Западные лидеры обсудили "план победы" Зеленского
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Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в пятницу в Берлине так называемый "план победы" Владимира Зеленского, говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ
"Лидеры... обсудили свои планы по дополнительному укреплению безопасности Украины, предоставлению ей экономической и гуманитарной помощи, включая использование доходов от замороженных российских суверенных активов, в соответствии с решениями саммита "Большой семерки", обсудили "план победы" президента Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину ", - указали в кабмине.
В среду Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.
Подробнее о плане - в материале Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки на сайте Украина.ру.