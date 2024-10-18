https://ukraina.ru/20241018/1058188894.html
Друг скулшутеров* и дезертир Тим Уолц: оправдает ли напарник Харрис надежды демократов
Друг скулшутеров* и дезертир Тим Уолц: оправдает ли напарник Харрис надежды демократов - 18.10.2024 Украина.ру
Друг скулшутеров* и дезертир Тим Уолц: оправдает ли напарник Харрис надежды демократов
Пока многие аналитики отмечают недостаточную личную активность Камалы Харрис во время предвыборной кампании, ее напарник и кандидат в вице-президенты от Демпартии Тим Уолц пытается спасти положение, однако получается пока явно не очень
2024-10-18T12:45
2024-10-18T12:45
2024-10-18T15:00
эксклюзив
сша
выборы
демократическая партия
тим уолц
дональд трамп
республиканская партия
камала харрис
джей ди вэнс
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"Я подружился со школьными стрелками"Глядя на Уолца, складывается впечатление, что демократы ну никак не могут обойтись без еще одного Джо Байдена, пусть и на минималках. Конечно, до сомнительной славы "сонного Джо" ему еще далеко, но за последние несколько месяцев кандидат в вице-президенты успел породить уже несколько мемов.Некоторые из них связаны с косноязычием 60-летнего Уолца и его регулярным попаданием впросак во время публичных выступлений, это вообще какой-то бич нынешней демократической связки Харрис — Уолц.Вот как он ответил на дебатах на вопрос о своем отношении к свободному ношению штурмового оружия, против чего он раньше не возражал, но потом пересмотрел свою позицию."Ко мне в офис приходили родители жертв в Сэнди-Хук (массовый расстрел в школе в 2012 году, унесший жизни 27 человек. — Ред.). Я подружился со школьными стрелками. Я все это видел своими глазами…"В тот же день журналисты в кулуарах поймали Уолца и спросили у него, что тот имел в виду под своей дружбой со скулшутерами*, однако он ограничился заявлением, что дебаты прошли хорошо, и по существу вопроса не ответил.Не хотел ехать в Ирак?Губернатор Миннесоты известен тем, что более двух десятков лет прослужил в Национальной гвардии, а именно в ее сухопутных силах. Туда он поступил в 1981 году, проходил службу в штатах Небраска и Миннесота. Имеет награды. В отставку Уолц ушел в 2005 году.Изначально возникла путаница, какое звание он имеет. В некоторых его биографиях указывается, что он закончил службу команд-сержант-майором (не имеет прямых аналогов в системе российских воинских званий, примерная аналогия — старший прапорщик). Затем, по некоторым данным, его понизили на два звания из-за того, что он не прошел необходимые курсы, а после получил звание мастер-сержанта.В 2003-м он был на год направлен в Италию в рамках операции "Несокрушимая свобода", которую проводили американцы после терактов 11 сентября двумя годами ранее.В 2018 году, когда Уолц избирался губернатором Миннесоты, его бывшие сослуживцы Томас Берендс и Пол Херр написали в соцсетях, что политик-демократ преувеличивает свои военные заслуги, а Нацгвардию он покинул как раз накануне того, когда его подразделение было направлено в Ирак в 2005-м, хотя сам Уолц якобы обещал до этого, что тоже поедет туда.Недавно эти же обвинения озвучил конкурент Уолца, кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс, который сам проходил службу в Ираке, отвечая за связи с общественностью в корпусе морской пехоты."Когда Корпус морской пехоты США попросил меня поехать в Ирак, чтобы служить своей стране, я это сделал. Я сделал то, что они просили, и горжусь этим. Когда страна попросила Уолца отправиться в Ирак, знаете, что он сделал? Он ушел из армии и позволил своему подразделению поехать без него. Это факт, многие из тех, кто служил с ним, критиковали его", — заявил он.Недавно Берендс снова повторил свои утверждения, назвав губернатора Миннесоты дезертиром. К нему присоединился еще один бывший сослуживец политика Том Шиллинг."Мы сделали все, что должны были сделать. То, что сделал он, недостойно. Кто-то другой должен был занять его место. Он просто оставил нас", — сказал ветеран Нацгвардии.Точно определить, на чьей стороне правда, затруднительно, так как неизвестно, когда именно Уолц подал рапорт на увольнение. Сам он утверждает, что ушел в отставку ради того, чтобы избраться в конгресс, а его подразделение отправили в Ирак позже.Так или иначе, историю с его службой ему припоминают до сих пор. На днях в сети подняли Уолца на смех после появления видео, на котором он на охоте пытается перезарядить карабин. Кандидат в вице-президенты долго не мог сообразить, что ему делать с этим оружием. Многие припомнили ему 24 года службы в Нацгвардии и задались вопросом, чем он там все это время занимался."Но потом я познакомился с Тимом Уолцом…"На фоне зачастую бессвязных и невнятных выступлений и интервью Камалы Харрис ее напарник пытается компенсировать слабую публичную активность главного кандидата от демократов, однако тоже периодически путается в словах.