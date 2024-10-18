https://ukraina.ru/20241018/1058188894.html

Друг скулшутеров* и дезертир Тим Уолц: оправдает ли напарник Харрис надежды демократов

Друг скулшутеров* и дезертир Тим Уолц: оправдает ли напарник Харрис надежды демократов - 18.10.2024 Украина.ру

Друг скулшутеров* и дезертир Тим Уолц: оправдает ли напарник Харрис надежды демократов

Пока многие аналитики отмечают недостаточную личную активность Камалы Харрис во время предвыборной кампании, ее напарник и кандидат в вице-президенты от Демпартии Тим Уолц пытается спасти положение, однако получается пока явно не очень

2024-10-18T12:45

2024-10-18T12:45

2024-10-18T15:00

эксклюзив

сша

выборы

демократическая партия

тим уолц

дональд трамп

республиканская партия

камала харрис

джей ди вэнс

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"Я подружился со школьными стрелками"Глядя на Уолца, складывается впечатление, что демократы ну никак не могут обойтись без еще одного Джо Байдена, пусть и на минималках. Конечно, до сомнительной славы "сонного Джо" ему еще далеко, но за последние несколько месяцев кандидат в вице-президенты успел породить уже несколько мемов.Некоторые из них связаны с косноязычием 60-летнего Уолца и его регулярным попаданием впросак во время публичных выступлений, это вообще какой-то бич нынешней демократической связки Харрис — Уолц.Вот как он ответил на дебатах на вопрос о своем отношении к свободному ношению штурмового оружия, против чего он раньше не возражал, но потом пересмотрел свою позицию."Ко мне в офис приходили родители жертв в Сэнди-Хук (массовый расстрел в школе в 2012 году, унесший жизни 27 человек. — Ред.). Я подружился со школьными стрелками. Я все это видел своими глазами…"В тот же день журналисты в кулуарах поймали Уолца и спросили у него, что тот имел в виду под своей дружбой со скулшутерами*, однако он ограничился заявлением, что дебаты прошли хорошо, и по существу вопроса не ответил.Не хотел ехать в Ирак?Губернатор Миннесоты известен тем, что более двух десятков лет прослужил в Национальной гвардии, а именно в ее сухопутных силах. Туда он поступил в 1981 году, проходил службу в штатах Небраска и Миннесота. Имеет награды. В отставку Уолц ушел в 2005 году.Изначально возникла путаница, какое звание он имеет. В некоторых его биографиях указывается, что он закончил службу команд-сержант-майором (не имеет прямых аналогов в системе российских воинских званий, примерная аналогия — старший прапорщик). Затем, по некоторым данным, его понизили на два звания из-за того, что он не прошел необходимые курсы, а после получил звание мастер-сержанта.В 2003-м он был на год направлен в Италию в рамках операции "Несокрушимая свобода", которую проводили американцы после терактов 11 сентября двумя годами ранее.В 2018 году, когда Уолц избирался губернатором Миннесоты, его бывшие сослуживцы Томас Берендс и Пол Херр написали в соцсетях, что политик-демократ преувеличивает свои военные заслуги, а Нацгвардию он покинул как раз накануне того, когда его подразделение было направлено в Ирак в 2005-м, хотя сам Уолц якобы обещал до этого, что тоже поедет туда.Недавно эти же обвинения озвучил конкурент Уолца, кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс, который сам проходил службу в Ираке, отвечая за связи с общественностью в корпусе морской пехоты."Когда Корпус морской пехоты США попросил меня поехать в Ирак, чтобы служить своей стране, я это сделал. Я сделал то, что они просили, и горжусь этим. Когда страна попросила Уолца отправиться в Ирак, знаете, что он сделал? Он ушел из армии и позволил своему подразделению поехать без него. Это факт, многие из тех, кто служил с ним, критиковали его", — заявил он.Недавно Берендс снова повторил свои утверждения, назвав губернатора Миннесоты дезертиром. К нему присоединился еще один бывший сослуживец политика Том Шиллинг."