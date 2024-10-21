https://ukraina.ru/20241021/1058203397.html

Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь

Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь - 21.10.2024 Украина.ру

Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь

Украине нужно выдвинуть России требование по заморозке конфликта, чтобы подсобрать технику, ракеты и затащить в ВСУ как можно больше иностранных солдат под видом украинцев. В противном случае киевский режим продолжит проигрывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-10-21T04:45

2024-10-21T04:45

2024-10-21T04:45

новости

украина

алексей живов

россия

киев

детали

сво

спецоперация

военная помощь

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056081286_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_46b52fa9ed61bd8e9ef752e0520f689a.jpg

По мнению эксперта, у России есть ряд уязвимых мест: это Крым, Калининград, Приднестровье и ядерные объекты. Но атаковать ядерные объекты для Украины было бы слишком рискованно, сообщил волонтер.Поэтому Киеву надо создать для России реальную военную угрозу, чтобы Москва была вынуждена немедленно сесть за стол переговоров, отметил обозреватель.США не торопятся передавать Киеву большое количество вооружений. У американцев на складах находится 2,5 тысячи "Абрамсов", но на Украину отправили всего сто, добавил он."Американцы помогают Киеву условно, чтобы война просто продолжалась. [Владимир] Зеленский не зря истерит, что ему не хватает западной помощи. Тут он прав. Потому что помощи и так мало, а Запад еще и дозирует ее в зависимости от его поведения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241018/1058177062.html

украина

россия

киев

крым

калининград

приднестровье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, алексей живов, россия, киев, детали, сво, спецоперация, военная помощь, крым, калининград, переговоры, приднестровье