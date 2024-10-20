США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО - 20.10.2024 Украина.ру
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США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО
США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО - 20.10.2024 Украина.ру
США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО
Вашингтон оказался в непростой ситуации при продвижении идеи принятия Украины в военно-политический блок НАТО. ОБ этом пишет французская газета Le Monde
2024-10-20T12:55
2024-10-20T12:55
новости
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владимир зеленский
джо байден
олаф шольц
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ес
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Ссылаясь на свои источники, издание отметило, что до финала президентских выборов в США осталось менее трех недель. В такой ситуации Джозеф Байден нанёс краткий визит в ЕС, где 18 октября в Берлине обсудил проблемы Украины и на Ближнего Востока с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Кейром Стармером.По мнению издания, их переговоры проходят накануне сложного переходного периода. Он наступит после голосования 5 ноября на президентских выборах в США вне зависимости от того, победит ли на них кандидат от Демпартии Камала Харрис или кандидат от республиканцев, экс-президент Дональд Трамп.Свой курс новый президент сможет реализовать с января 2025 года. И это важно для украинского вопроса - главного вопроса повестки дня, отметила французская газета. По её информации, четверо лидеров стремятся скоординировать свои позиции с учётом представленного ранее Владимиром Зеленским "плана победы".Зеленский стремится изменить баланс сил в ходе СВО с более успешной Россией до отдалённой перспективы начала переговоров о прекращении боевых действий. По оценке французского издания, переговорный процесс может быть запущен и в 2025 году. Однако пока российские войска наступают, требования Киева к своим главным западным спонсорам порождают сильные разногласия между Вашингтоном, Парижем, Лондоном и Берлином.Неназванный дипломат сообщил изданию, что новый план Зеленского ставит сложные вопросы, по которым не происходит спонтанного совпадения взглядов. В центре проблемного поля находится настойчиво проговариваемый Зеленским вопрос принятия Украины в НАТО.Зеленский считает идеальной ситуацию, когда приглашение Украине вступить в НАТО поступило бы до декабря и окончания мандата Байдена, сообщило издание. Оно также отметило, что при таком сценарии интеграция постсоветской республики в Североатлантический альянс стала бы реальностью в лучшем случае после окончания СВО.По информации Le Monde, положительное решение США по членству Украины в НАТО может повлиять на противников расширения. В частности, на противящуюся этому ФРГ. Однако даже в случае вовлечения Берлина на свою сторону у Вашингтона остаются такие противники украинского членства, как Венгрия и Турция.Ранее Западные лидеры обсудили "план победы" Зеленского Также на эту тему: Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму
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новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, джо байден, олаф шольц, нато, ес, украина-нато, евроинтеграция, сво, членство
Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Джо Байден, Олаф Шольц, НАТО, ЕС, Украина-НАТО, евроинтеграция, СВО, членство

США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО

12:55 20.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Вашингтон оказался в непростой ситуации при продвижении идеи принятия Украины в военно-политический блок НАТО. ОБ этом пишет французская газета Le Monde
Ссылаясь на свои источники, издание отметило, что до финала президентских выборов в США осталось менее трех недель. В такой ситуации Джозеф Байден нанёс краткий визит в ЕС, где 18 октября в Берлине обсудил проблемы Украины и на Ближнего Востока с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Кейром Стармером.
По мнению издания, их переговоры проходят накануне сложного переходного периода. Он наступит после голосования 5 ноября на президентских выборах в США вне зависимости от того, победит ли на них кандидат от Демпартии Камала Харрис или кандидат от республиканцев, экс-президент Дональд Трамп.
Свой курс новый президент сможет реализовать с января 2025 года. И это важно для украинского вопроса - главного вопроса повестки дня, отметила французская газета. По её информации, четверо лидеров стремятся скоординировать свои позиции с учётом представленного ранее Владимиром Зеленским "плана победы".
Зеленский стремится изменить баланс сил в ходе СВО с более успешной Россией до отдалённой перспективы начала переговоров о прекращении боевых действий. По оценке французского издания, переговорный процесс может быть запущен и в 2025 году. Однако пока российские войска наступают, требования Киева к своим главным западным спонсорам порождают сильные разногласия между Вашингтоном, Парижем, Лондоном и Берлином.
Неназванный дипломат сообщил изданию, что новый план Зеленского ставит сложные вопросы, по которым не происходит спонтанного совпадения взглядов. В центре проблемного поля находится настойчиво проговариваемый Зеленским вопрос принятия Украины в НАТО.
Зеленский считает идеальной ситуацию, когда приглашение Украине вступить в НАТО поступило бы до декабря и окончания мандата Байдена, сообщило издание. Оно также отметило, что при таком сценарии интеграция постсоветской республики в Североатлантический альянс стала бы реальностью в лучшем случае после окончания СВО.
По информации Le Monde, положительное решение США по членству Украины в НАТО может повлиять на противников расширения. В частности, на противящуюся этому ФРГ. Однако даже в случае вовлечения Берлина на свою сторону у Вашингтона остаются такие противники украинского членства, как Венгрия и Турция.
Ранее Западные лидеры обсудили "план победы" Зеленского
Также на эту тему: Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму
 
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