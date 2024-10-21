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ПВО России перехвачено и уничтожено 18 украинских БПЛА

ПВО России перехвачено и уничтожено 18 украинских БПЛА - 21.10.2024 Украина.ру

ПВО России перехвачено и уничтожено 18 украинских БПЛА

Попытка террористической атаки Киева в минувшую ночь пресечена дежурными средствами ПВО России. Об этом утром 21 октября сообщило Минобороны РФ

2024-10-21T09:43

2024-10-21T09:43

2024-10-21T09:43

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"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БпЛА над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Курской области и 1 – над территорией Орловской области", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что целью украинских БПЛА самолётного типа были объекты на территории Российской Федерации.Накануне Следком России сообщил о применении украинскими вооружёнными формированиями беспилотных летательных аппаратов на российской территории. Подробности в публикации СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России

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