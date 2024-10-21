Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Украине нужно выдвинуть России требование по заморозке конфликта, чтобы подсобрать технику, ракеты и затащить в ВСУ как можно больше иностранных солдат под видом украинцев. В противном случае киевский режим продолжит проигрывать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
По мнению эксперта, у России есть ряд уязвимых мест: это Крым, Калининград, Приднестровье и ядерные объекты. Но атаковать ядерные объекты для Украины было бы слишком рискованно, сообщил волонтер.
"Это позволит Украине выдвинуть нам реальное требование по заморозке конфликта, чтобы подсобрать технику, ракеты и затащить в ВСУ как можно больше иностранных солдат под видом украинцев. В противном случае киевский режим продолжит проигрывать", — указал Живов.
США не торопятся передавать Киеву большое количество вооружений. У американцев на складах находится 2,5 тысячи "Абрамсов", но на Украину отправили всего сто, добавил он.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
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