Требует по полной программе: эксперт перечислил вероятные ракетные цели Зеленского в российскому тылу - 22.10.2024 Украина.ру
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Требует по полной программе: эксперт перечислил вероятные ракетные цели Зеленского в российскому тылу
Требует по полной программе: эксперт перечислил вероятные ракетные цели Зеленского в российскому тылу - 22.10.2024 Украина.ру
Требует по полной программе: эксперт перечислил вероятные ракетные цели Зеленского в российскому тылу
Фактически сейчас Зеленский предлагает, чтобы за него воевал блок НАТО. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе. Но не факт, что у Запада есть такое количество ракет, чтобы спокойно передать их Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-22T05:00
2024-10-22T05:00
новости
запад
украина
россия
владимир зеленский
евгений норин
нато
ракетный удар
ракеты
военная помощь
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Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу".Выдвигая подобные требования, Зеленский он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе, отметил журналист.Но фактически Зеленский предлагает, чтобы за него воевал блок НАТО. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе, добавил он.Более того, к этому большому количеству целей требуется большое количество ракет. Российская ПВО уже не сидит на месте. Недавно боевые расчеты отбили мощную атаку ракетами ATACMS, которые запустили по Крымскому мосту, добавил он.Противник запустил одновременно 12 ракет, все они были сбиты. Но не факт, что у Запада есть такое количество ракет, чтобы спокойно передать их Украине, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру
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украина
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новости, запад, украина, россия, владимир зеленский, евгений норин, нато, ракетный удар, ракеты, военная помощь, детали, крымский мост, сво, спецоперация
Новости, Запад, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Евгений Норин, НАТО, ракетный удар, ракеты, военная помощь, детали, Крымский мост, СВО, Спецоперация

Требует по полной программе: эксперт перечислил вероятные ракетные цели Зеленского в российскому тылу

05:00 22.10.2024
 
Зеленский радостный
Зеленский радостный
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Фактически сейчас Зеленский предлагает, чтобы за него воевал блок НАТО. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе. Но не факт, что у Запада есть такое количество ракет, чтобы спокойно передать их Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу".
Выдвигая подобные требования, Зеленский он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе, отметил журналист.
Но фактически Зеленский предлагает, чтобы за него воевал блок НАТО. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе, добавил он.
"В СМИ просочились довольно убедительные списки целей в российском тылу, на которых настаивает Зеленский. Пороховой завод в моей родной Перми, оборонные предприятия в Татарстане, а также ряд объектов в Москве и Санкт-Петербурге. То есть Зеленский просит Запад дать ему погулять на все", — подчеркнул Норин.
Более того, к этому большому количеству целей требуется большое количество ракет. Российская ПВО уже не сидит на месте. Недавно боевые расчеты отбили мощную атаку ракетами ATACMS, которые запустили по Крымскому мосту, добавил он.
Противник запустил одновременно 12 ракет, все они были сбиты. Но не факт, что у Запада есть такое количество ракет, чтобы спокойно передать их Украине, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
О том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Вчера, 17:35
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиЗападУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЕвгений НоринНАТОракетный ударракетывоенная помощьдеталиКрымский мостСВОСпецоперация
 
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