Карлсон против глубинного государства. Кто победит? - 17.10.2024 Украина.ру
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Карлсон против глубинного государства. Кто победит?
Карлсон против глубинного государства. Кто победит? - 17.10.2024 Украина.ру
Карлсон против глубинного государства. Кто победит?
Американский журналист, один из глашатаев местного консерватизма Такер Карлсон 16 октября анонсировал свой новый фильм о глубинном государстве. Данная работа выйдет незадолго до президентских выборах в США и будет посвящена тому, как этот самый deep state работает против Дональда Трампа
2024-10-17T10:53
2024-10-17T11:37
эксклюзив
такер карлсон
сша
дональд трамп
глубинное государство
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Интервью КарлсонаНа вопрос, кто сегодня главное медиаоружие в руках Дональда Трампа можно дать однозначный ответ – Такер Карлсон. Лишенный доступа к телеэфиру, этот журналист до сих пор привлекает к своему контенту миллионы зрителей, теперь уже в интернете.Во многом это обусловлено злободневностью тем, смелыми по меркам нынешней "инклюзивной" Америки суждениями, а также топовыми собеседниками, с которыми разговаривает Карлсон и чью точку зрения он бережно доносит до аудитории.Из интервью последнего времени разговоры Карлсона с Владимиром Путиным и основателем мессенджера Телеграм Павлом Дуровым били все рекорды популярности. Не знаем, готов ли Карлсон как Вольтер умереть за возможность другого человека высказать свое мнение, но дать слово тем, с кем он не во всем согласен - вполне. После резонансного интервью с российским президентом команда Карлсона, например, выходила на окружение Владимира Зеленского, чтобы предоставить трибуну и ему, однако там ответили отказом.Выходец из элитыТакера Карлсона в определенной степени можно назвать баловнем судьбы. Пресловутый self-made-man ("сделавший сам себя", расхожий термин, обозначающий человека, который достиг успеха собственными силами) – это не совсем про него.Карлсон - потомственный журналист, его отец Ричард Карлсон руководил главным пропагандистским рупором США "Голос Америки"* под занавес холодной войны. Государев человек до мозга костей, он в разные годы возглавлял Информационное агентство США, рулил там вещанием на Кубу, а в начале 1990-х даже съездил на год на Сейшельские острова в качестве посла Соединенных Штатов.Можно сказать, что известный лозунг "Америка превыше всего" Карлсон впитал с молоком матери. Последняя, кстати, бросила семью, когда Такер и его брат были еще детьми. Оба остались жить с отцом.Через какое-то время у них появилась мачеха - Патриция Кэролайн Суонсон, наследница компании Swanson Enterprises, которая вдобавок была еще и племянницей сенатора Джеймса Уильяма Фулбрайта, основателя программы по выдаче образовательных грантов, которая работает до сих пор.Для получения среднего образования Такера Карлсона вывезли в Швейцарию, где он обучался в элитном "Колледже дю Леман". Заканчивал школу он уже в США, где познакомился со своей будущей супругой, которая была дочерью директора этой самой школы.Высшее образование (бакалавр истории) Карлсон получил в 1992 году в Тринити-колледже – еще одном престижном учебном заведении.Начал с БушаЦентральное разведывательное управление США не имеет ничего общего с демократией и работает в том числе против своих граждан. Такую мысль Карлсон озвучил в апреле этого года, однако так он думал, судя по всему, не всегда.После того как будущий журналист выпустился из вуза, он попробовал устроиться в ЦРУ на работу, однако туда его не приняли.После такой неудачи Карлсон проработал несколько лет в небольших СМИ, отвечая там за проверку фактов. В 1995 году он устроился в журнал The Weekly Standard, который тяготел к консервативной повестке. Карлсон неплохо проявил себя как пишущий журналист, постепенно его статьи стали публиковаться в ведущих американских изданиях.Впервые о Карлсоне заговорили в 1999 году после его интервью с будущим президентом Джорджем Бушем младшим, который в тот момент являлся губернатором Техаса. В ходе беседы Карлсон раскрутил своего собеседника на издевательские комментарии по случаю казни американки Карлы Фэй за год этого. Фэй стала первой женщиной с 1863 года, которую казнили в этом штате.Для Буша та неосторожность в интервью с Карлсоном принесла проблемы, скандальный отрывок использовался его оппонентами в ходе избирательной кампании.Вскоре Карлсон начал вести собственные шоу на различных каналах, после чего в 2009 году он устроился корреспондентом на Fox News, который традиционно поддерживает Республиканскую партию и ее кандидатов.В 2016 на экранах появилась авторская программа Карлсона Tucker Carlson Tonight, в ней ведущий и его гости обсуждали ключевые события в США и мире. В этой передаче журналист получил доступ к многомиллионной аудитории, которая приняла его на ура, рейтинги шоу все время росли. В 2020 году эта программа собрала наибольшее количество зрителей в прайм-тайм в своем сегменте.Карлсон - "пророссийский" ?Озвучиваемые Карлсоном в эфире тезисы частенько становились причиной громких скандалов. Так было, например, когда он заявил, что мигранты делают Америку "более бедной, грязной и более разделенной". После этого передачу стали бойкотировать рекламодатели, которым подобные взгляды пришли не по душе.Ярлык в "пророссийскости" - типичный прием последнего времени на Западе, где под прикрытием "российской угрозы" реализуют свои планы силы, не приемлющие новые реалии многополярного мира.Не избежал этого и Карлсон, которого оппоненты обвиняют во всех смертных грехах. Следует понимать, что в реальности о какой-то ориентации на РФ в случае этого журналиста говорить не приходится. Как тот же Илон Маск, он принадлежит к той части американской элиты, которая считает, что США следует сосредоточиться на внутренних проблемах и избегать военной конфронтации с той же Россией."Сейчас на самом деле кажется, что главные угрозы нашей национальной безопасности - это Демократическая партия и сами органы национальной безопасности", - заявил он в ответ на вопрос, считает ли он РФ, Иран и КНДР главными угрозами для Соединенных Штатов.Такой, казалось бы, прагматичный подход в сегодняшней Америке подают едва ли не как маргинальный, как удел расистов, сексистов и прочих "-истов". Да, в этом лагере попадаются весьма экзотических взглядов персонажи, типа Роберта Кеннеди младшего с его верой в то, что прививки от коронавируса приводят к аутизму, однако в основном это просто национальный капитал и воспитанный им американский средний класс, который из-за крена демократов в сторону глобальных финансовых спекулянтов и транснациональных корпораций почувствовал угрозу своему положению.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.О том, что в США подразумевает под глубинным государством, кто и почему ему противостоит, - в материале издания Украина.ру Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит.
https://ukraina.ru/20240604/1055466790.html
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, такер карлсон, сша, дональд трамп, глубинное государство
Эксклюзив, Такер Карлсон, США, Дональд Трамп, глубинное государство

