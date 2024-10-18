Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами - 18.10.2024 Украина.ру
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Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами
Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами - 18.10.2024 Украина.ру
Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами
Россия готова к продолжению борьбы до победы. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС
2024-10-18T17:26
2024-10-18T17:27
новости
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"Значит, НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие, это делает НАТО. А российская армия и воюет сама, и продукты сама создаёт военные, и программное обеспечение делает сама. И в этом огромная разница.В последнее время, я это фиксирую, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самой боеспособной. А когда натовцам надоест с нами воевать, это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами", - сказал Путин.
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новости, владимир путин, украина, россия, нато
Новости, Владимир Путин, Украина, Россия, НАТО

Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами

17:26 18.10.2024 (обновлено: 17:27 18.10.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
Перейти в фотобанк
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Россия готова к продолжению борьбы до победы. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС
"Значит, НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие, это делает НАТО. А российская армия и воюет сама, и продукты сама создаёт военные, и программное обеспечение делает сама. И в этом огромная разница.
В последнее время, я это фиксирую, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самой боеспособной. А когда натовцам надоест с нами воевать, это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами", - сказал Путин.
 
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