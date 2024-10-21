https://ukraina.ru/20241021/1058213918.html

"Слава богу, мы их сдержали": военкор Ермаков рассказал, как бойцы выдавливают врага из Курской области

"Слава богу, мы их сдержали": военкор Ермаков рассказал, как бойцы выдавливают врага из Курской области - 21.10.2024 Украина.ру

"Слава богу, мы их сдержали": военкор Ермаков рассказал, как бойцы выдавливают врага из Курской области

Первый этап освобождения территорий Курской области был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка). Сейчас частичное присутствие нацисты сохраняют только в Новом Пути. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-21T06:15

2024-10-21T06:15

2024-10-21T06:15

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курская область

россия

курахово

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контрнаступление

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Поступают сообщения о том, что ВСУ могут попасть в котел или полукотел на трех направлениях: это Курская область в районе Свердликово, которое находится на трассе Коренево - Суджа. Курахово, где ВС РФ после взятия Цукурино продолжают окружать Горняк, а также Времевский выступ, где войска существенно продвинулись на трех участках.По мнению военкора, в этом плане для российской армии наиболее благоприятная ситуация сложилась в Курской области, где войска от обороны перешли в наступление.Войска ждали такой момент около месяца, поскольку первый этап освобождения территорий Курской области был приостановлен фланговым ударом ВСУ в Глушковском районе (Веселое-Обуховка), подчеркнул журналист.По словам военкора, полностью от этих планов киевский режим не отказывается, он по-прежнему считает это направление перспективным. Украинские бригады выводятся оттуда на перегруппировку, а вместо них заводятся новые. В Курской области появляются новые номера этих соединений, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241019/1058185982.html

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новости, курская область, россия, курахово, всу, вс рф, детали, логистика, освобождение, контрнаступление, сво, спецоперация