Так, уже на нескольких митингах в своей критике Трампа он заявлял, что американцы не намерены "терпеть еще четыре года"."Слушайте, ну всем же понятно… Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось еще четыре года. И не допустим! Не допустим!" — заявил он, забыв, что последние четыре года у власти находятся как раз-таки демократы и лично Харрис как действующий вице-президент.В стане республиканцев во всю потешаются над Уолцом. Недавно в одном из выступлений Трамп пошутил:"Я раньше думал, что демократы совсем чокнулись, говоря, что у мужчин могут быть месячные. Но потом я познакомился с Тимом Уолцом…"Не прошли злопыхатели и мимо супруги губернатора Гвенн, которая тоже агитирует за своего мужа и Харрис. Ранее по американскому ТВ вышел сюжет о ее встрече с юными школьниками, которым она прочитала книгу. История называлась "Купаем кошку". Ее главные герои — многодетная семья, в ней нет мамы, но есть два папы**, один белый, другой чернокожий."Мы хотим защитить ваше право самостоятельно выбирать себе книги для чтения", — заявила она детям.Журналисты показали отзывы присутствовавших там детей."У нее очень хороший посыл. Она не хочет, чтобы образование принимало нездоровые формы", — сказал один из них.Тот случай, когда комментировать — только портить.Почему выбрали УолцаНесмотря на все коллизии с Уолцом, это опытный политик, который уже второй срок подряд занимает пост губернатора Миннесоты.Выбор Уолца кандидатом в вице-президенты со стороны Харрис и ее команды был обусловлен надеждой привлечь с его помощью консервативных избирателей. Губернатор-демократ полностью лоялен демократической повестке: защита прав секс-меньшинств, феминизм, реверансы в сторону мигрантов, поддержка Украины и т. д.С другой стороны, он родом из сельской глубинки, имеет опыт работы с республиканцами в качестве члена конгресса и губернатора, умеет находить компромиссы и в целом может попробовать переключить на себя определенных сторонников республиканцев."Это поклон Харрис реднекам. Это рабочий класс Америки, консервативные "синие воротнички", которые составляют опору Трампа", — отмечал ранее в интервью Украина.ру американист Грег Вайнер.Другое дело, что всего этого явно не достаточно, чтобы оттянуть на свою сторону большое количество поклонников Трампа. А значит судьба президентской гонки решится в очередной раз в ходе голосования в колеблющихся штатах. * Движение "Колумбайн" запрещено в РФ** Движение ЛГБТ запрещено в РФ.О том, почему миллиардер Илон Маск активно поддерживает Дональда Трампа, — в материале издания Украина.ру И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сша, выборы, демократическая партия, тим уолц, дональд трамп, республиканская партия, камала харрис, джей ди вэнс
Друг скулшутеров* и дезертир Тим Уолц: оправдает ли напарник Харрис надежды демократов
12:45 18.10.2024 (обновлено: 15:00 18.10.2024)
Пока многие аналитики отмечают недостаточную личную активность Камалы Харрис во время предвыборной кампании, ее напарник и кандидат в вице-президенты от Демпартии Тим Уолц пытается спасти положение, однако получается пока явно не очень
"Я подружился со школьными стрелками"
Глядя на Уолца, складывается впечатление, что демократы ну никак не могут обойтись без еще одного Джо Байдена, пусть и на минималках. Конечно, до сомнительной славы "сонного Джо" ему еще далеко, но за последние несколько месяцев кандидат в вице-президенты успел породить уже несколько мемов.
Некоторые из них связаны с косноязычием 60-летнего Уолца и его регулярным попаданием впросак во время публичных выступлений, это вообще какой-то бич нынешней демократической связки Харрис — Уолц.
Вот как он ответил на дебатах на вопрос о своем отношении к свободному ношению штурмового оружия, против чего он раньше не возражал, но потом пересмотрел свою позицию.
"Ко мне в офис приходили родители жертв в Сэнди-Хук (массовый расстрел в школе в 2012 году, унесший жизни 27 человек. — Ред.). Я подружился со школьными стрелками. Я все это видел своими глазами…"
В тот же день журналисты в кулуарах поймали Уолца и спросили у него, что тот имел в виду под своей дружбой со скулшутерами*, однако он ограничился заявлением, что дебаты прошли хорошо, и по существу вопроса не ответил.
Губернатор Миннесоты известен тем, что более двух десятков лет прослужил в Национальной гвардии, а именно в ее сухопутных силах. Туда он поступил в 1981 году, проходил службу в штатах Небраска и Миннесота. Имеет награды. В отставку Уолц ушел в 2005 году.
Изначально возникла путаница, какое звание он имеет. В некоторых его биографиях указывается, что он закончил службу команд-сержант-майором (не имеет прямых аналогов в системе российских воинских званий, примерная аналогия — старший прапорщик). Затем, по некоторым данным, его понизили на два звания из-за того, что он не прошел необходимые курсы, а после получил звание мастер-сержанта.
