Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049407271.html
Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся
Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся - 14.09.2023 Украина.ру
Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал заявление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023 о финансовой дыре в "Роснано", а... Украина.ру, 14.09.2023
2023-09-14T13:36
2023-09-14T13:36
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
владимир путин
чубайс
форум
2023
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049407145_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f96fabaf0f081a4fd9af2de42f8307bf.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал заявление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023 о финансовой дыре в "Роснано", а также рассказал о противоречивой фигуре Анатолия Чубайса. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049407145_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b7500bb25ef620b753425551f22bc36.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, владимир путин, чубайс, форум, 2023, финансы, капитал, приватизация, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, Владимир Путин, чубайс, форум, 2023, финансы, капитал, приватизация

Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся

13:36 14.09.2023
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге прокомментировал заявление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023 о финансовой дыре в "Роснано", а также рассказал о противоречивой фигуре Анатолия Чубайса.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОВладимир Путинчубайсфорум2023финансыкапиталприватизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего Евросоюза
14:32Неоколонизация климатом. Запад предлагает Африке отказаться от индустриализации и независимости
14:24Украл полмиллиарда, полечил украинцев, сбежал: в Киеве "арестовали" экс-министра здравоохранения
14:24"Бесовщина": украинский депутат продвигает законопроект, грозящий "религиозным хаосом"
14:21Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen
14:20Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
14:00На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове
13:58Во Львовской области демонтировали советский монумент "Скорбящая мать"
13:57"Стрелять в россиян": Шон Пенн хотел переплавить свой "Оскар" на пули
13:51Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке
13:51Спикер ВСУ трансгендер анонсировал/а расправу над русскими журналистами, они отреагировали
13:49Болгария разрешила импорт украинского зерна
13:36Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся
13:29Министр обороны Италии верит, что в ближайшие 7-8 месяцев начнётся урегулирования конфликта на Украине
13:21Министр-коррупционер, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 сентября
13:19The Economist опасается передачи российских космических технологий КНДР
12:54Артём Жога о погибшем сыне, Александре Захарченко и Мотороле
12:24Маск передаст Пентагону контроль над частью Starlink - The Washington Post
12:23Без "гробовых". Почему бюджет Украины не вытянет выплаты семьям погибших
12:19Украинскую нацистку с "Радио Свобода"* унизил охранник из Харькова, она отомстила
Лента новостейМолния