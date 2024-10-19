Западные лидеры обсудили "план победы" Зеленского - 19.10.2024 Украина.ру
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Западные лидеры обсудили "план победы" Зеленского
Западные лидеры обсудили "план победы" Зеленского - 19.10.2024 Украина.ру
Западные лидеры обсудили "план победы" Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в пятницу в Берлине так называемый "план победы" Владимира Зеленского, говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ
2024-10-19T14:35
2024-10-19T14:35
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"Лидеры... обсудили свои планы по дополнительному укреплению безопасности Украины, предоставлению ей экономической и гуманитарной помощи, включая использование доходов от замороженных российских суверенных активов, в соответствии с решениями саммита "Большой семерки", обсудили "план победы" президента Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину ", - указали в кабмине. В среду Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.Подробнее о плане - в материале Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, германия, владимир зеленский, дмитрий песков, олаф шольц, нато
Новости, Россия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, НАТО

Западные лидеры обсудили "план победы" Зеленского

14:35 19.10.2024
 
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
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Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в пятницу в Берлине так называемый "план победы" Владимира Зеленского, говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ
"Лидеры... обсудили свои планы по дополнительному укреплению безопасности Украины, предоставлению ей экономической и гуманитарной помощи, включая использование доходов от замороженных российских суверенных активов, в соответствии с решениями саммита "Большой семерки", обсудили "план победы" президента Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину ", - указали в кабмине.
В среду Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.
Подробнее о плане - в материале Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковОлаф ШольцНАТО
 
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