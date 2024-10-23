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Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения

Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения - 23.10.2024 Украина.ру

Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения

Во вторник, 22 октября, украинское издание УНИАН сообщило о том, что в одном из центров территориального комплектования (ТЦК, по сути военкомат) Полтавской области покончил с собой военнообязанный, который ранее находился в розыске, но был пойман полицией

2024-10-23T03:04

2024-10-23T03:04

2024-10-23T03:04

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военкомат

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Известно, что мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию для отправки на фронт, а позже был найден в здании ТЦК мертвым без следов насилия.Параллельно начальник административного отдела киевского центра комплектования Олег Коротченко заявил в эфире украинского телеканала ICTV, что в конце концов повестки придут всем.Не так давно на Украине ужесточили закон о мобилизации, чтобы увеличить призыв в ряды ВСУ. Например, из числа отсрочек были убраны почти все заболевания, а вот призывной возраст пока не меняли.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все последние недели велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.Эти слухи подогревались еще и сообщениями о личном распоряжении Зеленского мобилизовать еще 200 тысяч солдат в текущем году и 600 тысяч - в будущем.В середине октября украинский депутат Мария Ионова заявила, что украинским властям все же придется задуматься о снижении мобилизационного возраста до 21 года или даже до 19 лет. Причина - от Киева этого требуют западные союзники.Фронтовые потери ВСУ давно перевалили за 500 тысяч человек, и многие украинцы не хотят оказаться в этом списке. Мужчины призывного возраста идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы откосить от службы.Украинец записался в сектанты, чтобы избежать мобилизации, но что-то пошло не по плануАлименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов УкраиныВ ход идут подделка документов, подкуп и бегство. Последнее нередко заканчивается гибелью потенциальных призывников. Однако судя по частоте попыток, украинские мужчины готовы к такому исходу.Вот лишь некоторые примеры таких историй:Марш-бросок длиной в 750 километров: украинец попытался бежать в Румынию на двух колесахБолее трех суток бродил по горам: на границе с Румынией поймали обмороженного, но упертого украинского уклониста"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призываУкраинские уклонисты пожаловались, что бежать в Румынию им мешают снайперы и медведи

https://ukraina.ru/20241015/1058102445.html

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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, владимир зеленский, повестка, военкомат