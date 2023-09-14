https://ukraina.ru/20230914/1049407271.html

Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся

Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся - 14.09.2023 Украина.ру

Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал заявление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023 о финансовой дыре в "Роснано", а... Украина.ру, 14.09.2023

2023-09-14T13:36

2023-09-14T13:36

2023-09-14T13:36

ростислав ищенко

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финансы

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал заявление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023 о финансовой дыре в "Роснано", а также рассказал о противоречивой фигуре Анатолия Чубайса. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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