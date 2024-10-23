Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово - 23.10.2024 Украина.ру
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Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово
Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово - 23.10.2024 Украина.ру
Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово
Поселок Горняк занимает важную высоту. И ВС РФ сейчас пытаются отсечь этот укрепрайон с севера, чтобы обойти его западную часть. Если это удастся, бойцы смогут лишить ВСУ снабжения и вынудят их уйти. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-10-23T06:10
2024-10-23T06:10
новости
россия
курахово
селидово
наступление
отступление
всу
донбасс
вс рф
снабжение
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Минобороны РФ на Кураховском направлении официально подтвердил взятие поселка Звездное (Зоряное) в Невельском кармане, который открывает нам выход на три важных позиции ВСУ (Горняк, Кураховка и Александрополь), сообщил историк.По его словам, противник отступает оттуда медленно, цепляясь "за каждый куст". Судя по всему, ему дали приказ "ни шагу назад". Отходят ВСУ только после потери управления или когда снабжение настолько затруднено, что оказывать дальнейшее сопротивление невозможно, уточнил эксперт.Поэтому войска будут наступать на Курахово с севера на юг со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения, резюмировал автор.Полный текст комментария "Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ" читайте на сайте Украина.руО том, как Россия будет реагировать на эскалацию конфликта и заход иностранного контингента на Украину — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, курахово, селидово, наступление, отступление, всу, донбасс, вс рф, снабжение, укрепления, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Селидово, наступление, отступление, ВСУ, Донбасс, ВС РФ, снабжение, укрепления, детали, СВО, Спецоперация

Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово

06:10 23.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВручение госнаград танкистам в зоне СВО
Вручение госнаград танкистам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Поселок Горняк занимает важную высоту. И ВС РФ сейчас пытаются отсечь этот укрепрайон с севера, чтобы обойти его западную часть. Если это удастся, бойцы смогут лишить ВСУ снабжения и вынудят их уйти. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Минобороны РФ на Кураховском направлении официально подтвердил взятие поселка Звездное (Зоряное) в Невельском кармане, который открывает нам выход на три важных позиции ВСУ (Горняк, Кураховка и Александрополь), сообщил историк.
"Все эти поселки стоят на высоте вдоль реки Волчья на ее северном берегу. Горняк занимает важную высоту. И мы сейчас пытаемся отсечь этот укрепрайон с севера, чтобы обойти его западную часть. Если нам это удастся, мы сможем лишить ВСУ снабжения и вынудим их уйти", — отметил Поликарпов.
По его словам, противник отступает оттуда медленно, цепляясь "за каждый куст". Судя по всему, ему дали приказ "ни шагу назад". Отходят ВСУ только после потери управления или когда снабжение настолько затруднено, что оказывать дальнейшее сопротивление невозможно, уточнил эксперт.
Поэтому войска будут наступать на Курахово с севера на юг со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения, резюмировал автор.
Полный текст комментария "Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ" читайте на сайте Украина.ру
О том, как Россия будет реагировать на эскалацию конфликта и заход иностранного контингента на Украину — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вчера, 14:05
Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США Запад заходит в тупик. Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно — мировой войной. Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то ему нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые получится все списать.
 
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