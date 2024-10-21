"Слава богу, мы их сдержали": военкор Ермаков рассказал, как бойцы выдавливают врага из Курской области - 21.10.2024 Украина.ру
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"Слава богу, мы их сдержали": военкор Ермаков рассказал, как бойцы выдавливают врага из Курской области
"Слава богу, мы их сдержали": военкор Ермаков рассказал, как бойцы выдавливают врага из Курской области - 21.10.2024 Украина.ру
"Слава богу, мы их сдержали": военкор Ермаков рассказал, как бойцы выдавливают врага из Курской области
Первый этап освобождения территорий Курской области был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка). Сейчас частичное присутствие нацисты сохраняют только в Новом Пути. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-21T06:15
2024-10-21T06:15
новости
курская область
россия
курахово
всу
вс рф
детали
логистика
освобождение
контрнаступление
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Поступают сообщения о том, что ВСУ могут попасть в котел или полукотел на трех направлениях: это Курская область в районе Свердликово, которое находится на трассе Коренево - Суджа. Курахово, где ВС РФ после взятия Цукурино продолжают окружать Горняк, а также Времевский выступ, где войска существенно продвинулись на трех участках.По мнению военкора, в этом плане для российской армии наиболее благоприятная ситуация сложилась в Курской области, где войска от обороны перешли в наступление.Войска ждали такой момент около месяца, поскольку первый этап освобождения территорий Курской области был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка), подчеркнул журналист.По словам военкора, полностью от этих планов киевский режим не отказывается, он по-прежнему считает это направление перспективным. Украинские бригады выводятся оттуда на перегруппировку, а вместо них заводятся новые. В Курской области появляются новые номера этих соединений, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, курахово, всу, вс рф, детали, логистика, освобождение, контрнаступление, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Курахово, ВСУ, ВС РФ, детали, логистика, освобождение, контрнаступление, СВО, Спецоперация

"Слава богу, мы их сдержали": военкор Ермаков рассказал, как бойцы выдавливают врага из Курской области

06:15 21.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Первый этап освобождения территорий Курской области был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка). Сейчас частичное присутствие нацисты сохраняют только в Новом Пути. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Поступают сообщения о том, что ВСУ могут попасть в котел или полукотел на трех направлениях: это Курская область в районе Свердликово, которое находится на трассе Коренево - Суджа. Курахово, где ВС РФ после взятия Цукурино продолжают окружать Горняк, а также Времевский выступ, где войска существенно продвинулись на трех участках.
По мнению военкора, в этом плане для российской армии наиболее благоприятная ситуация сложилась в Курской области, где войска от обороны перешли в наступление.
Войска ждали такой момент около месяца, поскольку первый этап освобождения территорий Курской области был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка), подчеркнул журналист.
"А сейчас, по моим данным, частичное присутствие нацисты сохраняют только в Новом Пути. То есть командование противника отказалось от планов перерезать нашу логистику через Глушково. Слава богу, мы их сдержали", — отметил Ермаков.
По словам военкора, полностью от этих планов киевский режим не отказывается, он по-прежнему считает это направление перспективным. Украинские бригады выводятся оттуда на перегруппировку, а вместо них заводятся новые. В Курской области появляются новые номера этих соединений, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
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