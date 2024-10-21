https://ukraina.ru/20241021/1058219668.html

Украина за неделю. Провалы Зеленского и сценарии будущего спецоперации в преддверии судьбоносного ноября

Украина за неделю. Провалы Зеленского и сценарии будущего спецоперации в преддверии судьбоносного ноября - 21.10.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Провалы Зеленского и сценарии будущего спецоперации в преддверии судьбоносного ноября

"План победы" Зеленского не принят, Запад рассматривает вариант передачи России новых регионов с сохранением за собой контроля над Украиной, Китай требует прекращения огня и переговоров, а Россия согласна на остановку боевых действий только после подписания мирного соглашения. Ноябрь может стать ключевым месяцем всего конфликта

2024-10-21T06:18

2024-10-21T06:18

2024-10-21T10:12

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НАТО или смертьНа прошедшей неделе Зеленский обнародовал свой "план победы", первым и главным пунктом которого оказалось принятие Украины в НАТО до завершения войны. И важно здесь даже не то, что ключевые страны НАТО ответили прямым отказом, а то, что НАТО — это не оборонный союз, а военно-политический блок, и его члены совершенно не обязаны вступать в войну в случае нападения на одного из них. В пресловутой "пятой статье" написано, что помощь окажут такую, какую сочтут необходимой, "включая применение вооруженной силы". Ничего такого, что Украина не получает от НАТО сейчас, получить при вступлении в организацию она не сможет. Рассчитывать на отправку войск США бессмысленно. В тот же Ирак американцы вторгались без НАТО, собрав отдельную коалицию, а значит, при желании они могли бы прислать контингенты хоть сейчас. Но желания нет. Кроме того, опасность принятия Украины в НАТО стала одной из причин СВО, поэтому таким путем вынудить Россию к уступкам вряд ли получится.Идея заменить украинскими военными американский контингент в Европе упирается во вступление в НАТО, поэтому ее нет смысла даже обсуждать.Требование предоставить больше оружия стало невыполнимым после обострения на Ближнем Востоке. Киев возмутился тому, что Вашингтон передал Израилю способный противодействовать российским "Искандерам" и "Кинжалам" противоракетный комплекс THAAD с сотней человек американского персонала, но не передал такой же Украине."Это разные возможности, разные войны, разные регионы. Обязательства перед Израилем и Украиной также разные", — прокомментировала жалобы представитель Пентагона Сабрина Сингх, использовав для сравнения Израиля и Украины идиому "яблоки и апельсины", т. е. внешне похожие, но по существу различные. К тому же, у США всего 7 комплексов THAAD, часть из которых территориально находится на Ближнем Востоке, в Южной Корее, на острове Гуам и теперь в Израиле. Но, скорее всего, дело в опасении российского ядерного удара и не более того.Предложение разместить на территории Украины западные комплексы ПРО и военные базы, а взамен западным компаниям получить полный доступ к освоению украинских недр, не менее бесперспективно. Запад и так будет осваивать все, что ему надо после войны на сохранившейся под его контролем территории Украины. Сейчас же в военные базы и места строительства любых предприятий могут прилететь ракеты, убить западных военных и строителей и спровоцировать мировую войну. Вероятно, Зеленский этого и добивается, но в США на такое не пойдут. Точно не ради Украины.Финальным аккордом стало заявление Зеленского в Брюсселе о том, что либо у Украины будет ядерное оружие, либо Украина будет в НАТО. Что касается НАТО, то вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что вопрос присоединения к Альянсу без захваченных Россией территорий вообще не обсуждается и членство Украины в НАТО возможно только после завершения войны. Сейчас Киев просто добивается официального приглашения. Скорее всего, именно провал главного пункта плана Зеленского вызвал непродуманную реплику про ядерку. Имел он в виду, что спасти Украину может либо ядерное оружие, либо НАТО, но поскольку такого оружия нет, то или НАТО, или смерть. Интенции Украины создать ЯО моментально опровергли и советник Зеленского Дмитрий Литвин, и сам Зеленский.Интереснее другие слова Зеленского, сказанные в Брюсселе: "Второй саммит мира состоится независимо от того, будут ли выполнены пункты "плана победы", хоть и позиции Украины тогда будут гораздо слабее". Таким образом, имеем два варианта: или в офисе Зеленского работают абсолютные болваны, или план и заключался в том, чтобы получить отказ по всем пунктам плана.