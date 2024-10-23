Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
Во вторник, 22 октября, украинское издание УНИАН сообщило о том, что в одном из центров территориального комплектования (ТЦК, по сути военкомат) Полтавской области покончил с собой военнообязанный, который ранее находился в розыске, но был пойман полицией
Известно, что мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию для отправки на фронт, а позже был найден в здании ТЦК мертвым без следов насилия.
Параллельно начальник административного отдела киевского центра комплектования Олег Коротченко заявил в эфире украинского телеканала ICTV, что в конце концов повестки придут всем.
"Повестки по почте рассылают как украинцам, обновившим свои данные, так и тем, кто этого не сделал", - сказал Коротченко.
15 октября, 14:45Нет на штраф - отдай квартиру: на Украине ужесточили наказание за неявку по повесткеНа Украине началась рассылка повесток по почте. И если раньше у получателей было две недели, чтобы дойти с ней до военкомата, то теперь всего три дня. Дальше - штраф, а если денег на него нет, то с молотка пойдет имущество, включая квартиры и земельные участки. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета"
Не так давно на Украине ужесточили закон о мобилизации, чтобы увеличить призыв в ряды ВСУ. Например, из числа отсрочек были убраны почти все заболевания, а вот призывной возраст пока не меняли.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все последние недели велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.
Эти слухи подогревались еще и сообщениями о личном распоряжении Зеленского мобилизовать еще 200 тысяч солдат в текущем году и 600 тысяч - в будущем.
15 октября, 11:32Комбриг ВСУ: чем больше молодежи погибнет, тем легче Киеву будет воеватьПризывной возраст на Украине нужно снизить до 21 года, чтобы ВСУ получили максимально эффективных бойцов, а сама молодежь обозлилась. Такая их мотивация поможет Киеву дальше воевать легче. Это мнение в эфире проекта Романа Кравца "Смотри" в "Украинской правде" высказал командир украинской бригады "Хартия" Игорь Оболенский
В середине октября украинский депутат Мария Ионова заявила, что украинским властям все же придется задуматься о снижении мобилизационного возраста до 21 года или даже до 19 лет. Причина - от Киева этого требуют западные союзники.
15 октября, 17:38Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает ЗападУкраинским властям придется задуматься о снижении мобилизационного возраста до 21 года или даже до 19 лет. Причина - от Киева этого требуют западные союзники. Такое заявление в эфире "Новини.LIVE" сделала украинский депутат Мария Ионова
Фронтовые потери ВСУ давно перевалили за 500 тысяч человек, и многие украинцы не хотят оказаться в этом списке. Мужчины призывного возраста идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы откосить от службы.
В ход идут подделка документов, подкуп и бегство. Последнее нередко заканчивается гибелью потенциальных призывников. Однако судя по частоте попыток, украинские мужчины готовы к такому исходу.
Вот лишь некоторые примеры таких историй: