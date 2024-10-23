https://ukraina.ru/20241023/1058288832.html

Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово

Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово - 23.10.2024 Украина.ру

Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово

Поселок Горняк занимает важную высоту. И ВС РФ сейчас пытаются отсечь этот укрепрайон с севера, чтобы обойти его западную часть. Если это удастся, бойцы смогут лишить ВСУ снабжения и вынудят их уйти. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-10-23T06:10

2024-10-23T06:10

2024-10-23T06:10

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Минобороны РФ на Кураховском направлении официально подтвердил взятие поселка Звездное (Зоряное) в Невельском кармане, который открывает нам выход на три важных позиции ВСУ (Горняк, Кураховка и Александрополь), сообщил историк.По его словам, противник отступает оттуда медленно, цепляясь "за каждый куст". Судя по всему, ему дали приказ "ни шагу назад". Отходят ВСУ только после потери управления или когда снабжение настолько затруднено, что оказывать дальнейшее сопротивление невозможно, уточнил эксперт.Поэтому войска будут наступать на Курахово с севера на юг со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения, резюмировал автор.Полный текст комментария "Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ" читайте на сайте Украина.руО том, как Россия будет реагировать на эскалацию конфликта и заход иностранного контингента на Украину — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241022/1058271908.html

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