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Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся
Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся - 14.09.2023 Украина.ру
Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал заявление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023 о финансовой дыре в "Роснано", а... Украина.ру, 14.09.2023
2023-09-14T13:36
2023-09-14T13:36
2023-09-14T13:36
ростислав ищенко
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финансы
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал заявление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023 о финансовой дыре в "Роснано", а также рассказал о противоречивой фигуре Анатолия Чубайса. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, Владимир Путин, чубайс, форум, 2023, финансы, капитал, приватизация
Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал заявление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023 о финансовой дыре в "Роснано", а также рассказал о противоречивой фигуре Анатолия Чубайса.