Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет - 21.10.2024 Украина.ру
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Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет
Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет - 21.10.2024 Украина.ру
Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет
Дефицит рабочей силы на Украине после начала СВО обострился. Сейчас особенно востребованы работники, не подлежащие мобилизации. Об этом в интервью немецкому Spiegel заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова
2024-10-21T16:49
2024-10-21T16:49
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мобилизация
демография
рабочие
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"С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня — это тот, кому уже исполнилось 60 лет и поэтому его нельзя призвать в армию", - сказала Либанова.Она также отметила, что дефицит рабочих рук отмечался на Украине и до СВО, а после обострился. Из постсоветской републики выехало около 1,5 миллиона человек. Теперь места мобилизованных мужчин заменяют женщины и те, кто не подлежит мобилизации.Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины также отметила, что после начала СВО население мигрировало в западные области. Численность населения Киева при этом существенно не изменилась – уехавших заместило сопоставимое количество приехавших.Согласно принятым на Украине законодательным нормам, мобилизационный возраст ограничен верхней планкой в 60 лет. Минэкономики Украины оценивает потребности в рабочей силе в 4,5 млн человек дополнительно. Международная организация труда прогнозирует, что в дефицит на рынке труда Украины в ближайшее десятилетие составит 8,6 миллиона человек.Ранее на эту тему: Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы Также на эту тему: Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отеляхАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила внимание на контекст в публикации Украина в цифрах и фактах. Здравствуй, новый афроукраинец! Кем планирует заселить Украину её власть
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новости, украина, киев, европа, вооруженные силы украины, всу, сво, мобилизация, демография, рабочие, рынок труда
Новости, Украина, Киев, Европа, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, мобилизация, демография, рабочие, рынок труда

Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет

16:49 21.10.2024
 
© Фото : Головне управління розвідки МО України / Telegramпленные украинцы обмен
пленные украинцы обмен - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : Головне управління розвідки МО України / Telegram
Читать в
Дефицит рабочей силы на Украине после начала СВО обострился. Сейчас особенно востребованы работники, не подлежащие мобилизации. Об этом в интервью немецкому Spiegel заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова
"С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня — это тот, кому уже исполнилось 60 лет и поэтому его нельзя призвать в армию", - сказала Либанова.
Она также отметила, что дефицит рабочих рук отмечался на Украине и до СВО, а после обострился. Из постсоветской републики выехало около 1,5 миллиона человек. Теперь места мобилизованных мужчин заменяют женщины и те, кто не подлежит мобилизации.
Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины также отметила, что после начала СВО население мигрировало в западные области. Численность населения Киева при этом существенно не изменилась – уехавших заместило сопоставимое количество приехавших.
Согласно принятым на Украине законодательным нормам, мобилизационный возраст ограничен верхней планкой в 60 лет. Минэкономики Украины оценивает потребности в рабочей силе в 4,5 млн человек дополнительно. Международная организация труда прогнозирует, что в дефицит на рынке труда Украины в ближайшее десятилетие составит 8,6 миллиона человек.
Ранее на эту тему: Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы
Также на эту тему: Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина обратила внимание на контекст в публикации Украина в цифрах и фактах. Здравствуй, новый афроукраинец! Кем планирует заселить Украину её власть
 
НовостиУкраинаКиевЕвропаВооруженные силы УкраиныВСУСВОмобилизациядемографиярабочиерынок труда
 
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