Киев официально меняет цели войныКак известно, экс-посол Украины в США Валерий Чалый слил американский план по завершению войны, и он "включает территориальные компромиссы". План такой: не допустить прямого столкновения с Россией; не допустить задействования НАТО; сохранить украинскую государственность, пускай и с урезанными территориями. Единственной альтернативой Чалый назвал эскалацию и "вовлечение других стран в войну", но это не получилось.И вот глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что "план победы" предполагает не освобождение территорий военным путем, а создание условий, при которых Россия будет вынуждена сама вывести свои войска на границы 1991 года. А это уже дает широкие возможности. По данным Associated Press, "Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им плана победы". Это сразу после выборов в США, т. е. идеальное время для заявления, — западные союзники нас не поддержали, значит, придется начинать переговоры с Россией. Второй саммит мира, если он вообще состоится, Зеленский перенес на конец ноября. Россию туда планируют пригласить. Ермак вдруг сказал очень смешное — оказывается нет запрета на переговоры с РФ, запрет касается только лично Путина. Заявленные сроки саммита удивительным образом совпадают со сроками, которые Зеленский "дал" Западу для принятия "плана победы". А еще совпадает со временем проведения саммита G-20 в Бразилии (вспоминаем китайско-бразильский мирный план по линии фронта), где, как утверждает украинский политолог Владимир Фесенко, произойдет попытка организации встречи Зеленского и Лаврова.В рамках этого контекста интересен еще один момент.Словацкий лидер Фицо говорит, что "вероятность завершения войны на Украине в короткие сроки очень высока", и призывает "забыть", что Россия покинет занятые территории. Канцлер ФРГ Шольц жестко выступает против вступления Украины в НАТО и заявляет о готовности провести переговоры с Путиным. Вашингтон тоже против Украины в НАТО. А вот Франция продавливает необходимость приглашения Украины в Альянс уже сейчас. В Киев по этому поводу даже приехал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и сказал следующее:Обещанные Норвегией 6 истребителей F-16 упираются в то же, во что и французские самолеты — нет обученных пилотов. В США заявили, что у действующих украинских пилотов плохо с английским языком, поэтому выгоднее начать обучение молодых курсантов, но это продлиться многие месяцы, а полную эскадрилью из 20 самолетов и 40 пилотов Украина получит не раньше весны-лета 2025 года. Так что это тоже для будущей безопасности оставшейся части Украины, а не для текущей войны.Ну и приглашение в НАТО как часть будущей системы безопасности. Французская (снова) газета Le Monde по итогам переговоров лидеров США, Британии, Франции и Германии пишет, что в случае победы на выборах Камалы Харрис Байден до инаугурации нового президента может начать процесс приглашения Украины в НАТО. Здесь надо обратить внимание на формулировку — начать процесс приглашения. Для Зеленского этого может хватить — под выборы заявить, что выстраданное приглашение получено, процесс вступления начат, самолеты с пилотами будут, ПВО будет (на его производство в США выделены деньги) и это уже гарантия безопасности Украины. Идея неплохая, но проблема в том, что никакое гипотетическое согласие Байдена ничего не даст, поскольку приглашение заблокируют Венгрия или Турция и на этом все закончится.В прессе тем временем упорно ходят слухи, что Украина ищет способ заморозить войну по линии фронта, а политики готовятся к выборам в 2025 году. Так вот, повод в виде отказа Запада от "плана победы" уже есть. Теперь для Киева важно как можно дольше продержаться в Курской области, чтобы иметь хоть какие-то козыри на переговорах. Затем — выборы, где Зеленский скажет, что "жизни людей важнее территорий", и сейчас, в отличие от 2023 года, огромной части населения это зайдет. В принципе, он это уже сказал — на презентации "плана победы" в Верховной раде, где четко прозвучали изменения целей Украины в войне. О возврате территорий речи больше нет, Украина официально воюет за сохранение государственности под влиянием Запада.Но в этой схеме есть три неизвестных: президентские выборы в США; согласие Путина начать переговоры, когда ВС РФ наступают; ненулевая возможность прорыва фронта и краха ВСУ.Что означает ужесточение мобилизации?