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ВСУ обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии

ВСУ обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии - 21.10.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии

Украинская армия применяет кассетные боеприпасы стандарта НАТО при обстреле населённых пунктов России. Об этом 21 октября сообщает Следственный комитет РФ

2024-10-21T09:43

2024-10-21T09:43

2024-10-21T09:43

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Следователями Следственного комитета России за минувшие сутки зафиксированы очередные обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины, сказано в официальном сообщении. При этом указан калибр и тип боеприпасов, использовавшихся при артиллерийском ударе по российский территории."Обстрелу подвергся Никитовский район Горловки, по которому применялась артиллерия 155-мм калибра, в том числе с кассетной боевой частью", - сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.Калибр 155-мм является стандартным для армий военно-политического блока НАТО. Украина не производила таких боеприпасов до начала СВО.Основным поставщиком кассетных боеприпасов для ВСУ являются США. Вашингтон не принял на себя обязательств по ограничению использования кассетных боеприпасов, противопехотных мин и других средств, входящих в пакеты военной помощи для Киева.Ранее на эту тему: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО

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новости, россия, горловка, украина, вооруженные силы украины, нато, следственный комитет, сво, всу, военные преступления