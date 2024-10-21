"Живой силы мы сожгли немерено": Алёхин раскрыл, как ВС РФ сдержали накат 50-тысячной группировки ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Сражения на приграничье не просто так называют "Курская дуга - 2.0". Потому что еще ни на одном участке фронта за столь короткий промежуток времени российские военные не сжигали такое количество вражеской техники. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
На днях главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на территории Курской области они задействовали 50-тысячную группировку. Можно представить, какая это огромная сила, подчеркнул волонтер.
"Вы представляете, что было бы, если бы мы эту трассу ("Сумы - Суджа - Курск". — Ред.) не пристреляли? Они пошли, но ничего не могут сделать. Причем мы их сдержали гораздо меньшими силами", — отметил Алёхин.
Бойцы пользуются тем, что противник не может достать российскую авиацию, потому что она работает на большом расстоянии, добавил он.
Эти сражения не просто так называют "Курская дуга - 2.0". Потому что еще ни на одном участке фронта за столь короткий промежуток времени российские военные не сжигали такое количество вражеской техники, подчеркнул волонтер.
"Дороги [в Курской области] просто завалены обломками "Страйкеров". И живой силы мы сожгли немерено. Я на днях разговаривал с "Аидом" — командиром одного из отрядов спецназа "Ахмат". Только они уничтожили несколько батальонов ВСУ", — указал технолог.
Российские бойцы пристрелялись, значительно повысилось мастерство дроноводов. И любой пехотинец сейчас скажет спасибо летчикам, которые сделали невозможной поддержку такой серьезной группировки ВСУ, подытожил собеседник издания.
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