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Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами

Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами - 18.10.2024 Украина.ру

Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами

Россия готова к продолжению борьбы до победы. Такое заявление 18 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ из стран БРИКС

2024-10-18T17:26

2024-10-18T17:26

2024-10-18T17:27

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"Значит, НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие, это делает НАТО. А российская армия и воюет сама, и продукты сама создаёт военные, и программное обеспечение делает сама. И в этом огромная разница.В последнее время, я это фиксирую, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самой боеспособной. А когда натовцам надоест с нами воевать, это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами", - сказал Путин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, украина, россия, нато