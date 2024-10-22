Требует по полной программе: эксперт перечислил вероятные ракетные цели Зеленского в российскому тылу
Зеленский радостный
Фактически сейчас Зеленский предлагает, чтобы за него воевал блок НАТО. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе. Но не факт, что у Запада есть такое количество ракет, чтобы спокойно передать их Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу".
Выдвигая подобные требования, Зеленский он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе, отметил журналист.
Но фактически Зеленский предлагает, чтобы за него воевал блок НАТО. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе, добавил он.
"В СМИ просочились довольно убедительные списки целей в российском тылу, на которых настаивает Зеленский. Пороховой завод в моей родной Перми, оборонные предприятия в Татарстане, а также ряд объектов в Москве и Санкт-Петербурге. То есть Зеленский просит Запад дать ему погулять на все", — подчеркнул Норин.
Более того, к этому большому количеству целей требуется большое количество ракет. Российская ПВО уже не сидит на месте. Недавно боевые расчеты отбили мощную атаку ракетами ATACMS, которые запустили по Крымскому мосту, добавил он.
Противник запустил одновременно 12 ракет, все они были сбиты. Но не факт, что у Запада есть такое количество ракет, чтобы спокойно передать их Украине, резюмировал собеседник издания.
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