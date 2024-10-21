ПВО России перехвачено и уничтожено 18 украинских БПЛА - 21.10.2024 Украина.ру
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ПВО России перехвачено и уничтожено 18 украинских БПЛА
ПВО России перехвачено и уничтожено 18 украинских БПЛА - 21.10.2024 Украина.ру
ПВО России перехвачено и уничтожено 18 украинских БПЛА
Попытка террористической атаки Киева в минувшую ночь пресечена дежурными средствами ПВО России. Об этом утром 21 октября сообщило Минобороны РФ
2024-10-21T09:43
2024-10-21T09:43
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"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БпЛА над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Курской области и 1 – над территорией Орловской области", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что целью украинских БПЛА самолётного типа были объекты на территории Российской Федерации.Накануне Следком России сообщил о применении украинскими вооружёнными формированиями беспилотных летательных аппаратов на российской территории. Подробности в публикации СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России
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новости, россия, ск рф, ростовская область, курская область, орловская область, брянская область, бпла, сво, пво, беспилотники
Новости, Россия, СК РФ, Ростовская область, Курская область, Орловская область, Брянская область, БПЛА, СВО, ПВО, беспилотники

ПВО России перехвачено и уничтожено 18 украинских БПЛА

09:43 21.10.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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Попытка террористической атаки Киева в минувшую ночь пресечена дежурными средствами ПВО России. Об этом утром 21 октября сообщило Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БпЛА над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Курской области и 1 – над территорией Орловской области", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что целью украинских БПЛА самолётного типа были объекты на территории Российской Федерации.
Накануне Следком России сообщил о применении украинскими вооружёнными формированиями беспилотных летательных аппаратов на российской территории. Подробности в публикации СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России
 
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