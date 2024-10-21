Будущее Украины обсудят на экономическом форуме в Киеве
© Віталій Кличко телеграм-канал
© Віталій Кличко телеграм-канал
В условиях СВО 7 ноября состоится 10-й Киевский международный экономический форум (КМЭФ) на тему "Сила вызова. Что сформирует будущее Украины и мира?"
Участники КМЭФ обсудят проблемы украинской экономики в контексте СВО и глобальных проблем. В частности, на рассмотрение вынесены вопросы энергетики и производства вооружений, отношения предпринимателей с властями, влияние президентских выборов в США.
"Мы находимся на грани больших изменений, и перед нами стоит вопрос: как мы их используем?" Станут ли эти вызовы непреодолимым препятствием или, наоборот, стимулом для поиска новых решений и движения вперед?", - задался вопросом один из организаторов форума Юрий Пивоваров.
Организаторы ожидают более 100 спикеров. Среди них посол ЕС на Украине Катарина Матернова, скандально известный бывший посол США в России – ныне профессор политических наук при Стэнфордском университете Майкл Макфол (он выступит онлайн), генеральный секретарь Международной торговой палаты (ICC) Джон Дентон, два министра из Прибалтики.
Участие в дискуссиях намерены принять представители украинского бизнеса, президентского офиса, Кабмина и Верховной Рады. Часть средств от продажи билетов на форум организаторы намерены потратить на благотворительность.
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Автор издания Украина.ру Павел Волков обратил внимание на контекст в публикации Украина за неделю. Провалы Зеленского и сценарии будущего спецоперации в преддверии судьбоносного ноября автор издания Украина.ру