Карлсон против глубинного государства. Кто победит?

10:53 17.10.2024 (обновлено: 11:37 17.10.2024)
 
Трамп и Такер Карлсон
Трамп и Такер Карлсон
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Американский журналист, один из глашатаев местного консерватизма Такер Карлсон 16 октября анонсировал свой новый фильм о глубинном государстве. Данная работа выйдет незадолго до президентских выборах в США и будет посвящена тому, как этот самый deep state работает против Дональда Трампа
Интервью Карлсона
На вопрос, кто сегодня главное медиаоружие в руках Дональда Трампа можно дать однозначный ответ – Такер Карлсон. Лишенный доступа к телеэфиру, этот журналист до сих пор привлекает к своему контенту миллионы зрителей, теперь уже в интернете.
Во многом это обусловлено злободневностью тем, смелыми по меркам нынешней "инклюзивной" Америки суждениями, а также топовыми собеседниками, с которыми разговаривает Карлсон и чью точку зрения он бережно доносит до аудитории.
Из интервью последнего времени разговоры Карлсона с Владимиром Путиным и основателем мессенджера Телеграм Павлом Дуровым били все рекорды популярности. Не знаем, готов ли Карлсон как Вольтер умереть за возможность другого человека высказать свое мнение, но дать слово тем, с кем он не во всем согласен - вполне.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© Скриншот видеоТакер Карлсон и Павел Дуров
Такер Карлсон и Павел Дуров
© Скриншот видео
Такер Карлсон и Павел Дуров
После резонансного интервью с российским президентом команда Карлсона, например, выходила на окружение Владимира Зеленского, чтобы предоставить трибуну и ему, однако там ответили отказом.
Выходец из элиты
Такера Карлсона в определенной степени можно назвать баловнем судьбы. Пресловутый self-made-man ("сделавший сам себя", расхожий термин, обозначающий человека, который достиг успеха собственными силами) – это не совсем про него.
Карлсон - потомственный журналист, его отец Ричард Карлсон руководил главным пропагандистским рупором США "Голос Америки"* под занавес холодной войны. Государев человек до мозга костей, он в разные годы возглавлял Информационное агентство США, рулил там вещанием на Кубу, а в начале 1990-х даже съездил на год на Сейшельские острова в качестве посла Соединенных Штатов.
Можно сказать, что известный лозунг "Америка превыше всего" Карлсон впитал с молоком матери. Последняя, кстати, бросила семью, когда Такер и его брат были еще детьми. Оба остались жить с отцом.
Через какое-то время у них появилась мачеха - Патриция Кэролайн Суонсон, наследница компании Swanson Enterprises, которая вдобавок была еще и племянницей сенатора Джеймса Уильяма Фулбрайта, основателя программы по выдаче образовательных грантов, которая работает до сих пор.
Для получения среднего образования Такера Карлсона вывезли в Швейцарию, где он обучался в элитном "Колледже дю Леман". Заканчивал школу он уже в США, где познакомился со своей будущей супругой, которая была дочерью директора этой самой школы.
4 июня, 14:15
Отойдите от края. Джеффри Сакс и Такер Карлсон рассказали, как Запад готовил украинский конфликтИзвестный американский экономист Джеффри Сакс дал интервью популярному ведущему Такеру Карлсону
Высшее образование (бакалавр истории) Карлсон получил в 1992 году в Тринити-колледже – еще одном престижном учебном заведении.
Начал с Буша
Центральное разведывательное управление США не имеет ничего общего с демократией и работает в том числе против своих граждан. Такую мысль Карлсон озвучил в апреле этого года, однако так он думал, судя по всему, не всегда.
После того как будущий журналист выпустился из вуза, он попробовал устроиться в ЦРУ на работу, однако туда его не приняли.
