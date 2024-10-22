https://ukraina.ru/20241022/1058260862.html

Требует по полной программе: эксперт перечислил вероятные ракетные цели Зеленского в российскому тылу

Требует по полной программе: эксперт перечислил вероятные ракетные цели Зеленского в российскому тылу - 22.10.2024 Украина.ру

Требует по полной программе: эксперт перечислил вероятные ракетные цели Зеленского в российскому тылу

Фактически сейчас Зеленский предлагает, чтобы за него воевал блок НАТО. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе. Но не факт, что у Запада есть такое количество ракет, чтобы спокойно передать их Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-22T05:00

2024-10-22T05:00

2024-10-22T05:00

новости

запад

украина

россия

владимир зеленский

евгений норин

нато

ракетный удар

ракеты

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/16/1057608008_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_96cb4829e66697234c105e1056890600.jpg

Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу".Выдвигая подобные требования, Зеленский он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе, отметил журналист.Но фактически Зеленский предлагает, чтобы за него воевал блок НАТО. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе, добавил он.Более того, к этому большому количеству целей требуется большое количество ракет. Российская ПВО уже не сидит на месте. Недавно боевые расчеты отбили мощную атаку ракетами ATACMS, которые запустили по Крымскому мосту, добавил он.Противник запустил одновременно 12 ракет, все они были сбиты. Но не факт, что у Запада есть такое количество ракет, чтобы спокойно передать их Украине, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях Запад согласится на переговоры с Россией - в интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241021/1058255624.html

запад

украина

россия

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, россия, владимир зеленский, евгений норин, нато, ракетный удар, ракеты, военная помощь, детали, крымский мост, сво, спецоперация