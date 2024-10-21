https://ukraina.ru/20241021/1058253751.html

Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет

Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет - 21.10.2024 Украина.ру

Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет

Дефицит рабочей силы на Украине после начала СВО обострился. Сейчас особенно востребованы работники, не подлежащие мобилизации. Об этом в интервью немецкому Spiegel заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова

2024-10-21T16:49

2024-10-21T16:49

2024-10-21T16:49

новости

украина

киев

европа

вооруженные силы украины

всу

сво

мобилизация

демография

рабочие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/29/1034262969_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_a5e093c79325df5d1b7395a93a5421b1.jpg

"С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня — это тот, кому уже исполнилось 60 лет и поэтому его нельзя призвать в армию", - сказала Либанова.Она также отметила, что дефицит рабочих рук отмечался на Украине и до СВО, а после обострился. Из постсоветской републики выехало около 1,5 миллиона человек. Теперь места мобилизованных мужчин заменяют женщины и те, кто не подлежит мобилизации.Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины также отметила, что после начала СВО население мигрировало в западные области. Численность населения Киева при этом существенно не изменилась – уехавших заместило сопоставимое количество приехавших.Согласно принятым на Украине законодательным нормам, мобилизационный возраст ограничен верхней планкой в 60 лет. Минэкономики Украины оценивает потребности в рабочей силе в 4,5 млн человек дополнительно. Международная организация труда прогнозирует, что в дефицит на рынке труда Украины в ближайшее десятилетие составит 8,6 миллиона человек.Ранее на эту тему: Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы Также на эту тему: Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отеляхАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила внимание на контекст в публикации Украина в цифрах и фактах. Здравствуй, новый афроукраинец! Кем планирует заселить Украину её власть

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, европа, вооруженные силы украины, всу, сво, мобилизация, демография, рабочие, рынок труда