В 2003-м он был на год направлен в Италию в рамках операции "Несокрушимая свобода", которую проводили американцы после терактов 11 сентября двумя годами ранее.
В 2018 году, когда Уолц избирался губернатором Миннесоты, его бывшие сослуживцы Томас Берендс и Пол Херр написали в соцсетях, что политик-демократ преувеличивает свои военные заслуги, а Нацгвардию он покинул как раз накануне того, когда его подразделение было направлено в Ирак в 2005-м, хотя сам Уолц якобы обещал до этого, что тоже поедет туда.
Недавно эти же обвинения озвучил конкурент Уолца, кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс, который сам проходил службу в Ираке, отвечая за связи с общественностью в корпусе морской пехоты.
"Когда Корпус морской пехоты США попросил меня поехать в Ирак, чтобы служить своей стране, я это сделал. Я сделал то, что они просили, и горжусь этим. Когда страна попросила Уолца отправиться в Ирак, знаете, что он сделал? Он ушел из армии и позволил своему подразделению поехать без него. Это факт, многие из тех, кто служил с ним, критиковали его", — заявил он.
Недавно Берендс снова повторил свои утверждения, назвав губернатора Миннесоты дезертиром. К нему присоединился еще один бывший сослуживец политика Том Шиллинг.
"Мы сделали все, что должны были сделать. То, что сделал он, недостойно. Кто-то другой должен был занять его место. Он просто оставил нас", — сказал ветеран Нацгвардии.
Точно определить, на чьей стороне правда, затруднительно, так как неизвестно, когда именно Уолц подал рапорт на увольнение. Сам он утверждает, что ушел в отставку ради того, чтобы избраться в конгресс, а его подразделение отправили в Ирак позже.
Так или иначе, историю с его службой ему припоминают до сих пор. На днях в сети подняли Уолца на смех после появления видео, на котором он на охоте пытается перезарядить карабин. Кандидат в вице-президенты долго не мог сообразить, что ему делать с этим оружием. Многие припомнили ему 24 года службы в Нацгвардии и задались вопросом, чем он там все это время занимался.
"Но потом я познакомился с Тимом Уолцом…"
На фоне зачастую бессвязных и невнятных выступлений и интервью Камалы Харрис ее напарник пытается компенсировать слабую публичную активность главного кандидата от демократов, однако тоже периодически путается в словах.
Так, уже на нескольких митингах в своей критике Трампа он заявлял, что американцы не намерены "терпеть еще четыре года".
"Слушайте, ну всем же понятно… Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось еще четыре года. И не допустим! Не допустим!" — заявил он, забыв, что последние четыре года у власти находятся как раз-таки демократы и лично Харрис как действующий вице-президент.
В стане республиканцев во всю потешаются над Уолцом. Недавно в одном из выступлений Трамп пошутил:
"Я раньше думал, что демократы совсем чокнулись, говоря, что у мужчин могут быть месячные. Но потом я познакомился с Тимом Уолцом…"
Не прошли злопыхатели и мимо супруги губернатора Гвенн, которая тоже агитирует за своего мужа и Харрис. Ранее по американскому ТВ вышел сюжет о ее встрече с юными школьниками, которым она прочитала книгу. История называлась "Купаем кошку". Ее главные герои — многодетная семья, в ней нет мамы, но есть два папы**, один белый, другой чернокожий.
"Мы хотим защитить ваше право самостоятельно выбирать себе книги для чтения", — заявила она детям.
Журналисты показали отзывы присутствовавших там детей.
"У нее очень хороший посыл. Она не хочет, чтобы образование принимало нездоровые формы", — сказал один из них.
Тот случай, когда комментировать — только портить.
Несмотря на все коллизии с Уолцом, это опытный политик, который уже второй срок подряд занимает пост губернатора Миннесоты.
Выбор Уолца кандидатом в вице-президенты со стороны Харрис и ее команды был обусловлен надеждой привлечь с его помощью консервативных избирателей. Губернатор-демократ полностью лоялен демократической повестке: защита прав секс-меньшинств, феминизм, реверансы в сторону мигрантов, поддержка Украины и т. д.
С другой стороны, он родом из сельской глубинки, имеет опыт работы с республиканцами в качестве члена конгресса и губернатора, умеет находить компромиссы и в целом может попробовать переключить на себя определенных сторонников республиканцев.
"Это поклон Харрис реднекам. Это рабочий класс Америки, консервативные "синие воротнички", которые составляют опору Трампа", — отмечал ранее в интервью
Украина.ру американист Грег Вайнер
.
Другое дело, что всего этого явно не достаточно, чтобы оттянуть на свою сторону большое количество поклонников Трампа. А значит судьба президентской гонки решится в очередной раз в ходе голосования в колеблющихся штатах.
* Движение "Колумбайн" запрещено в РФ
** Движение ЛГБТ запрещено в РФ.
О том, почему миллиардер Илон Маск активно поддерживает Дональда Трампа, — в материале издания Украина.ру И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне Маске.