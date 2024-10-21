"Слава богу, мы их сдержали": военкор Ермаков рассказал, как бойцы выдавливают врага из Курской области
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Первый этап освобождения территорий Курской области был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка). Сейчас частичное присутствие нацисты сохраняют только в Новом Пути. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Поступают сообщения о том, что ВСУ могут попасть в котел или полукотел на трех направлениях: это Курская область в районе Свердликово, которое находится на трассе Коренево - Суджа. Курахово, где ВС РФ после взятия Цукурино продолжают окружать Горняк, а также Времевский выступ, где войска существенно продвинулись на трех участках.
По мнению военкора, в этом плане для российской армии наиболее благоприятная ситуация сложилась в Курской области, где войска от обороны перешли в наступление.
Войска ждали такой момент около месяца, поскольку первый этап освобождения территорий Курской области был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка), подчеркнул журналист.
"А сейчас, по моим данным, частичное присутствие нацисты сохраняют только в Новом Пути. То есть командование противника отказалось от планов перерезать нашу логистику через Глушково. Слава богу, мы их сдержали", — отметил Ермаков.
По словам военкора, полностью от этих планов киевский режим не отказывается, он по-прежнему считает это направление перспективным. Украинские бригады выводятся оттуда на перегруппировку, а вместо них заводятся новые. В Курской области появляются новые номера этих соединений, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
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