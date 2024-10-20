СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России - 20.10.2024 Украина.ру
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СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России
СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России - 20.10.2024 Украина.ру
СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России
Следователи российского Следственного комитета будут расследовать преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей в ряде регионов России. Об этом 20 октября сообщил телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации
2024-10-20T13:54
2024-10-20T13:54
новости
россия
украина
дзержинск (торецк)
следственный комитет
ск рф
всу
военные преступления
сво
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Со ссылкой на органы исполнительной власти СК РФ сообщил, что вследствие действий ВФУ ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка. В населенном пункте Зугрэс также Донецкой Народной Республики ранение получил мужчина 1955 года рождения."Также в результате обстрела ВФУ территории Алешкинского муниципального округа Херсонской области погиб мужчина, женщина получила контузию. Кроме того, вследствие атаки ВСУ по селу Малая Лепетиха мужчина получил ранения", - сказано в официальном сообщениии.Там также отмечено, что по сообщению органов исполнительной власти, ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате ранение получила жительница села.шесть мирных жителей, в том числе одна несовершеннолетняя пострадали в результате обстрела со стороны ВФУ населённых пунктов Белгородской области. В Нижегородской области ранения получили четыре сотрудника пожарной части в результате атаки БПЛА в Дзержинском городском округе."Следственный комитет Российской Федерации детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - заверили в российском ведомстве.Больше актуальных новостей в обзоре: Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября
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новости, россия, украина, дзержинск (торецк), следственный комитет, ск рф, всу, военные преступления, сво, мирные жители
Новости, Россия, Украина, Дзержинск (Торецк), Следственный комитет, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, СВО, мирные жители

СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России

13:54 20.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следователи российского Следственного комитета будут расследовать преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирных жителей в ряде регионов России. Об этом 20 октября сообщил телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации
Со ссылкой на органы исполнительной власти СК РФ сообщил, что вследствие действий ВФУ ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка. В населенном пункте Зугрэс также Донецкой Народной Республики ранение получил мужчина 1955 года рождения.
"Также в результате обстрела ВФУ территории Алешкинского муниципального округа Херсонской области погиб мужчина, женщина получила контузию. Кроме того, вследствие атаки ВСУ по селу Малая Лепетиха мужчина получил ранения", - сказано в официальном сообщениии.
Там также отмечено, что по сообщению органов исполнительной власти, ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате ранение получила жительница села.
шесть мирных жителей, в том числе одна несовершеннолетняя пострадали в результате обстрела со стороны ВФУ населённых пунктов Белгородской области. В Нижегородской области ранения получили четыре сотрудника пожарной части в результате атаки БПЛА в Дзержинском городском округе.
"Следственный комитет Российской Федерации детально установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - заверили в российском ведомстве.
Больше актуальных новостей в обзоре: Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября
 
НовостиРоссияУкраинаДзержинск (Торецк)Следственный комитетСК РФВСУВоенные преступленияСВОмирные жители
 
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