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Йеллен из Йеля: наследие Джо Байдена для Камалы Харрис

Йеллен из Йеля: наследие Джо Байдена для Камалы Харрис - 22.10.2024 Украина.ру

Йеллен из Йеля: наследие Джо Байдена для Камалы Харрис

Новый президент – новая команда исполнителей, которые займут ключевые должности управления страной. Соединенные Штаты – не исключение. Но есть те, кто при определенных раскладах может рассчитывать на сохранение своего поста. Одна из них – действующий министр финансов Джанет Йеллен

2024-10-22T17:14

2024-10-22T17:14

2024-10-22T17:14

эксклюзив

сша

камала харрис

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финансы

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Экономист и женщинаЙеллен – 78 лет, один из опытнейших специалистов в нынешней администрации Джо Байдена. Если абстрагироваться от ее профессиональных достижений, она уже вошла в историю США, став первой женщиной на посту не только министра финансов, но и главы Федеральной резервной системы (ФРС) – ведомства, которое выполняет в Штатах функции центробанка.В случае Йеллен, модные нынче вопросы гендерного равенства были не определяющими, это действительно компетентный в своем деле экономист и финансист, чья карьера началась еще в 1970-х гг.Будущий глава американского Минфина родилась в 1946 году в Бруклине, Нью-Йорк. Детство ее прошло в одном из рабочих районов, где жили ее родители – евреи, переехавшие в США из Польши. Отец имел свой врачебный кабинет, мать работала учительницей, а после рождения детей сосредоточилась на их воспитании и ведении домашнего хозяйства.Йеллен с детства демонстрировала успехи в учебе, с отличием закончив школу. Высшее образование получала в несколько заходов: сначала в Пемброк Колледже при университете Браун в Провиденсе, Род-Айленд, затем в Йельском университете. Изучала экономику.В 1971 году она получила докторскую степень. В тот год в Йеле аналогичную степень всего получили 24 человека, Йеллен стала единственной женщиной среди них. Дело для тех лет обычное – в США тогда экономика считалась сугубо прерогативой мужчин. В Гарварде, куда она пошла преподавать после получения докторской степени, Йеллен стала всего лишь второй в истории этого учебного заведения женщиной-профессором.При Клинтоне и ОбамеНа госслужбу она попала в 1977 году, когда ее пригласили на работу в аппарат Совета управляющих ФРС.Первый заход в Федеральную резервную систему вышел коротким, она вышла замуж за будущего обладателя Нобелевской премии по экономике Джорджа Акерлофа, которого позвали работать в Британию. Йеллен уехала вместе с ним, перебралась в Лондон и возобновила там свою деятельность в качестве преподавателя.Жизнь в Европе продлилась два года, после чего пара вернулась на родину, где Йеллен поступила на работу в Калифорнийский университет в Беркли, где она с головой окунулась в чтение лекций и науку. В 1981 году у нее родился сын.Такая жизнь продолжалась полтора десятилетия, пока в середине 1990-х президент Билл Клинтон не предложил ей снова занять пост в Совете управляющих ФРС. Именно Йеллен приписывают авторство и обоснование необходимости небольшой инфляции, которая уменьшает частоту и глубину экономических рецессий. С тех пор ФРС придерживается установки в 2% инфляции.В начале 1997 года решением главы государства она возглавила Совет экономических консультантов, своеобразного собрания мудрецов при президенте, в чьи задачи входит аналитическая и консультационная работа. Под ее управление тогда же перешел комитет по экономической политике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Во всех биографиях Йеллен подчеркивается, что в этот период она занималась вопросами уравнивания заработной платы у мужчин и женщин.Через два года будущий министр еще раз попробовала сосредоточиться исключительно на университетской работе, но опять государству потребовались ее услуги. В 2004 году она стала главой Федерального резервного банка Сан-Франциско.В 2010 году, уже при другом президенте-демократе, Бараке Обаме, она стала сначала заместителем, а затем и главой ФРС. Спустя шесть лет в Белый дом въехал республиканец Дональд Трамп, который впервые за 40 лет не стал переназначать главу Федрезерва после окончания первого срока. Йеллен ушла в Институт Брукингса. Оттуда ее выдернул уже Байден. С самого начала его правления она стала министром финансов США.Йеллен – убежденный кейнсианец, то есть сторонница такой экономической модели, при которой в кризисные времена, когда рыночные механизмы выступают не столь эффективно, государство должно вмешиваться и повышать спрос. Выше спрос – растет предложение, а это уже прямая дорога к экономическому росту."Харрис восхищена"Учитывая, что высокопоставленные государственные посты она получала лишь при демократах, нетрудно догадаться, что в стане республиканцев Йеллен не любят. Она отвечает им взаимностью.После прихода к власти Трампа ее спросили, понимает ли что-то новый американский лидер в макроэкономической политике, она ответила:"Нет, я так не думаю. Я даже не уверена, сможет ли он сказать, что две цели деятельности Федрезерва — это максимальная занятость и стабильность цен, хотя именно эти цели поставил перед ним Конгресс США".Шансы ее сохранить свой пост в случае победы Трампа близки к нулю, однако если высший государственный пост займет Камала Харрис, то не исключено, что рулить финансовыми вопросами в Соединенных Штатах снова доверят ей.В июле этого года она фактически поддержала выдвиженку Демпартии. В выступлении на мероприятии Налоговой службы в Филадельфии в колеблющейся Пенсильвании министр заверила, что Харрис не будет повышать налоги для семей со средним доходом."В качестве министра финансов Камале Харрис очень нравится Джанет Йеллен, которая занимает сейчас этот пост. Харрис восхищена работой Йеллен и, видимо, планирует ее оставить, если экономист пожелает быть в ее команде", - прокомментировал в интервью изданию Украина.ру американист Грег Вайнер.Йеллен не сколько не смущают обширные дотации Украины, хотя она, как человек разбирающийся и прямо отвечающий за финансовое положение в стране не может не понимать, что такая щедрость неизбежно сказывается на внутриамериканской ситуации."Соединенные Штаты продолжат возглавлять созданную нами международную коалицию в поддержку Украины. Американская помощь стала катализатором дальнейшей финансовой поддержки со стороны других стран и международных финансовых институтов", - заявляла она.Действующий глава Минфина США поддерживает санкции в отношении РФ и болезненно реагирует на любые подозрения в том, что кто-то их обходит или помогает России."Министр Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе из КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы, и что если они это сделают, то это повлечет за собой значительные последствия", - говорилось в заявлении Минфина США по итогам весенней поездки Йеллен в Пекин.В случае победы Трампа Йеллен скорее всего будет доживать свой век за любимой университетской кафедрой, при противоположном исходе у нее есть шанс сохранить место в правительстве. Не самый плохой вариант для финансовой системы США, однако без ожидания чудес. Украина же сможет спать спокойно – Йеллен умеет считать деньги, но не в этом случае.Другие материалы издания Украина.ру о ключевых соратниках Дональда Трампа и Камалы Харрис:И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне МаскеКарлсон против глубинного государства. Кто победит?Друг скулшутеров* и дезертир Тим Уолц: оправдает ли напарник Харрис надежды демократовСвязной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера

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Павел Котов

эксклюзив, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, финансы