По всей видимости, на складах Пентагона сейчас мало пригодной для боевых действий техники, а с учетом ситуации на Ближнем Востоке, напряженности в Корее и вечной проблемы с Тайванем обделять свою армию Вашингтон не станет. Поэтому новый выделенный пакет помощи снова стандартный — 425 млн, тогда как в 2023 году ежемесячные суммы доходили до 2 млрд. Даже если Зеленский не соврал, что договорился о поставках на 500–700 млн каждые 2–3 недели, это все равно меньше, чем в прошлом году. А главное — что в пакете: ПВО, "Хамви" и разнообразные расходники — снова ничего из наступательного вооружения. Условно наступательным можно назвать пакет, обещанный Австралией, — 49 старых и готовых к списанию "Абрамсов" на 245 миллионов долларов. То, что надо, дает, как всегда, только Германия. В новом пакете: 8 танков "Леопард", 20 БМП "Мардер", 4 броневика, 6 САУ и т. д. Но если сравнить это с тем, что Россия ежегодно ставит в строй 1500 танков (не производит, конечно, но хотя бы восстанавливает старые), то перспективы ясны.При таких раскладах единственный ресурс, который все еще может задействовать Украина для сдерживания наступления РФ, — люди.Руководство ВСУ утверждает, что число мобилизуемых падает и одновременно в учебных центрах находится только порядка 20 тысяч человек, а многие подразделения отказываются принимать мобилизованных из-за их слабой мотивации и плохой подготовки. То есть далеко не все отловленные реально попадают на фронт, а попавшие далеко не всегда боеспособны.Зеленский в эфире телемарафона заявил: "Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения, и я считаю, что они опасны". Главное — сказать, что хотят этого партнеры, а сам он против. Тем не менее в украинской медийке массово обсуждают необходимость снижения призывного возраста. Появился даже лондонский изгнанник Залужный, который в Королевском институте международных отношений заявил, что Украине "практически невозможно" будет выйти из "затяжной" войны, в которую она попала, так как Запад мало помогает, поэтому, если это понадобится для спасения Европы, Украина мобилизует женщин, но лучше бы этого не делать.Женщин действительно мобилизовать не будут, а вот снижение возраста — это ближе к реальности. Но проблема в том, что в поколении 20–25-летних на Украине демографическая яма и, по расчетам некоторых аналитических центров, призыв этого поколения потенциально даст чуть больше 400 тысяч человек (без студентов). Но это только потенциально, их еще надо поймать, а зумеры — как раз самая индифферентно относящаяся к "идее нации" и т. п. группа, которой совершенно неинтересно убивать и умирать ни за какие деньги. Уехать в Европу — да, на фронт — нет. Если в ВСУ получится загнать хотя бы треть и этого резерва, выйдет едва ли 150 тысяч человек, тогда как Россия, если верить официальным сообщениям, набирает по 30 тысяч контрактников в месяц.Украинские журналисты говорят, что Зеленский всерьез рассматривает вопрос снижения мобилизационного возраста, но решение еще не принято. По всей видимости, в Киеве понимают, что эффекта на фронте от этого будет не так много, а политически (особенно, если в 2025 году — выборы) может получиться провал. Но поскольку делать что-то надо, на глазах ужесточается уличный отлов людей, а командование Сухопутных войск ВСУ пугает уголовными делами СМИ и блогеров, которые публикуют видео "бусификации". Впрочем, у "бусификаторов" тоже не все гладко. В Одессе нашли застреленным главу организации "Подразделение Содействия Правоохранительным Органам" — это "общественники", которые помогают ТЦК отлавливать людей и посредничают в вопросах взяток.Так что выдвинутая гипотеза о снижении призывного возраста ради продления войны на 2025 год слегка провисает. Скорее всего, Зеленский будет тянуть с этим вопросом до последнего. Ужесточать же действия ТЦК и распускать слухи о снижении возраста мобилизации также могут под заморозку и будущие выборы — чем больше жести внутри страны, тем большая поддержка избирателей будет у того, кто это все прекратит. Естественно, исключительно ради людей. Может и не сработает, но Зеленский, вероятно, попытается. Проигрыш на выборах чреват для него тяжелыми последствиями.Сценарии будущегоВыборы в США, как ни крути, остаются неизвестной переменной в военном уравнении на 2025 год. В интервью Financial Times Зеленский заявил, что есть три сценария войны после того, как определится новый американский президент.Первый сценарий — "продолжение поддержки, но с союзниками, которые все еще боятся некоторых рисков". Это текущий сценарий Байдена, который поддерживает Германия — долгая война на истощение без эскалации.Два оставшихся варианта Зеленский не озвучил, но сказал, что не знает, будут ли они более позитивными или менее. Впрочем, и без него понятно, о чем речь.Второй сценарий — снижение поддержки и принуждение к остановке войны без возвращения территорий. Это сценарий Трампа и китайских лоббистов в ЕС (Венгрия, Словакия) — немедленное прекращение огня по линии соприкосновения.