https://ukraina.ru/20241024/1058319948.html
Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов
Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов - 24.10.2024 Украина.ру
Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов
Работники украинских ТЦК (переименованных военкоматов) перекрыли трассу Винница-Хмельницкий для проверки документов граждан. Об этом сообщил автор видеозаписи с трассы, сообщает телеграм-канал "Политика Страны"
2024-10-24T10:16
2024-10-24T10:16
2024-10-24T10:16
новости
украина
хмельницкий (город)
винница
винницкая область
хмельницкая область
мобилизация
военком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049712201_0:74:510:361_1920x0_80_0_0_996d7e4f22c5e6c761de0667d212a1e6.jpg.webp
"Также паблики пишут, что в самом Хмельницком сегодня с утра усиленные патрули ТЦК, проверяющие документы на улице", - отмечено в публикации телеграм-канала.Ранее сообщалось, что украинские военкомы проводят масштабные мероприятия по поиску уклоняющихся от мобилизации. Большими группами (десятки человек) они блокируют курортные заведения, рестораны, концертные площадки и пути сообщения, устраивая проверки документов с вручением повесток и насильственным увозом подозрительных мужчин.Мобилизации на Украине подлежат лица мужского пола до 60 лет. В связи с этим на украинских предприятиях вырос спрос на специалистов, достигших 60 лет.Накануне на эту тему: Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения Ранее в новостях: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
украина
хмельницкий (город)
винница
винницкая область
хмельницкая область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049712201_0:73:510:456_1920x0_80_0_0_94de280cb165bbfbaf2e4288126559ee.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, хмельницкий (город), винница, винницкая область, хмельницкая область, мобилизация, военком
Новости, Украина, Хмельницкий (город), Винница, Винницкая область, Хмельницкая область, мобилизация, военком
Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов
Работники украинских ТЦК (переименованных военкоматов) перекрыли трассу Винница-Хмельницкий для проверки документов граждан. Об этом сообщил автор видеозаписи с трассы, сообщает телеграм-канал "Политика Страны"