Норин: Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, она будет реагировать на это "разными способами"
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, то российская сторона будет считать это экзистенциальной угрозой, Надеюсь, Запад это понимает. Умирать из-за Украины никому не хочется. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
На Западе не всегда понимают эту логику России. Но там точно понимают, что не хотят войны лоб в лоб. Зачастую противник идет на таран, и стороны оказываются в ситуации, которую они вообще не ждали, рассказал журналист.
Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву, то российская сторона будет считать это экзистенциальной угрозой, на которую она будет реагировать очень разными способами, добавил он.
"Я бы даже не исключал ударов по территории, где эти ракеты производятся. Надеюсь, Запад это понимает. Все-таки умирать из-за Украины никому не хочется. Буйные есть, а сумасшедших – меньше", — иронично отметил Норин.
Даже если на Украину будет какая-то иностранная интервенция, то западные контингенты могут стать по Днепру и сказать, что это – зона их интересов. Это будет означать, что стороны готовы сесть за стол переговоров. Но разбить Россию с позиции силы они не смогут, резюмировал собеседник издания.
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