщалось, что украинские военкомы проводят масштабные мероприятия по поиску уклоняющихся от мобилизации. Большими группами (десятки человек) они блокируют курортные заведения, рестораны, концертные площадки и пути сообщения, устраивая проверки документов с вручением повесток и насильственным увозом подозрительных мужчин.Мобилизации на Украине подлежат лица мужского пола до 60 лет. В связи с этим на украинских предприятиях вырос спрос на специалистов, достигших 60 лет.Накануне на эту тему: Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения Ранее в новостях: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
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новости, украина, хмельницкий (город), винница, винницкая область, хмельницкая область, мобилизация, военком
Новости, Украина, Хмельницкий (город), Винница, Винницкая область, Хмельницкая область, мобилизация, военком

Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов

10:16 24.10.2024
 
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
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Работники украинских ТЦК (переименованных военкоматов) перекрыли трассу Винница-Хмельницкий для проверки документов граждан. Об этом сообщил автор видеозаписи с трассы, сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
"Также паблики пишут, что в самом Хмельницком сегодня с утра усиленные патрули ТЦК, проверяющие документы на улице", - отмечено в публикации телеграм-канала.
Ранее сообщалось, что украинские военкомы проводят масштабные мероприятия по поиску уклоняющихся от мобилизации. Большими группами (десятки человек) они блокируют курортные заведения, рестораны, концертные площадки и пути сообщения, устраивая проверки документов с вручением повесток и насильственным увозом подозрительных мужчин.
Мобилизации на Украине подлежат лица мужского пола до 60 лет. В связи с этим на украинских предприятиях вырос спрос на специалистов, достигших 60 лет.
Накануне на эту тему: Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения
Ранее в новостях: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
 
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