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Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов

Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов - 24.10.2024 Украина.ру

Украинские военкомы перекрыли трассу Винница-Хмельницкий – ловят уклонистов

Работники украинских ТЦК (переименованных военкоматов) перекрыли трассу Винница-Хмельницкий для проверки документов граждан. Об этом сообщил автор видеозаписи с трассы, сообщает телеграм-канал "Политика Страны"

2024-10-24T10:16

2024-10-24T10:16

2024-10-24T10:16

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"Также паблики пишут, что в самом Хмельницком сегодня с утра усиленные патрули ТЦК, проверяющие документы на улице", - отмечено в публикации телеграм-канала.Ранее сообщалось, что украинские военкомы проводят масштабные мероприятия по поиску уклоняющихся от мобилизации. Большими группами (десятки человек) они блокируют курортные заведения, рестораны, концертные площадки и пути сообщения, устраивая проверки документов с вручением повесток и насильственным увозом подозрительных мужчин.Мобилизации на Украине подлежат лица мужского пола до 60 лет. В связи с этим на украинских предприятиях вырос спрос на специалистов, достигших 60 лет.Накануне на эту тему: Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения Ранее в новостях: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году

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