США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО
Вашингтон оказался в непростой ситуации при продвижении идеи принятия Украины в военно-политический блок НАТО. ОБ этом пишет французская газета Le Monde
Ссылаясь на свои источники, издание отметило, что до финала президентских выборов в США осталось менее трех недель. В такой ситуации Джозеф Байден нанёс краткий визит в ЕС, где 18 октября в Берлине обсудил проблемы Украины и на Ближнего Востока с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Кейром Стармером.
По мнению издания, их переговоры проходят накануне сложного переходного периода. Он наступит после голосования 5 ноября на президентских выборах в США вне зависимости от того, победит ли на них кандидат от Демпартии Камала Харрис или кандидат от республиканцев, экс-президент Дональд Трамп.
Свой курс новый президент сможет реализовать с января 2025 года. И это важно для украинского вопроса - главного вопроса повестки дня, отметила французская газета. По её информации, четверо лидеров стремятся скоординировать свои позиции с учётом представленного ранее Владимиром Зеленским "плана победы".
Зеленский стремится изменить баланс сил в ходе СВО с более успешной Россией до отдалённой перспективы начала переговоров о прекращении боевых действий. По оценке французского издания, переговорный процесс может быть запущен и в 2025 году. Однако пока российские войска наступают, требования Киева к своим главным западным спонсорам порождают сильные разногласия между Вашингтоном, Парижем, Лондоном и Берлином.
Неназванный дипломат сообщил изданию, что новый план Зеленского ставит сложные вопросы, по которым не происходит спонтанного совпадения взглядов. В центре проблемного поля находится настойчиво проговариваемый Зеленским вопрос принятия Украины в НАТО.
Зеленский считает идеальной ситуацию, когда приглашение Украине вступить в НАТО поступило бы до декабря и окончания мандата Байдена, сообщило издание. Оно также отметило, что при таком сценарии интеграция постсоветской республики в Североатлантический альянс стала бы реальностью в лучшем случае после окончания СВО.
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