Норин: Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, она будет реагировать на это "разными способами" - 23.10.2024 Украина.ру
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Норин: Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, она будет реагировать на это "разными способами"
Норин: Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, она будет реагировать на это "разными способами" - 23.10.2024 Украина.ру
Норин: Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, она будет реагировать на это "разными способами"
Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, то российская сторона будет считать это экзистенциальной угрозой, Надеюсь, Запад это понимает. Умирать из-за Украины никому не хочется. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-23T05:30
2024-10-23T05:30
новости
россия
москва
запад
евгений норин
ракеты
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днепр
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На Западе не всегда понимают эту логику России. Но там точно понимают, что не хотят войны лоб в лоб. Зачастую противник идет на таран, и стороны оказываются в ситуации, которую они вообще не ждали, рассказал журналист.Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, то российская сторона будет считать это экзистенциальной угрозой, на которую она будет реагировать очень разными способами, добавил он.Да, мы слышим наглые заявления от Польши, Эстонии и Финляндии. Но они это говорят потому, что не будут принимать таких решений. Пока ни одной польской бригады на фронте не видели, указал историк.Даже если на Украину будет какая-то иностранная интервенция, то западные контингенты могут стать по Днепру и сказать, что это – зона их интересов. Это будет означать, что стороны готовы сесть за стол переговоров. Но разбить Россию с позиции силы они не смогут, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руОб актуальной ситуации в зоне СВО в интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье на сайте Украина.ру
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новости, россия, москва, запад, евгений норин, ракеты, atacms, днепр, польша, эстония, детали, сво, спецоперация, угроза
Новости, Россия, Москва, Запад, Евгений Норин, ракеты, ATACMS, Днепр, Польша, Эстония, детали, СВО, Спецоперация, угроза

Норин: Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, она будет реагировать на это "разными способами"

05:30 23.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, то российская сторона будет считать это экзистенциальной угрозой, Надеюсь, Запад это понимает. Умирать из-за Украины никому не хочется. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
На Западе не всегда понимают эту логику России. Но там точно понимают, что не хотят войны лоб в лоб. Зачастую противник идет на таран, и стороны оказываются в ситуации, которую они вообще не ждали, рассказал журналист.
Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, то российская сторона будет считать это экзистенциальной угрозой, на которую она будет реагировать очень разными способами, добавил он.
"Я бы даже не исключал ударов по территории, где эти ракеты производятся. Надеюсь, Запад это понимает. Все-таки умирать из-за Украины никому не хочется. Буйные есть, а сумасшедших – меньше", — иронично отметил Норин.
Да, мы слышим наглые заявления от Польши, Эстонии и Финляндии. Но они это говорят потому, что не будут принимать таких решений. Пока ни одной польской бригады на фронте не видели, указал историк.
Даже если на Украину будет какая-то иностранная интервенция, то западные контингенты могут стать по Днепру и сказать, что это – зона их интересов. Это будет означать, что стороны готовы сесть за стол переговоров. Но разбить Россию с позиции силы они не смогут, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
Об актуальной ситуации в зоне СВО в интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье на сайте Украина.ру
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вчера, 19:30
Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйтиЗапад понимает, что проиграл войну, поэтому ищет новые нарративы. Например, Россия выиграла, но только потому что Запад не хотел ядерной войны. Или Россия взяла большой кусок территории Украины, но не Львов, поэтому это не полная победа.
 
НовостиРоссияМоскваЗападЕвгений НоринракетыATACMSДнепрПольшаЭстониядеталиСВОСпецоперацияугроза
 
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