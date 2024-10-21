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"Живой силы мы сожгли немерено": Алёхин раскрыл, как ВС РФ сдержали накат 50-тысячной группировки ВСУ

"Живой силы мы сожгли немерено": Алёхин раскрыл, как ВС РФ сдержали накат 50-тысячной группировки ВСУ - 21.10.2024 Украина.ру

"Живой силы мы сожгли немерено": Алёхин раскрыл, как ВС РФ сдержали накат 50-тысячной группировки ВСУ

Сражения на приграничье не просто так называют "Курская дуга - 2.0". Потому что еще ни на одном участке фронта за столь короткий промежуток времени российские военные не сжигали такое количество вражеской техники. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2024-10-21T06:30

2024-10-21T06:30

2024-10-21T06:30

новости

курск

курская область

суджа

александр сырский

наступление

детали

военная техника

всу

вс рф

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На днях главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на территории Курской области они задействовали 50-тысячную группировку. Можно представить, какая это огромная сила, подчеркнул волонтер.Бойцы пользуются тем, что противник не может достать российскую авиацию, потому что она работает на большом расстоянии, добавил он.Эти сражения не просто так называют "Курская дуга - 2.0". Потому что еще ни на одном участке фронта за столь короткий промежуток времени российские военные не сжигали такое количество вражеской техники, подчеркнул волонтер."Дороги [в Курской области] просто завалены обломками "Страйкеров". И живой силы мы сожгли немерено. Я на днях разговаривал с "Аидом" — командиром одного из отрядов спецназа "Ахмат". Только они уничтожили несколько батальонов ВСУ", — указал технолог.Российские бойцы пристрелялись, значительно повысилось мастерство дроноводов. И любой пехотинец сейчас скажет спасибо летчикам, которые сделали невозможной поддержку такой серьезной группировки ВСУ, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241017/1058172853.html

курск

курская область

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новости, курск, курская область, суджа, александр сырский, наступление, детали, военная техника, всу, вс рф, сво, спецоперация, "ахмат"