Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь - 21.10.2024 Украина.ру
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Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь
Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь - 21.10.2024 Украина.ру
Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь
Украине нужно выдвинуть России требование по заморозке конфликта, чтобы подсобрать технику, ракеты и затащить в ВСУ как можно больше иностранных солдат под видом украинцев. В противном случае киевский режим продолжит проигрывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-10-21T04:45
2024-10-21T04:45
новости
украина
алексей живов
россия
киев
детали
сво
спецоперация
военная помощь
крым
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По мнению эксперта, у России есть ряд уязвимых мест: это Крым, Калининград, Приднестровье и ядерные объекты. Но атаковать ядерные объекты для Украины было бы слишком рискованно, сообщил волонтер.Поэтому Киеву надо создать для России реальную военную угрозу, чтобы Москва была вынуждена немедленно сесть за стол переговоров, отметил обозреватель.США не торопятся передавать Киеву большое количество вооружений. У американцев на складах находится 2,5 тысячи "Абрамсов", но на Украину отправили всего сто, добавил он."Американцы помогают Киеву условно, чтобы война просто продолжалась. [Владимир] Зеленский не зря истерит, что ему не хватает западной помощи. Тут он прав. Потому что помощи и так мало, а Запад еще и дозирует ее в зависимости от его поведения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, алексей живов, россия, киев, детали, сво, спецоперация, военная помощь, крым, калининград, переговоры, приднестровье
Новости, Украина, Алексей Живов, Россия, Киев, детали, СВО, Спецоперация, военная помощь, Крым, Калининград, переговоры, Приднестровье

Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь

04:45 21.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Украине нужно выдвинуть России требование по заморозке конфликта, чтобы подсобрать технику, ракеты и затащить в ВСУ как можно больше иностранных солдат под видом украинцев. В противном случае киевский режим продолжит проигрывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
По мнению эксперта, у России есть ряд уязвимых мест: это Крым, Калининград, Приднестровье и ядерные объекты. Но атаковать ядерные объекты для Украины было бы слишком рискованно, сообщил волонтер.
Поэтому Киеву надо создать для России реальную военную угрозу, чтобы Москва была вынуждена немедленно сесть за стол переговоров, отметил обозреватель.
"Это позволит Украине выдвинуть нам реальное требование по заморозке конфликта, чтобы подсобрать технику, ракеты и затащить в ВСУ как можно больше иностранных солдат под видом украинцев. В противном случае киевский режим продолжит проигрывать", — указал Живов.
США не торопятся передавать Киеву большое количество вооружений. У американцев на складах находится 2,5 тысячи "Абрамсов", но на Украину отправили всего сто, добавил он.
"Американцы помогают Киеву условно, чтобы война просто продолжалась. [Владимир] Зеленский не зря истерит, что ему не хватает западной помощи. Тут он прав. Потому что помощи и так мало, а Запад еще и дозирует ее в зависимости от его поведения", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
Грег Вайнер интервью
18 октября, 07:27
Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа Вся Америка сегодня ждёт справку о здоровье Дональда Трампа, а женская часть страны скандирует за Камалу Харрис. Между тем, короля играет свита, и важно понимать, кто в нее попадет.
 
НовостиУкраинаАлексей ЖивовРоссияКиевдеталиСВОСпецоперациявоенная помощьКрымКалининградпереговорыПриднестровье
 
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