https://ukraina.ru/20241023/1058287829.html

Норин: Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, она будет реагировать на это "разными способами"

Норин: Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, она будет реагировать на это "разными способами" - 23.10.2024 Украина.ру

Норин: Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, она будет реагировать на это "разными способами"

Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, то российская сторона будет считать это экзистенциальной угрозой, Надеюсь, Запад это понимает. Умирать из-за Украины никому не хочется. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-23T05:30

2024-10-23T05:30

2024-10-23T05:30

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На Западе не всегда понимают эту логику России. Но там точно понимают, что не хотят войны лоб в лоб. Зачастую противник идет на таран, и стороны оказываются в ситуации, которую они вообще не ждали, рассказал журналист.Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, то российская сторона будет считать это экзистенциальной угрозой, на которую она будет реагировать очень разными способами, добавил он.Да, мы слышим наглые заявления от Польши, Эстонии и Финляндии. Но они это говорят потому, что не будут принимать таких решений. Пока ни одной польской бригады на фронте не видели, указал историк.Даже если на Украину будет какая-то иностранная интервенция, то западные контингенты могут стать по Днепру и сказать, что это – зона их интересов. Это будет означать, что стороны готовы сесть за стол переговоров. Но разбить Россию с позиции силы они не смогут, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руОб актуальной ситуации в зоне СВО в интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье на сайте Украина.ру

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