Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово
Поселок Горняк занимает важную высоту. И ВС РФ сейчас пытаются отсечь этот укрепрайон с севера, чтобы обойти его западную часть. Если это удастся, бойцы смогут лишить ВСУ снабжения и вынудят их уйти. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Минобороны РФ на Кураховском направлении официально подтвердил взятие поселка Звездное (Зоряное) в Невельском кармане, который открывает нам выход на три важных позиции ВСУ (Горняк, Кураховка и Александрополь), сообщил историк.
"Все эти поселки стоят на высоте вдоль реки Волчья на ее северном берегу. Горняк занимает важную высоту. И мы сейчас пытаемся отсечь этот укрепрайон с севера, чтобы обойти его западную часть. Если нам это удастся, мы сможем лишить ВСУ снабжения и вынудим их уйти", — отметил Поликарпов.
По его словам, противник отступает оттуда медленно, цепляясь "за каждый куст". Судя по всему, ему дали приказ "ни шагу назад". Отходят ВСУ только после потери управления или когда снабжение настолько затруднено, что оказывать дальнейшее сопротивление невозможно, уточнил эксперт.
Поэтому войска будут наступать на Курахово с севера на юг со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения, резюмировал автор.
Полный текст комментария "Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ" читайте на сайте Украина.ру
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