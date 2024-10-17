https://ukraina.ru/20241017/1058157781.html

Карлсон против глубинного государства. Кто победит?

Карлсон против глубинного государства. Кто победит? - 17.10.2024 Украина.ру

Карлсон против глубинного государства. Кто победит?

Американский журналист, один из глашатаев местного консерватизма Такер Карлсон 16 октября анонсировал свой новый фильм о глубинном государстве. Данная работа выйдет незадолго до президентских выборах в США и будет посвящена тому, как этот самый deep state работает против Дональда Трампа

2024-10-17T10:53

2024-10-17T10:53

2024-10-17T11:37

эксклюзив

такер карлсон

сша

дональд трамп

глубинное государство

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Интервью КарлсонаНа вопрос, кто сегодня главное медиаоружие в руках Дональда Трампа можно дать однозначный ответ – Такер Карлсон. Лишенный доступа к телеэфиру, этот журналист до сих пор привлекает к своему контенту миллионы зрителей, теперь уже в интернете.Во многом это обусловлено злободневностью тем, смелыми по меркам нынешней "инклюзивной" Америки суждениями, а также топовыми собеседниками, с которыми разговаривает Карлсон и чью точку зрения он бережно доносит до аудитории.Из интервью последнего времени разговоры Карлсона с Владимиром Путиным и основателем мессенджера Телеграм Павлом Дуровым били все рекорды популярности. Не знаем, готов ли Карлсон как Вольтер умереть за возможность другого человека высказать свое мнение, но дать слово тем, с кем он не во всем согласен - вполне. После резонансного интервью с российским президентом команда Карлсона, например, выходила на окружение Владимира Зеленского, чтобы предоставить трибуну и ему, однако там ответили отказом.Выходец из элитыТакера Карлсона в определенной степени можно назвать баловнем судьбы. Пресловутый self-made-man ("сделавший сам себя", расхожий термин, обозначающий человека, который достиг успеха собственными силами) – это не совсем про него.Карлсон - потомственный журналист, его отец Ричард Карлсон руководил главным пропагандистским рупором США "Голос Америки"* под занавес холодной войны. Государев человек до мозга костей, он в разные годы возглавлял Информационное агентство США, рулил там вещанием на Кубу, а в начале 1990-х даже съездил на год на Сейшельские острова в качестве посла Соединенных Штатов.Можно сказать, что известный лозунг "Америка превыше всего" Карлсон впитал с молоком матери. Последняя, кстати, бросила семью, когда Такер и его брат были еще детьми. Оба остались жить с отцом.Через какое-то время у них появилась мачеха - Патриция Кэролайн Суонсон, наследница компании Swanson Enterprises, которая вдобавок была еще и племянницей сенатора Джеймса Уильяма Фулбрайта, основателя программы по выдаче образовательных грантов, которая работает до сих пор.Для получения среднего образования Такера Карлсона вывезли в Швейцарию, где он обучался в элитном "Колледже дю Леман". Заканчивал школу он уже в США, где познакомился со своей будущей супругой, которая была дочерью директора этой самой школы.Высшее образование (бакалавр истории) Карлсон получил в 1992 году в Тринити-колледже – еще одном престижном учебном заведении.Начал с БушаЦентральное разведывательное управление США не имеет ничего общего с демократией и работает в том числе против своих граждан. Такую мысль Карлсон озвучил в апреле этого года, однако так он думал, судя по всему, не всегда.После того как будущий журналист выпустился из вуза, он попробовал устроиться в ЦРУ на работу, однако туда его не приняли.После такой неудачи Карлсон проработал несколько лет в небольших СМИ, отвечая там за проверку фактов. В 1995 году он устроился в журнал The Weekly Standard, который тяготел к консервативной повестке. Карлсон неплохо проявил себя как пишущий журналист, постепенно его статьи стали публиковаться в ведущих американских изданиях.Впервые о Карлсоне заговорили в 1999 году после его интервью с будущим президентом Джорджем Бушем младшим, который в тот момент являлся губернатором Техаса. В ходе беседы Карлсон раскрутил своего собеседника на издевательские комментарии по случаю казни американки Карлы Фэй за год этого. Фэй стала первой женщиной с 1863 года, которую казнили в этом штате.Для Буша та неосторожность в интервью с Карлсоном принесла проблемы, скандальный отрывок использовался его оппонентами в ходе избирательной кампании.Вскоре Карлсон начал вести собственные шоу на различных каналах, после чего в 2009 году он устроился корреспондентом на Fox News, который традиционно поддерживает Республиканскую партию и ее кандидатов.В 2016 на экранах появилась авторская программа Карлсона Tucker Carlson Tonight, в ней ведущий и его гости обсуждали ключевые события в США и мире. В этой передаче журналист получил доступ к многомиллионной аудитории, которая приняла его на ура, рейтинги шоу все время росли. В 2020 году эта программа собрала наибольшее количество зрителей в прайм-тайм в своем сегменте.Карлсон - "пророссийский" ?Озвучиваемые Карлсоном в эфире тезисы частенько становились причиной громких скандалов. Так было, например, когда он заявил, что мигранты делают Америку "более бедной, грязной и более разделенной". После этого передачу стали бойкотировать рекламодатели, которым подобные взгляды пришли не по душе.Ярлык в "пророссийскости" - типичный прием последнего времени на Западе, где под прикрытием "российской угрозы" реализуют свои планы силы, не приемлющие новые реалии многополярного мира.Не избежал этого и Карлсон, которого оппоненты обвиняют во всех смертных грехах. Следует понимать, что в реальности о какой-то ориентации на РФ в случае этого журналиста говорить не приходится. Как тот же Илон Маск, он принадлежит к той части американской элиты, которая считает, что США следует сосредоточиться на внутренних проблемах и избегать военной конфронтации с той же Россией."Сейчас на самом деле кажется, что главные угрозы нашей национальной безопасности - это Демократическая партия и сами органы национальной безопасности", - заявил он в ответ на вопрос, считает ли он РФ, Иран и КНДР главными угрозами для Соединенных Штатов.Такой, казалось бы, прагматичный подход в сегодняшней Америке подают едва ли не как маргинальный, как удел расистов, сексистов и прочих "-истов". Да, в этом лагере попадаются весьма экзотических взглядов персонажи, типа Роберта Кеннеди младшего с его верой в то, что прививки от коронавируса приводят к аутизму, однако в основном это просто национальный капитал и воспитанный им американский средний класс, который из-за крена демократов в сторону глобальных финансовых спекулянтов и транснациональных корпораций почувствовал угрозу своему положению.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.О том, что в США подразумевает под глубинным государством, кто и почему ему противостоит, - в материале издания Украина.ру Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит.

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Павел Котов

эксклюзив, такер карлсон, сша, дональд трамп, глубинное государство