После такой неудачи Карлсон проработал несколько лет в небольших СМИ, отвечая там за проверку фактов. В 1995 году он устроился в журнал The Weekly Standard, который тяготел к консервативной повестке. Карлсон неплохо проявил себя как пишущий журналист, постепенно его статьи стали публиковаться в ведущих американских изданиях.
Впервые о Карлсоне заговорили в 1999 году после его интервью с будущим президентом Джорджем Бушем младшим, который в тот момент являлся губернатором Техаса. В ходе беседы Карлсон раскрутил своего собеседника на издевательские комментарии по случаю казни американки Карлы Фэй за год этого. Фэй стала первой женщиной с 1863 года, которую казнили в этом штате.
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДжордж Буш
Джордж Буш - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Джордж Буш
Для Буша та неосторожность в интервью с Карлсоном принесла проблемы, скандальный отрывок использовался его оппонентами в ходе избирательной кампании.
Вскоре Карлсон начал вести собственные шоу на различных каналах, после чего в 2009 году он устроился корреспондентом на Fox News, который традиционно поддерживает Республиканскую партию и ее кандидатов.
В 2016 на экранах появилась авторская программа Карлсона Tucker Carlson Tonight, в ней ведущий и его гости обсуждали ключевые события в США и мире. В этой передаче журналист получил доступ к многомиллионной аудитории, которая приняла его на ура, рейтинги шоу все время росли. В 2020 году эта программа собрала наибольшее количество зрителей в прайм-тайм в своем сегменте.
Карлсон - "пророссийский" ?
Озвучиваемые Карлсоном в эфире тезисы частенько становились причиной громких скандалов. Так было, например, когда он заявил, что мигранты делают Америку "более бедной, грязной и более разделенной". После этого передачу стали бойкотировать рекламодатели, которым подобные взгляды пришли не по душе.
Ярлык в "пророссийскости" - типичный прием последнего времени на Западе, где под прикрытием "российской угрозы" реализуют свои планы силы, не приемлющие новые реалии многополярного мира.
Не избежал этого и Карлсон, которого оппоненты обвиняют во всех смертных грехах. Следует понимать, что в реальности о какой-то ориентации на РФ в случае этого журналиста говорить не приходится. Как тот же Илон Маск, он принадлежит к той части американской элиты, которая считает, что США следует сосредоточиться на внутренних проблемах и избегать военной конфронтации с той же Россией.
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP / J. Scott Applewhite
"Сейчас на самом деле кажется, что главные угрозы нашей национальной безопасности - это Демократическая партия и сами органы национальной безопасности", - заявил он в ответ на вопрос, считает ли он РФ, Иран и КНДР главными угрозами для Соединенных Штатов.
Такой, казалось бы, прагматичный подход в сегодняшней Америке подают едва ли не как маргинальный, как удел расистов, сексистов и прочих "-истов". Да, в этом лагере попадаются весьма экзотических взглядов персонажи, типа Роберта Кеннеди младшего с его верой в то, что прививки от коронавируса приводят к аутизму, однако в основном это просто национальный капитал и воспитанный им американский средний класс, который из-за крена демократов в сторону глобальных финансовых спекулянтов и транснациональных корпораций почувствовал угрозу своему положению.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
О том, что в США подразумевает под глубинным государством, кто и почему ему противостоит, - в материале издания Украина.ру Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит.
 
ЭксклюзивТакер КарлсонСШАДональд Трампглубинное государство
 
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