Мы сделали все, что должны были сделать. То, что сделал он, недостойно. Кто-то другой должен был занять его место. Он просто оставил нас", — сказал ветеран Нацгвардии.Точно определить, на чьей стороне правда, затруднительно, так как неизвестно, когда именно Уолц подал рапорт на увольнение. Сам он утверждает, что ушел в отставку ради того, чтобы избраться в конгресс, а его подразделение отправили в Ирак позже.Так или иначе, историю с его службой ему припоминают до сих пор. На днях в сети подняли Уолца на смех после появления видео, на котором он на охоте пытается перезарядить карабин. Кандидат в вице-президенты долго не мог сообразить, что ему делать с этим оружием. Многие припомнили ему 24 года службы в Нацгвардии и задались вопросом, чем он там все это время занимался."Но потом я познакомился с Тимом Уолцом…"На фоне зачастую бессвязных и невнятных выступлений и интервью Камалы Харрис ее напарник пытается компенсировать слабую публичную активность главного кандидата от демократов, однако тоже периодически путается в словах.Так, уже на нескольких митингах в своей критике Трампа он заявлял, что американцы не намерены "терпеть еще четыре года"."Слушайте, ну всем же понятно… Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось еще четыре года. И не допустим! Не допустим!" — заявил он, забыв, что последние четыре года у власти находятся как раз-таки демократы и лично Харрис как действующий вице-президент.В стане республиканцев во всю потешаются над Уолцом. Недавно в одном из выступлений Трамп пошутил:"Я раньше думал, что демократы совсем чокнулись, говоря, что у мужчин могут быть месячные. Но потом я познакомился с Тимом Уолцом…"Не прошли злопыхатели и мимо супруги губернатора Гвенн, которая тоже агитирует за своего мужа и Харрис. Ранее по американскому ТВ вышел сюжет о ее встрече с юными школьниками, которым она прочитала книгу. История называлась "Купаем кошку". Ее главные герои — многодетная семья, в ней нет мамы, но есть два папы**, один белый, другой чернокожий."Мы хотим защитить ваше право самостоятельно выбирать себе книги для чтения", — заявила она детям.Журналисты показали отзывы присутствовавших там детей."У нее очень хороший посыл. Она не хочет, чтобы образование принимало нездоровые формы", — сказал один из них.Тот случай, когда комментировать — только портить.Почему выбрали УолцаНесмотря на все коллизии с Уолцом, это опытный политик, который уже второй срок подряд занимает пост губернатора Миннесоты.Выбор Уолца кандидатом в вице-президенты со стороны Харрис и ее команды был обусловлен надеждой привлечь с его помощью консервативных избирателей. Губернатор-демократ полностью лоялен демократической повестке: защита прав секс-меньшинств, феминизм, реверансы в сторону мигрантов, поддержка Украины и т. д.С другой стороны, он родом из сельской глубинки, имеет опыт работы с республиканцами в качестве члена конгресса и губернатора, умеет находить компромиссы и в целом может попробовать переключить на себя определенных сторонников республиканцев."Это поклон Харрис реднекам. Это рабочий класс Америки, консервативные "синие воротнички", которые составляют опору Трампа", — отмечал ранее в интервью Украина.ру американист Грег Вайнер.Другое дело, что всего этого явно не достаточно, чтобы оттянуть на свою сторону большое количество поклонников Трампа. А значит судьба президентской гонки решится в очередной раз в ходе голосования в колеблющихся штатах. * Движение "Колумбайн" запрещено в РФ** Движение ЛГБТ запрещено в РФ.О том, почему миллиардер Илон Маск активно поддерживает Дональда Трампа, — в материале издания Украина.ру И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске.

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, сша, выборы, демократическая партия, тим уолц, дональд трамп, республиканская партия, камала харрис, джей ди вэнс