Третий сценарий почти невероятен, но окончательно отметать его нельзя — резкий рост помощи, если победит Харрис и согласится на "план победы" Зеленского. Почти невероятен он, потому что и нечем помогать "резко", и, учитывая мобилизационные реалии Украины, особо некому. Тем не менее, его лоббируют Великобритания и структуры НАТО, считая, что Россия не рискнет ответить ядерным оружием. По сообщению CNN, в руководстве НАТО считают, что США будут играть все меньшую роль в поддержке Украины, поэтому европейским членам Альянса следует "увеличить усилия".Показательно, что колонка с разборами похожих сценариев вышла на сайте того самого Королевского института международных отношений, где Залужный выступал на тему мобилизации женщин. По мнению автора издания, долгая война на истощение (сценарий Байдена) — самый невыгодный для Украины вариант, поскольку она будет вынуждена оперировать ограниченными ресурсами в условии поврежденной инфраструктуры, деградировавшей экономики, полумертвого соцобеспечения и "напряженности между гражданскими и военными властями по поводу распределения ресурсов". Журналист Боб Вудворд в своей книге "Война" опубликовал частные разговоры американских политиков в начале СВО. Если верить сказанному, в ноябре 2022 года Байден говорил советнику Салливану, что не выгнать Россию из Украины полностью — значит в какой-то мере позволить Путину добиться желаемого, а если попытаться выгнать — возникает риск ядерной войны.Из этих умозаключений и родился сценарий войны на истощение без эскалации и прямого столкновения США с Россией. Выходит, что Штаты "застряли" не в меньшей степени, чем Россия. Единственное различие (но оно существенно) — Вашингтон не теряет людей и расходует 40% бюджета на военные нужды.Что касается позиции России, можно обратиться к еще одной свежей книге, на это раз бывшего сотрудника МИ-6, а ныне главы аналитического центра Orbis Business Intelligence Кристофера Стила, под названием Unredacted. Стил утверждает, что осенью 2023 года Си Цзиньпин заявил Путину, что Китай признает территориальные приобретения России только в рамках всеобъемлющего урегулирования, согласованного другими крупными державами, и при условии какой-то компенсации для Украины. Путин якобы ответил, что Украина должна стать нейтральной, признать территориальные изменения, а также в Киеве должен смениться режим. Компенсацией может стать согласие с вступлением Украины в ЕС. Китайский лидер дал понять, что чем раньше будет найден компромисс по Украине, тем раньше заработает российская ветка инициативы "Один пояс, один путь" в Европу. Соответственно, Китай будет лоббировать снятие санкций с РФ, если РФ решит вопрос доступа китайских товаров в ЕС по северной ветке. Это может быть сделано только при остановке войны.Стил об этом не пишет, но довольно очевидно, что, вдохновившись успехом в Казахстане в 2020 году, Китай поддержал СВО как быструю спецоперацию по выводу Украины из зоны влияния США и открытию доступа КНР на Европейские рынки через РФ и Украину. Большая и длинная война Пекину не нужна и даже вредна, потому что из-за России он вынужден сам подставляться под санкции.Также очевидно, что прямо сейчас на саммите БРИКС в Казани обсуждают китайско-бразильский мирный план и пытаются привести его в какое-то соответствие с требованиями России. А Россия требует, чтобы вывод ВСУ из четырех регионов хотя бы был предметом для обсуждения на переговорах. Публично же Путин назвал китайско-бразильскую мирную инициативу "взвешенной" и "хорошей базой для поиска мира". Также он заявил, что Россия заинтересована в мире "как можно быстрее", базой для него остается проект Стамбульского соглашения, но нужно не перемирие, а именно мир, условия который "обеспечат интересы безопасности всех договаривающихся сторон". Саудовскую Аравию российский президент назвал "комфортным местом" для переговоров.Главное, что России сейчас надо решить с Китаем — это последовательность действий. Пекин хочет сперва прекращения огня, а затем переговоров. У Москвы позиция обратная — сначала соглашение, а затем прекращение огня. Если удовлетворительного соглашение не будет, заявил Путин, Россия готова продолжать войну.Результаты переговоров с Китаем в Казани, выборы в США, встреча G-20 в Бразилии — за этим сейчас нужно особенно пристально следить. Ну и, конечно, за событиями ближайших недель на фронте. Украинские военные утверждают, что Россия готовится к наступлению в Запорожской области.Подробнее о возможных сценариях СВО на 2025 год — в материале "Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции"

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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